Как выбрать хороший дешёвый смартфон в 2017-2018 годах

Пару-тройку лет назад умные мобильники начали покупать не только «компьютерщики», но и простые трудящиеся. А производители на почве сверхприбылей выпускали сотни новых, всё более крутых моделей каждые несколько месяцев. Те времена прошли — сегодня, кроме двух тыловых камер вместо одной и натягивания дисплея во всю лицевую часть, в дорогих смартфонах смотреть не на что. Зато теперь уже нет особого смысла переплачивать — бюджетные смартфоны хороши, как никогда. И мы расскажем, как выбрать лучшие из них.

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Качественный бюджетный смартфон = китайский бюджетный смартфон

Да полно вам жаловаться, дамы и господа, — могло быть намного хуже. Валютные курсы вряд ли когда-нибудь вернутся к «доллар по 35», но ведь и китайцы не сидят сложа руки! Поэтому новые смартфоны немного сбавили в цене, и сейчас заказать из Китая смартфон, за который не стыдно, можно за 5800–6100 рублей. А в российских магазинах эти же смартфоны стоят 8000-10000 рублей. Следите за руками — рубль провалился на 60-70% по отношению к доллару (с 35 до 57-60 рублей за $1), но цены на хорошие бюджетные смартфоны в российских сотовых салонах остались прежними. Просто действующие лица сменились.

Когда в 2013–2014 годах мы выбирали себе бюджетный смартфон, это был либо LG Optimus L-серии, либо аналогичные по уровню Samsung Galaxy Ace 3, а то и Sony Xperia или Nokia Lumia. Самые отважные ребята изучали характеристики смартфона на рубль, крестились и покупали какой-нибудь Explay, ZTE, Alcatel или IconBIT в надежде, что этот китайский самопал не умрёт сразу по истечении заводской гарантии.

В 2017 году эти «герои былых времён» либо мертвы (Nokia с «плиточным» Windows, Lenovo, и практически все мелкие российско-китайские производители смартфонов), либо зазвездились и провозгласили: «Не хотим мы вам, неблагодарным, выпускать дешёвые мобильники! Покупайте дорогие модели или не покупайте вообще!». Но так поступали единицы, а «старая гвардия» в лице Samsung, LG, Sony

и Alcatel ультиматумов не ставила, поэтому продолжает выпускать младшие модели. Только вот ни в долларах, ни в рублях «бюджетники» этих брендов дешёвыми не выглядят — за современный минимально пригодный к использованию Samsung просят минимум 18 тысяч рублей, да и LG с сопоставимой начинкой влетит в эту же сумму. На смартфоны Sony цены кусаются настолько, что приходится выжидать год, прежде чем бюджетная (!) модель стоимостью 20 тысяч упадёт в цене до 13 тысяч рублей. И только потом отправляться за покупкой.



Это только на первый взгляд кажется, что все они одинаковые

Главная претензия к «породистым» бюджетным смартфонам состоит в том, что они ни разу не бюджетные — хорошие дешёвые смартфоны Samsung, Sony, LG, Lenovo, Alcatel в вариантах-минимум стоят столько же, во сколько обойдутся китайские модели уровнем выше. А по цене «китайщины» (до 15 тысяч рублей) знаменитые бренды продают какую-то безнадёжную мерзость — сборную солянку из тусклых экранов слабых аккумуляторов и «зависающих» процессоров образца 2013 года.

Тратить кровно заработанные на Самсунг всегда приятнее, чем на, извините, «Блюбу» или прочие «Юхансы», но между «помойными» конторами и обнаглевшими раскрученными брендами есть золотая середина — так называемый азиатский «люкс». Это производители, которые уже научились конструировать качественные смартфоны, но пока не набрались наглости, чтобы задрать цены до уровня Самсунга и ему подражающих.

«Я вам не скажу за всю Одессу», но список производителей качественных бюджетных смартфонов (от выгодных к менее выгодным для покупки) выглядит примерно так: Xiaomi, LeEco, Honor, Huawei, Wileyfox (хотя эти «как бы» британцы), Meizu, Nubia, ASUS, ZTE, Vivo. Но это обобщение в духе «сходи туда, купи какой-нибудь смартфон», а мы, как истинные воины, должны уметь выбирать мобильник самостоятельно. Поэтому, сегодня в номере:

Чем отличаются между собой дешёвые смартфоны

«Сверхбюджетные» модели. Дешевле 6000 рублей в китайских магазинах, до 9000 рублей в российских сотовых салонах. В отрезвляющих целях напоминаю вам, что это $104/$155, то есть, порядка 3600/5250 «докризисных» рублей. Даже в «старых» рублях с таким бюджетом приходилось играть «в лотерею» — выбирать между ужасными характеристиками в смартфонах знаменитых производителей, или предпочесть хорошие характеристики, но уже в моделях производителей-«бракоделов». То бишь, производителей, которые не в состоянии собрать несколько сотен экземпляров смартфонов одинаково качественно. Либо мастеров «прострелить себе в ногу» на этапе разработки телефона: мастеров устанавливать процессор так, чтобы он «плавил» экран изнутри, разъёмы, которые вылетают наружу вместе с кабелем зарядки, «хрипящие» динамики в смартфоне, который никогда не тонул — молодые ребята, которые покупают такие модели по соображениям «был бы процессор хороший, а прошивку я сам исправлю», расскажут вам много ужасов кустарной китайщины. Тем не менее, многим везёт, и за 4–5 тысяч рублей им достаётся смартфон с чётким HD-дисплеем, поддержкой LTE и достаточной для переписки и просмотра видео мощностью «железа».



Сверхдешёвые смартфоны с хорошими характеристиками и непредсказуемым качеством сборки — Leagoo, HomTom, Ulefone, Cubot, Oukitel, Doogee и так далее

Альтернатива подвальным брендам — более надёжные смартфоны производства ZTE, Huawei, Motorola, Micromax, Alcatel, Samsung, ASUS. Правда, за эти деньги с поддержкой только 2G/3G-связи (у которой интернет в городах-миллионниках перегружен и мёртв), аккумулятором не на сутки, а до вечера, мутноватым, как в смартфонах четырёхлетней давности, экраном, и процессором уровня «лишь бы намертво не завис». Те самые смартфоны, которые

открывают «с нуля» WhatsApp или «В Контакте» 2-4 секунды. Это проворнее, чем телефонистка набирала номер, когда друзья звонили друг другу 100 лет назад, но быстро нарисовать несколько меню, «жёлтые физиономии» эмодзи и несколько картинок были способны даже старые кнопочные Нокии и «Сониэрики». И им для этого не было нужно четыре ядра или сотни мегабайт оперативной памяти.

Если денег на смартфоны стоимостью 9000 рублей в России катастрофически не хватает, и даже заказать из Китая модель за 6000 возможности нет — будьте морально готовы к «плавающему» качеству изготовления дешёвых смартфонов и скорости работы аккурат для ползанья по сайтам и переписки с горем пополам. Фильмы и музыку тоже сможете «крутить», но качество звука и картинки в «шарманке» будет довольно неказистым. Для нормального запуска игр (без регулярных «заиканий») и уравновешенной работы смартфона придётся раскошелиться на более дорогие модели.

«Золотая середина» среди недорогих мобильников. От 6000 до 9000 рублей в китайских магазинах, от 9000 до 12000 рублей в российских сотовых салонах. Категория самого сложного морального выбора. С одной стороны, все знающие ребята в один голос соглашаются — «да, примерно с этой цены заканчивается металлолом и начинаются пригодные для нормальной эксплуатации смартфоны». Но с этой же ценовой категории стартуют советы «я бы на Вашем месте добавил ещё пару тысяч и купил во-о-он тот смартфон — он гораздо мощнее, ярче, круче!». А потом «ещё бы чуть-чуть добавил», и «ещё чуть-чуть», пока бюджет не удвоится.

А ещё любой фанат смартфонов обязательно нагрянет в комментарии и заявит «наш человек с четырёхъядерным процессором и 2 Гбайт оперативной памяти постыдится выходить в интернеты! Уж если тратить деньги — так на что-то реально мощное!». Старая как мир история — автомобилисты тоже «забросают помидорами» человека, которому нужен надёжный дешёвый новый автомобиль, пусть даже в нём не будет кондиционера, а стекла придётся открывать и закрывать вручную. Не любит русский человек технику «без широкой души», с экономией на мелочах.



За 8-10 тысяч рублей из Китая можно заказать крутой почти во всём Xiaomi Redmi Note 4X с 16 ГБ памяти

Тем более, что эти нудные энтузиасты отчасти правы — четыре ядра в Samsung, LG, ASUS или ZTE за эти деньги расстраивают медлительностью, а в китайских смартфонах камеры, хоть уже и не «ужас-ужас», как в самых дешёвых моделях, но тоже очень дешёвые. Зато уже хорошие дисплеи! Зато наконец-то нормальная автономность! Зато приемлемая

скорость работы, в конце концов! Иногда в бюджет на покупку сваливаются даже уцененные смартфоны уровнем выше, и появляется возможность «выхватить» лучшие из бюджетных мобильников, в которых прекрасно уже почти всё.

«Старшие бюджетники». Смартфоны, близкие по характеристикам к моделям среднего класса. От 9000 до 15000 рублей в китайских магазинах, от 12000 до 17000 рублей в российских сотовых салонах. Когда денег ещё не хватает ни на старые модели iPhone, ни на водостойкие Самсунги A-класса, но новый качественный смартфон уже хочется.

Как я упоминал в начале статьи, у знаменитых производителей под такой бюджет только-только начинают появляться достойные покупки модели. Зато в случае с китайщиной вы можете претендовать на смартфон в почти «полном фарше». Идеально чёткий Full HD-дисплей? Без проблем! Много встроенной и оперативной памяти, чтобы игры помещались и приложения переключались между собой моментально? Их есть у нас! Ёмкий аккумулятор? Пожалуйста!



Начиная с 10 тысяч рублей можно позволить себе даже мощные безрамочные модели. Правда, хороших камер и дисплеев за эти деньги в безрамочниках не встретишь

Разве что классных камерафонов среди «старших бюджетников» маловато. Те смартфоны, которые фотографируют хорошо, а не «сойдёт, в принципе», обделены либо ёмкостью аккумулятора, либо объёмом встроенной памяти. А за 17-18 тысяч рублей с заказом из Китая можно найти даже «элитные модели» прошлых лет — смартфоны уровня Samsung Galaxy S7, LG G5 или Apple iPhone 6S с очень мощными процессорами и удивительно качественными камерами (Honor 8, Xiaomi Mi 5, Xiaomi Mi 5s, изредка Huawei P9). Но такое везение встречается редко, а новых дешёвых и классных камерафонов не завезли. Посему, извольте выложить за флагманский «китайфон» от 20 тысяч на Aliexpress. А всем, кому не нужен «самый шик», с запасом хватит потенциала бюджетных моделей стоимостью до 15 тысяч рублей.

Что в бюджетник «хорошо» — что в бюджетник «плохо»

Допустим, вы определились с бюджетом и изучили то, что выпускают достойные внимания производители. Это только половина успеха. А как вы собираетесь определять, что ваш кандидат на покупку стоит своих денег, а не продаётся с «накруткой» в несколько десятков процентов? Каким должен быть экран? Сколько памяти «вешать в граммах»? Сколько нужно ядер и мегагерц? Сколько мАч ёмкости аккумулятора должно быть в маленьком мобильнике? А в большом?..

С непривычки от широты выбора среди уцененных смартфонов прошлых лет + дешёвых новинок начинает немного тошнить — хочется махнуть рукой, уйти в сотовый салон и довериться советам «вон того парня в белой рубашке». Но только до тех пор, пока вы не узнаете, что этот парень продаст вам хоть «Суньвыньвчай», хоть Huifeng по цене хорошего Самсунга, если начальство потребует. Или, что случается чаще, если «подвальные конторы» доплачивают больше «бонусов» (премии) с каждого проданного экземпляра в сравнении с конкурентами. Поэтому вооружаемся познаниями о составных частях смартфона и определяемся с моделью не на почве рекламы или «сосед посоветовал», а из объективных составляющих «крутизны». О них и поговорим.

Процессор (система на чипе)

От процессора в смартфоне зависит почти всё: скорость работы системы, графика и скорость работы в играх, качество звука, уровень приёма навигации, скорость зарядки, быстродействие Wi-Fi и т.д. С тусклым экраном можно смириться, если удерживать его на максимальной яркости, да и дребезжащим динамиком можно пренебречь, если вы слушаете музыку и смотрите видео только в наушниках. Но постоянные «зависания» и «пьяная» работа Android из-за слабого процессора будет портить нервы каждый день и неоднократно. Поэтому начинайте свой выбор бюджетного смартфона именно с ядер-мегагерц, и только потом смотрите на всё остальное.

Ультрабюджетники (до 5000 рублей). Недорогие и хорошие 8 ядер или лучшие из 4-ядерников. На всё остальное «добро» деньги лучше не тратить.

Кратко о процессорах Модификации Мощные, быстрые 8 ядер. Почти недостижимая мечта в ультрабюджетных смартфонах MediaTek MT6752, Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937, 435 MSM8940 Самые дешёвые 8 ядер. С высоты 2017 года довольно медленные и прожорливые, зато смартфон работает быстро и без «мучений» MediaTek MT6750, MT6750T, MT6753 Шустрые, экономичные, современные четыре ядра. В играх не блещут, а вот для интернета и переписки их хватает. MediaTek MT6735, MT6732, MT6732M, MT6737T Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916,425 MSM8917 Современные четырёхъядерники с ухудшенными ради дешевизны характеристиками. Изредка «икают», но жить можно MediaTek MT6732P, MT6735P, MT6737, MT6737M, MT6738 Четырёхъядерники-пенсионеры. Чуть хуже ловят навигацию, многие даже не поддерживают 4G, но относительно быстрые и недорогие MediaTek MT6582, MT6580, MT6580M, MT6582M, MT8321, MT8382, Qualcomm Snapdragon 400 MSM8228, 400 MSM8926, S4 MSM8626, Samsung Exynos 3475 Старьё, да ещё и со слабым приёмом GPS. С горем пополам годятся для ме-е-е-дле-нн-о-г-о ползанья по интернету, видео в низком качестве и «похмельной» скорости переписки MediaTek MT6589, MT6589T, Spreadtrum SC7731G, SC9830, SC9832 Доисторические 4 ядра. С огромнейшим трудом и муками тянут мессенджеры уровня WhatsApp. Всё делают очень медленно, иногда зависают Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212, 210 MSM8209, MSM8909 Двухъядерники уровня «звонит — и на том спасибо» MediaTek MT6571, MT6572, MT6572AW, MT6572A, Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210 Ужасные старые медлительные процессоры. Обходите десятой дорогой Broadcom BCM21553, MediaTek MT6515, MT6515, MT6573, MT6575, Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227, S2 MSM8255, MSM8255T, S1 MSM7227, S4 MSM8225, S4 Play MSM8225Q, Spreadtrum SC7715

«Программа Максимум» — скандалы, интриги, расследования заполучить восьмиядерный процессор в супер-дешёвом смартфоне. Если вам это удалось — будете очень довольны скоростью работы. Правда, если вы присмотрели 8 ядер в мобильнике марки «чёрт знает кто корпорейшн», убедитесь, что китайцы-создатели не «задушили» все эти ядра своими кривыми руками.

То есть, видите в смартфоне процессор MT6753 — найдите, сколько балов в тесте Geekbench/Antutu обычно набирают модели с такой начинкой, а потом проверьте, что ваш кандидат на покупку набирает примерно столько же. Если намного меньше — процессор будет перегреваться и работать, как старые четырёхъядерные «дрова». А кушать заряд — как восьмиядерник.

Для всех, кто «не компьютерщик» и в гробу видел все эти игры/переписку в ватсаппах-вконтактах-скайпах одновременно, но хочет себе максимально дешёвый смартфон — выбирайте процессоры из третьей и четвёртой строчек таблицы. Экстремально быстро с ними смартфоны работать не будут, производительности будет всего лишь «впритык», но ущербными смартфоны с такой конфигурацией назвать нельзя — вам хватит их для всего понемногу, а после перехода с древних моделей будете даже рады скорости работы.

Последнее, что можно стерпеть в дешёвых смартфонах 2017 года — процессоры уровня MT6582/6580. Медленная сотовая связь, медленный Wi-Fi, навигация работает тяп-ляп. Но работает же! Очень медленно, хватит только для первого знакомства «что за Андроид вообще?». Но партия завещала нам держаться, когда денег нет, поэтому в твердом уме и здравой памяти, с осознанием тотальной медлительности смартфона, на накопленные с трудом сбережения можете рискнуть. Потом не жалуйтесь, что вас не предостерегали.



Хороший бюджетный процессор — процессор с ядрами Cortex-A53

Процессоры ещё ниже в списке — непригодное к использованию отребье, извините мой французский. Купите что-то подобное — и всю оставшуюся жизнь смартфона будете бороться с его «тормозами» и «зависаниями». При этом нервные клетки не восстанавливаются, а постоянная перепрошивка и боязнь запустить лишнее приложение не стоят никаких жертв. Лучше просто забудьте.

Кстати, производители тоже в курсе, что вы изучаете названия процессоров. Поэтому, когда в смартфон установлен ущербный металлолом, они просто не пишут индекс процессора, а ограничиваются туманными формулировками. Например, вместо «Spreadtrum SC9832» пишут «4 ядра, 1,45 ГГц», вместо «MT6582/6580» упоминают «4 ядра, 1,3 ГГц». Вместо «MT6737» принято писать «4 ядра, 1,1 ГГц» или «1,3 ГГц», а MT6735P величают не иначе, чем как «4 ядра, 1,0 ГГц». Любые иносказательные трюки, лишь бы не увильнуть от позора и не называть процессоры своими именами в рекламных брошюрах. Раньше ещё был популярен трюк загадочно говорить «четыре ядра Cortex-A7». Сегодня произносить эту фразу стыдно, но на всякий случай знайте, что ядра Cortex-A53 в бюджетных процессорах — это хорошо, Cortex-A72 и A73 — супер, а Cortex-A7 — всегда плохо.

Бюджетники (от 5000 до 10000 рублей). Самое большое разнообразие — «дохлые процессоры-динозавры», могучие «процессоры-динозавры», маломощные новые процессоры, мощные новые процессоры и супер-мощные новые процессоры, как в флагманах недавнего прошлого.

Кратко о процессорах Модификации «Самый сок» в бюджетных смартфонах. Быстрые процессоры, которых без проблем хватит на любые задачи. Горячие, прожорливые, но со своими задачами справляются на «отлично» Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976, 653 MSM8976 Pro, 810 MSM8994 MediaTek Helio X20 MT6797, X25 MT6797T, X27 MT6797X Шестиядерные номинанты премии «ни в борщ, ни в Красную Армию». Хороши в играх, в приложениях уступают восьмиядерным моделям далее по списку Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956, 808 MSM8992 Восемь слабых ядер, которые «раскочегарили» до предела. В играх на Full HD-экранах не блещут, в приложениях поразительно быстры Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, 626 MSM8953Pro, 630 SD630 MediaTek Helio P20 MT6757, Helio P23 MT6757M, Helio P25 MT6757 Pro, Helio P30 MT6759 HiSilicon Kirin 930 Восемь ядер полноценные, среднестатистические. Если вы не геймер и не максималист, хватит и этой конфигурации MediaTek MT6752, Helio P10 MT6755, Helio P10 MT6755M, Helio X10 MT6795 Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929, 430 MSM8937, 435 MSM8940, 450 SD450, 615 MSM8939, 616 MSM8939v2, 617 MSM8952 HiSilicon Kirin 650 Флагманские процессоры былых времён. С 8 ядрами соревноваться уже не могут, при этом они всё ещё лучше всех четырёхъядерников ниже в таблице Qualcomm 800 MSM8974, 801 MSM8974v3 Четыре ядра «из компьютеров и ноутбуков» в масштабе. Когда-то были очень крутыми, сейчас из-за непохожести на конкурентов и ужасных прошивок в Intel-смартфонах, скоростью уже не блещут Intel Atom Z3560, Z3580 Можно жить и со «сдутыми» 8 ядрами. Но грустно MediaTek MT6750, MT6750T, MT6753 HiSilicon Kirin 620 Древние восьмиядерные супер-прожороливые процессоры. Бестолковые и не очень быстрые MediaTek MT6591, MT6592, MT6592M, MT6595 HiSilicon Kirin 920 Процессоры для смартфонов «мне бы как можно дешевле, пусть даже медленнее» MediaTek MT6735, MT6732, MT6732M, MT8163, MT8735, MT6737T Qualcomm Snapdragon 410 MSM8916, 425 MSM8917 Четыре ядра категории «еле-еле работает» в смартфонах дороже 5 тысяч. Оно вам надо? MediaTek MT6735P, MT6737, MT6737M, MT6738 Кажется, вам пытаются продать бюджетный смартфон трёхлетней выдержки по цене моделей 2017-2018 года MediaTek MT6582, MT6580, MT6580M, MT6582M, MT8321, MT8382, Qualcomm Snapdragon 400 MSM8228, 400 MSM8926 S4 MSM8626, Samsung Exynos 3475 Ещё более ловкая попытка навязать металлолом неопытному клиенту Broadcom BCM23550 MediaTek MT6589, MT6589T, Spreadtrum SC7731, SC7731G, SC9830, SC9832 HiSilicon Kirin 910 В морг! Уберите это позорище с глаз моих Qualcomm Snapdragon 200 MSM8212, 210 MSM8209, 210 MSM8909 Верх жадности продавца и надувательства в смартфонах от 5 тысяч рублей и дороже MediaTek MT6571, MT6572, MT6572AW, MT6572A, Qualcomm Snapdragon 200 MSM8210

Больше выбор — больше шансов попасть впросак. Поэтому с самого начала у вас должна быть какая-то тактика, чтобы вы её придерживались. Ориентиры следующие: из четырёхъядерных процессоров внимания достойны только Snapdragon 425 и MediaTek MT6735, и только в случае, если вы без ума от смартфона



Honor 6A — мощный процессор, хороший сканер отпечатков, но низкокачественное всё остальное

Выбирайте между процессорами в составе первых четырёх строк таблицы. Эти модели особенно — разница состоит разве что в скорости работы, когда Android максимально загажен и набит приложениями. И в игровом быстродействии, разумеется.

Почти средний класс (от 10000 до 17000 рублей). Жизнь налаживается — почти во всех смартфонах дороже 10 тысяч устанавливают классное быстрое железо. Но в «ретро» лучше не ударяйтесь — отдавайте предпочтения новым восьмиядерникам и будет вам счастье.

Кратко о процессорах Модификации Хватайте и покупайте — с такой начинкой смартфон будет почти настолько же быстр, как Samsung Galaxy S7 edge. Восьмисотые Snapdragon ещё и в играх прекрасны Qualcomm Snapdragon 636, 660, 820 MSM8996, 821 MSM8996 Pro Идеальные процессоры для «поиграть» и с точки зрения «запаса мощности» на год-другой вперёд Qualcomm Snapdragon 652 MSM8976, 653 MSM8976 Pro, 810 MSM8994 MediaTek Helio X20 MT6797, X25 MT6797T, X27 MT6797X Самый дешёвый вариант для «хочу чтоб игры летали!». Для приложений см. процессоры ниже Qualcomm Snapdragon 650 MSM8956, 808 MSM8992 Дешёвые процессоры, которые будут молниеносно «молотить» и «тянуть» огромное количество установленной и запущенной на смартфоне всячины. Если игры для вас — дело десятое, запаса мощности хватит надолго Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953, Snapdragon Snapdragon 626 MSM8953Pro, Snapdragon 630 SD630 MediaTek Helio P20 MT6757, Helio P23 MT6757M, Helio P25 MT6757 Pro, Helio P30 MT6759 HiSilicon Kirin 930 Аппаратные платформы, с которыми смартфон работает «нормально». Не рекордно быстро, не плохо, а нормально. Вы ведь что-то такое искали? MediaTek MT6752, Helio P10 MT6755, Helio P10 MT6755M, Helio X10 MT6795 Qualcomm Snapdragon 415 MSM8929, 430 MSM8937, 435 MSM8940, 450 SD450, 615 MSM8939, 616 MSM8939v2, 617 MSM8952 HiSilicon Kirin 650 За 10+ тысяч рублей? Ни в коем случае! MediaTek MT6750, MT6750T, MT6753 HiSilicon Kirin 620

Это ценовой рубеж, в котором практически нет плохих процессоров — всякие чипсеты «благодать». Разница состоит в том, что варианты в начале таблицы подарят вам некоторый «запас на будущее», а вот с процессорами внизу списка вам придётся снова задаваться вопросом «чего бы купить? А то ведь раньше смартфон быстро работал, но теперь уже не очень» эдак в 2019 году.



Практически любой восьмиядерный процессор хорошо тянет игры. Правда, не всегда на максимальном качестве графики

Оперативная память

Вариантов несколько, выбор зависит от вашего темперамента:

1 гигабайт — «Мне главное, чтобы звонки и SMS работали. Иногда буду на сообщения из интернета отвечать. Лишь бы всё оно как-то переключалось между собой да подешевле. А скорость? Да потерплю, зачем мне скорость? Пусть мобильник себе «думает», сколько ему понадобится».

2 гигабайта — «Ну уж нет — новый смартфон не должен быть медлительным, на то он и новый. По крайней мере, на переписку и интернет его мощности должно хватать без проблем».

3 гигабайта — «Если я открыл три сайта в интернете, а потом отвлёкся на ВКонтакте, я не хочу ждать, пока эти сайты заново загрузятся в момент, когда переключусь на них обратно. И вообще, хорошо бы «прыгать» между музыкой, перепиской в нескольких местах и звонками как можно быстрее».

4 гигабайта — «Хочу, чтоб как на компьютере/ноутбуке — куча всего вертелась включенной в быстром доступе, а смартфон это не напрягало. Чтобы ничего не “выпадало” из моментального переключения даже после выхода из игры».

Короче говоря — ищите смартфоны с 2 ГБ оперативной памяти. Больше — хорошо, но уже роскошь, а не средство передвижения.

Внутренний накопитель

Если не знаете, сколько памяти вам нужно в смартфоне, покупайте модель с 16 ГБ памяти. Потому что 8 ГБ — это запас примерно на десяток-другой установленных приложений (Андроид съедает примерно 4–5 ГБ сам по себе, не забывайте об этом), а картинки, видео и музыку придётся хранить на microSD. Игры будет вообще негде хранить. Смартфоны с 32 ГБ уже позволяют «замахнуться» на нужное вам (а не возможное в стеснённых условиях) количество приложений + игры.



Роскошь полноценных слотов для двух SIM и карты памяти почти исчезла из новых смартфонов

Всё, что больше — от лукавого запас для тех, кому позарез нужны две действующие сим-карты в смартфоны. Как вы, наверное, слышали, идиотская мода привела нас к тому, что вторую SIM приходится устанавливать вместо microSD. Исключения встречаются редко, да и способы изуродовать вторую SIM, чтобы вместить её с картой памяти существуют. Но о крайностях мы поговорим в другой раз.

Дисплей

Даже в дешёвых смартфонах можно найти хорошие дисплеи, поэтому особого смысла заморачиваться нет. Но имейте в виду:

тип матрицы TFT TN — самая низкая яркость, плохие углы обзора (картинка при взгляде под углом инвертируется, будто смотришь на «негатив» фотографии). Покупать такое чудо в 2017 году не стоит.

— самая низкая яркость, плохие углы обзора (картинка при взгляде под углом инвертируется, будто смотришь на «негатив» фотографии). Покупать такое чудо в 2017 году не стоит. PLS — это такой ответ IPS за авторством Самсунга. Хорошие дисплеи, чаще всего встречаются в недорогих Galaxy. Яркие, чёткие. То, что цвета отображают странно, потому что тяп-ляп настроены, другой вопрос.

— это такой ответ IPS за авторством Самсунга. Хорошие дисплеи, чаще всего встречаются в недорогих Galaxy. Яркие, чёткие. То, что цвета отображают странно, потому что тяп-ляп настроены, другой вопрос. IPS (и конструктивно сходный LTPS ) — самый популярный тип дисплеев и в дешёвых, и в дорогих смартфонах. «Правильная» ЖК-матрица, какой она должна быть — яркая, красивая, чёткая. В бюджетных мобильниках, правда, встречаются тусклые IPS. Если хотите знать заранее, будет ли экран достаточно ярким, чтобы на экране было хоть что-то видно летом на улице — ищите информацию по названию модели с добавочными словами «кд/м²» или «nits». Например, «Redmi Note 4X кд/м²». IPS-дисплей хорошего смартфона должен выдавать не менее 420 кд/м² яркости и 700:1 контрастности. К AMOLED требования немного другие.

— самый популярный тип дисплеев и в дешёвых, и в дорогих смартфонах. «Правильная» ЖК-матрица, какой она должна быть — яркая, красивая, чёткая. В бюджетных мобильниках, правда, встречаются тусклые IPS. Если хотите знать заранее, будет ли экран достаточно ярким, чтобы на экране было хоть что-то видно летом на улице — ищите информацию по названию модели с добавочными словами «кд/м²» или «nits». Например, «Redmi Note 4X кд/м²». IPS-дисплей хорошего смартфона должен выдавать не менее 420 кд/м² яркости и 700:1 контрастности. К AMOLED требования немного другие. AMOLED — в отличие от IPS, который светится полностью, в AMOLED подсвечивается каждая отдельно взятая точка. Поэтому AMOLED идеально отображает чёрный цвет и экономит на его показе энергию (чёрные точки — «выключенные» точки), да и в целом тратит меньше заряда аккумулятора на отображение картинки. IPS всегда ярче, но AMOLED более удобно просматривать под лучами солнца — контрастность в любых OLED-матрицах запредельная.

Недостатков тоже предостаточно. Во-первых, AMOLED обходится производителям очень дорого — раскошеливается на него только Samsung, у которого есть собственные заводы по производству дисплеев. Во-вторых, при одинаковом количестве пикселей (1280x720, к примеру) AMOLED всегда будет менее чётким — потому что пиксели работают «на треть ставки за себя и за того соседа» (технология PenTile). В третьих, AMOLED-дисплеи «на старости лет» имеют свойство выгорать. Это когда на экране остаётся чуть видимый отпечаток картинки, даже когда вы переключились на другое меню или приложение. Такой эффект проявляется не во всех смартфонах и не всегда, но будьте начеку.

Чёткий экран смартфона — это 1280x720 пикселей. Очень чёткий экран — 1920x1080 пикселей. Что-то большее уже не обязательно, потому что вы рискуете не заметить разницы, но и размениваться на 800x480 пикселей стоит только в крайнем случае — если вас не смущает мутноватый (в сравнении с «нормальными» смартфонами) текст на экране и чуть расплывчатое видео вместо хорошего HD-качества.

Аккумулятор

Всё зависит от размера экрана, типа дисплейной матрицы и мощности процессора. Самым крохотным смартфонам (менее 5 дюймов) хватает 2000-2200 мАч для работы в течение одного дня. «Компактным» по современным меркам четырёхъядерным моделям (5-5,2”) подобает иметь на борту 2700–2800 мАч для работы в течение суток или 2500-2700 для работы «до ужина». У компактных восьмиядерников рамки приличия находятся в пределах 2800 мАч минимум до оптимальных 3200 мАч.

«Лопатофоны» с 5,5” и более хорошо срабатываются с аккумулятором от 3000 мАч и выше. И не забывайте о том, что AMOLED-дисплеи кушают чуть меньше энергии, чем IPS, поэтому смартфон с 5,5” IPS при 3500 мАч очень вряд ли проработает дольше, чем модель с 5,5” AMOLED при 3000 мАч.



Аккумулятор в новых смартфонах чаще всего несъёмный, но это не главное. Главное — ёмкость

Нет никакой разницы в престиже и функциональности разъёмов micro-USB или USB-C для бюджетных смартфонов — она примерно всего лишь такая же, как между «советской» и «евро»-розетками в квартирах. Важнее поддержка быстрой зарядки или хотя бы приличного тока заряда (2A и выше). Смартфоны, в которых стоят старые процессоры, почти всегда заряжаются от сети очень долго (почти 3 часа) — просто потому, что внутренности таких моделей проектировались во времена, когда Ленин был молодой, а 3000 мАч в аккумуляторах были редкостью.

Звук

Самый качественный звук в бюджетных смартфонах выдают чипсеты Qualcomm Snapdragon. Это не «аудиофильское счастье», но поводов негодовать обычно нет. В MediaTek «раз на раз не приходится», но звук почти всегда оставляет желать лучшего. В Huawei-HiSilicon звучание хромало на обе ноги в старые времена (Kirin 620, 910, 920, 930), но теперь чуть улучшилось — новые Huawei звучат чуть лучше одноклассников на базе MediaTek. В чипах Samsung Exynos звук либо ужасен (Exynos 3475, 7570), либо очень хорош (Exynos 7578, 7580, 7880). В Broadcom и Spreadtrum омерзительнейшее качество звука среди всех смартфонов.

Камеры

В недешёвых смартфонах качественную камеру можно выбрать исходя из характеристик (индекс сенсора камеры, диафрагма, размер пикселя, оптическая стабилизация) и авторитета производителя. В случае с бюджетными моделями всемирно известные Sony, LG и Nokia фотографируют хуже «китайцев», а о камерах не известно либо совсем ничего, либо такие данные (мегапиксели, например), которые о качестве съёмки ничего не говорят. Ищите обзоры, много-много обзоров и всматривайтесь в каждую фотографию приглянувшегося смартфона! Если фотографий нет, лучше заочно считайте камеру ужасной — почти наверняка не ошибётесь.



Против экономии на камерах в бюджетниках нет приёма — только смотреть на реальные фото и видео

Но даже если все смартфоны равны, некоторые оказываются равнее, поэтому вот вам информация, как снимают лучшие бюджетные мобильники по методологии «средней температуры по больнице» (от лучших к худшим):

Huawei (Honor)

Samsung

BQ Aquaris

Wileyfox (Fly)

Xiaomi

LG

Meizu

Nokia

Motorola

Sony

ASUS

ZTE

BQ-Mobile

LeEco

Alcatel

Fly

Highscreen

Jinga

DEXP

Doogee

Micromax

Все остальные

Да, обобщение грубое, и в каждом правиле случаются исключения, но без него объяснить суть в двух словах не удалось бы. Кстати, имейте в виду, что даже это обобщение справедливо только для смартфонов стоимостью до 15-17 тысяч рублей в официальной рознице — на Aliexpress и в категории «20+ тысяч» ASUS, LG и Xiaomi окажутся одними из лучших.

Что ещё нельзя забывать

Лучший материал корпуса в бюджетном смартфоне — пластик! Металлические китайские «погремушки» неизвестных производителей в условиях русской зимы любят аварийно выключаться и не включаться, пока не подогреете их при помощи подключенного PowerBank (в «породистых» смартфонах это, правда, редкость). А вот с пластиковым корпусом экстремальное переохлаждение смартфону не грозит. С другой стороны, пожелтевший или истершийся поликарбонат со временем выглядит гораздо хуже, чем побитый жизнью металл.



Пластиковый корпус по-своему классный, если это качественный корпус

Сканер отпечатков пальцев — благо! Если это не «дармовой» сканер в модели дешевле $100 — в таком случае он будет срабатывать через раз и испытывать ваше терпение. В качественных бюджетных смартфонах при помощи сканера появляется возможность ставить пароль на доступ к системе или отдельным приложениям, и не зубрить этот самый пароль. Очень удобно.



Качественный сканер отпечатков пальцев начинается в смартфонах от 8 тысяч рублей в Китае, или от 12 тысяч рублей в России

NFC — не фикция, а реальная возможность заработать «записать банковскую карту» на смартфон и платить с мобильника на кассе. Android Pay , о котором вам уже давно прожужжали уши. С непривычки будет страшно и неловко ходить без Visa/MasterCard, но шансы купить что-то без кошелька в кармане — это классно.

— не фикция, а реальная возможность «записать банковскую карту» на смартфон и платить с мобильника на кассе. , о котором вам уже давно прожужжали уши. С непривычки будет страшно и неловко ходить без Visa/MasterCard, но шансы купить что-то без кошелька в кармане — это классно. Покупка смартфона в Китае — отдельная наука со своими хитростями. Ничего экстремально сложного в такой покупке нет, но есть нюансы. Как не вляпаться из заказать дешёвый хороший смартфон за границей.

— отдельная наука со своими хитростями. Ничего экстремально сложного в такой покупке нет, но есть нюансы. Как не вляпаться из заказать дешёвый хороший смартфон за границей. Б/у смартфоны — не очень удачная затея. Даже если вам продадут не «убитый» смартфон и не «утопленника», цены на подержанные модели слишком кусаются в сравнении с новыми бюджетниками. Но есть б/у смартфоны, которые действительно достойны приобретения.

Ничего не понятно! Какой бюджетный смартфон лучше всех? Что купить?

На этот вопрос нет единого ответа. Во-первых, потому что у каждого бюджетного смартфона есть свои преимущества и недостатки. Кому-то подавай мощный процессор, а кто-то жаждет качественную камеру за минимум денег. И это будут разные смартфоны.

Во-вторых, каждый месяц на свет появляются десятки новых моделей мобильников, а старые снимают с конвейера/распродают. Или наоборот, завышают цены за «раритеты». Поэтому хорошие недорогие смартфоны будут разными каждый месяц.

Мы собрали воедино лучшие бюджетные смартфоны для покупки в октябре в российских магазинах и самые качественные дешёвые смартфоны октября в китайских интернет-магазинах. С самыми качественными дисплеями, аккумуляторами, процессорами и камерами среди всего, что мировой «смартфонпром» сегодня продаёт, со скидками и без. Экономьте и помните, что хороший смартфон можно купить даже располагая ограниченным бюджетом!