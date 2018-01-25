Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года («серый» рынок)

Покупать смартфон 2018 модельного года или выбрать старые модели, которые подешевели? И то и другое! Мы собрали классные раритеты и выгодные новинки в единый список лучших моделей месяца.

Не ищите бюджетные смартфоны 2018 года, пока есть флагманы двухлетней давности

Мы уже хорошо знаем, какими будут самые крутые мобильники в 2018 году, но о бюджетных моделях до сих пор почти ничего не известно. Потому что лучшие из них выпустят по остаточному принципу в середине или второй половине 2018 года. А до этой поры все производители будут тунеядничать и просто продолжат напяливать растянутые дисплеи с соотношением сторон 18:9 (как у Samsung S8) на смартфоны со старыми процессорами и древними камерами.

Два заведомо хороших бюджетных (в «серой» рознице) смартфона, которые стоит ждать в 2018 году — это Nokia 6 (2018) и Xiaomi Redmi Note 5. О первом уже раскрыты все подробности вплоть до цены (~15 тысяч рублей), а вот о новом Xiaomi всё ещё расползаются слухи. Но достоверно известно это точно будет большая «безрамочная» модель с быстрым процессором выше среднего уровня и ёмким аккумулятором за ~12-14 тысяч. Если сейчас и стоит беречь деньги ради чего-то в «светлом бюджетном будущем», то только ради этих двух персонажей.



В китайских интернетах можно дёшево купить даже непопулярные сегодня «лопатофоны». Такие, как Xiaomi Mi Max 2

В остальных случаях лучше кинуться в другую крайность — искать классные смартфоны прошлых лет. Их осталось мало, их продают за бесценок, даже если они стоили в 2 раза дороже «в молодости». Потому что с таким подходом вы можете взять какой-нибудь забытый всеми LeEco Cool1 за 6800-7000 рублей и получить качество, за которое в России дерут 16000-18000. Или урвать быстрый Lenovo с рекордной автономностью за 12 тысяч. Или же за эти деньги взять самый качественный смартфон с огромным, как у планшета, экраном — Xiaomi Mi Max 2. Именно в этих мобильниках, которые больше нигде не купишь (иногда даже не то, что дёшево, а вообще) и заключается вся романтика иностранных интернет-магазинов. А не в обнаглевших производителях, которые обрезают смартфонам поддержку 4G-связи вне Китая и продают хлам с растянутым экраном по цене вчерашних моделей классом выше.

Впрочем, на этот раз подборка лучших недорогих смартфонов будет состоять наполовину из новинок, наполовину из классических моделей, иногда двухлетней давности. Хорошим мобильникам все возрасты покорны!

Xiaomi Redmi 4A/5A — самые дешёвые смартфоны, в которых всё хорошо работает

Готов поспорить, что вы не только не удивлены, но и разочарованы ситуацией, когда один и тот же смартфон кочует из статьи в статью с пометкой «самый лучший из дешёвых». Особенно это прискорбно в «серой» рознице, где, по народному поверью, «китайцы выпускают крутые телефоны почти бесплатно». В таком случае давайте взглянем, из чего приходится выбирать, если есть в кармане пачка сигарет 5000 рублей на покупку мобильника, максимум — 6000 рублей, и то, если отказаться от покупки чехла и пленочки на старте.

«Молодые и горячие» покупатели за эти деньги сегодня находят даже «безрамочные» смартфоны. Например, прости господи, Leagoo Kiicaa Mix. Забавное «ведро», у которого разговорный динамик нельзя приложить к уху, потому что его… разместили на верхней грани. С расчётом на людей, у которых уши приклеены к виску и висят горизонтально, судя по всему. Фотографии «похоронного» качества на обе камеры, нормальный (да ещё Full HD!) за эти деньги экран, ужасного качества динамик, нет разъёма для наушников и время работы от аккумулятора на неполный день. Прошивка «глючит», причём у каждого экземпляра по-своему. За такой цирк с конями просят 6 тысяч рублей.



Xiaomi Redmi 4A

Альтернатива? Doogee Mix Lite, например — ухудшенная версия посредственного флагмана, клона Xiaomi Mi Mix. Ужас, но уже под другим соусом. С облезающей краской на корпусе, плохими микрофонами (вас во время разговора будет слышно, как из унитаза, вы будете слышать собеседника не намного лучше). А «мякотка» в том, что вторая тыловая камера есть в таблице характеристик, есть на корпусе, но… не используется в съёмке! Просто «прыщ» на корпусе для красоты и для того, чтобы продать мобильник дороже.

Ещё дешевле — ещё веселее, только уже без поддержки 4G и меньшим процентом работоспособных смартфонов среди всех выпущенных. Но сегодня обойдёмся без статьи-анекдота о «подвальных» китайских мобильниках, а лучше укажем на те, которые при доступной цене изготовлены качественно.

Таких смартфонов несколько — классные по всем характеристикам, но уже доживающие свой век без запчастей и обновлений прошивки LeEco Le2/Le2 Pro/Le S3, Honor 6A с его ужасным дисплеем и «абы какой» камерой, но классным процессором и неплохой автономностью. Meizu M5c, который чуть лучше «Хонора», но всё-таки не дотягивает до «Сяомушек» И, наконец, двое одинаковых с лица Xiaomi A-серии — не самые мощные за свои деньги, но идеальные по всем остальным характеристикам бюджетные смартфоны.

Яркие, качественные, идеально настроенные экраны, быстрая и удобная (для всех, кроме религиозных фанатов «чистого Андроида») оболочка системы, отличная автономность, хорошие камеры. Да, корпус пластиковый и не очень крепкий по меркам Сяоми — фанаты, которые привыкли к металлическим Redmi, поначалу сдавливали корпус и вопили «о боже, он прогибается! Xiaomi скатился!». Угу, а у вас кости ломаются, если что-то тяжёлое на ногу падает, только при этом никто не спешит переделывать себя в Робокопа.

Я согласен с теми, кто сразу же отмечает, дескть Xiaomi Redmi 4X 2/16 Гбайт стоит всего на пару тысяч дороже в сравнении с 4A/5A, но при этом на голову лучше. Но, дамы и господа, не всем повезло родиться безработными москвичами, поэтому будем откровенны — если на покупку есть только пять с небольшим тысяч рублей, лучшего варианта, чем пластиковые младшие Xiaomi, не найти. Выбирайте из этой двойни тот, который дешевле, потому что Redmi 4A/5A практически не отличаются по начинке.



Xiaomi Redmi 5A

ZTE Nubia M2 — хорошая модель среднего класса, которая подешевела в 2 раза

ZTE — это такие «Жигули» в мире смартфонов. Изредка у этого бренда случаются шедевральные узкоспециализированные модели (Axon 7, Nubia Z11), как и у Автоваза случилась легендарная «Нива». А в большинстве случаев ZTE плодят дешёвые технически отсталые мобильники, которые, в духе тех же «Жигулей-классики», покупают по соображениям «бывает и хуже, а тут хотя бы дёшево».

Чтобы избавиться от клейма производителя «для тех, кому больше некуда деваться», Автоваз продал половину своих акций французам из Renault. А вот ZTE уже и так была наполовину государственной компанией, и, как только правительство озаботилось вопросом «почему такие паршивые смартфоны, товарищи?», в 2012 году на свет появилось дочернее подразделение Nubia — одна из первых попыток китайцев научиться делать крутые смартфоны.



ZTE Nubia M2

Нельзя сказать, что поголовно все Nubia были настоящим «премиумом», но до уровня ширпотребных моделей (как это сделал Huawei со своим Honor) ZTE своё детище не роняли, при этом сделали свою «дочку» прибыльной, а не угробили и закрыли, как это случилось у Lenovo. В итоге в первые месяцы после выхода с немного завышенными рекомендованными ценами Nubia «дышит в спину» лучшим китайским смартфонам, а после того, как цены снижаются, обгоняет конкурентов по соотношению цены и качества. Nubia M2 — из этой же оперы.

M2 появилась на свет в марте 2017 года и при заказе из Китая обходилась минимум в 22 тысячи рублей. Не сказать, что очень дорого, но из Китая за вдвое меньшую сумму можно было заказать 10-ядерный Xiaomi Redmi Note 4, а в России этот смартфон даже не пытались продавать, потому что со всеми накрутками местных «роснадзоров» смартфон был бы дороже, чем какой-нибудь Samsung Galaxy A5 (2016), и для китайского производителя это было смерти подобно. После этого о хорошем, но слишком дорогом M2 все забыли… а теперь он подешевел с 22 до 9 тысяч рублей!

И теперь за него уже хочется выкладывать кровно заработанные. Потому что вы получаете мобильник с Full HD AMOLED-дисплеем (как у более дорогого Samsung Galaxy J7 2017, например), быстрым процессором для приложений и нормальным — для игр. А ещё — большой аккумулятор (3630 мАч) в очень тонком корпусе, быструю зарядку, сдвоенную селфи-камеру Sony сзади и 16 Мп для селфи + разъём USB-C вместо устаревшего micro-USB.



ZTE Nubia M2

ZTE не умеет правильно настраивать даже качественные камеры, поэтому в авто-режиме вечером и ночью Nubia M2 штампует срамоту вместо нормальных фотографий и исправить это можно только ручными настройками. Но даже в авто-режиме M2 фотографирует чуть лучше насточертевшего Redmi Note 4. И работает от аккумулятора немного дольше.

«Почему не Redmi 5 Plus», спросите вы? Потому что он дешевле выглядит, дольше заряжается, в нём хуже звук в наушниках, хуже фронтальная камера, а корпус заметно крупнее, пусть и за счёт вытянутого дисплея. А ещё Redmi 5 Plus с 4/64 Гбайт памяти и стоит недёшево — 11,5-13 тысяч рублей.

При этом стоит признать, что пятый Редми Плюс снимает фото чуть более качественно (Xiaomi тоже «криворукие» по части алгоритмов, но не настолько, как ZTE) и в нём уже на старте установлен Android 7.1 в то время, как Nubia M2 вышел с Android 6.0 да с ним, судя по всему, и упокоится.

Но здесь и сейчас это очень красивый и навороченный смартфон по смешной цене — выглядит M2 как раз на 20 тысяч рублей, которые за него просили на старте продаж. Достоин покупки даже с учётом всех недочётов.

Сколько стоит 9000-9500 рублей (4/64 Гбайт) Чем хорош Яркий чёткий AMOLED-дисплей

Красивый, «дорогой» с виду корпус

Быстрая зарядка

Хорошие камеры (особенно фронтальная)

Большой аккумулятор в тонком корпусе Чем плох Старый Android 6.0, который ZTE не собираются обновлять

Автоматика в камерах дуреет в ночной съёмке — лучше контролировать её «руками»

На минимальной подсветке можно заметить ШИМ (мерцание) дисплея Все подробности Характеристики ZTE Nubia M2 Где можно купить недорого Geekbuying — 8730 рублей с промокодом QLXBNKRD Coolicool — 9120 рублей Willvast — 9200 рублей SunSky — 9400 рублей ValueDeal — 9500 рублей

LeEco Le Pro 3 Elite (X722) — флагманский процессор, стереодинамики и флагманский процессор по цене бюджетных «доходяг»

Я потерял счёт, сколько раз уже рассказывал о том, каким образом взявшиеся из ниоткуда китайцы из LeEco сначала напугали всех конкурентов, когда начали сорить деньгами, продавать флагманские смартфоны за бесценок и покупать самую дорогую рекламу, а потом влезли в дикие долги и почти моментально разорились.

Не буду расписывать это ещё раз, потому что чувствую себя ходячим глашатаем «Евангелия от Харитонова». Фанаты смартфонов прекрасно помнят, что и как происходило, а если вы интересуетесь смартфонами лишь изредка, знайте: LeEco — это один из тех самых легендарных производителей китайских крутых смартфонов за копейки. Жаль, что из-за бездарных руководителей компания погибла так быстро.

Но смартфоны-то остались! И теперь их раздают по принципу «купите хоть за сколько-нибудь!» продавцы, которые боятся не продать модели несуществующей компании в будущем.



LeEco Le Pro 3

Если вы когда-нибудь интересовались, сколько стоит близкий по уровню к Самсунгам и прочим Соням китайский флагман, вы знаете, что такие модели (Honor 8, Huawei P9, Xiaomi Mi5, Xiaomi Mi 5s) по самым оптимистичным прикидкам влетят вам в 17 тысяч рублей. Иногда даже дороже, потому что последующие «топ-смартфоны» из Поднебесной стали дороже и не особо теряют в цене. Китайцы ведь тоже не дураки накручивать цену, когда видят, что лаоваи хватают их продукцию и просят ещё.

Так вот — флагманский LeEco Le Pro 3 Elite с процессором Snapdragon 820 (уровень LG G6, Sony Xperia XZs, Motorola Moto Z) сейчас отдают за 9300-10000 рублей! Это смартфон, который примерно в 4 раза более мощный, чем Nokia 3, Samsung Galaxy J3 2017 или Xiaomi Redmi 4A которые вам впаривают за 10-13 тысяч в российских сотовых салонах. Только у LeEco при этом классный дисплей, 4000 мАч в аккумуляторе под качественным сверхтонким металлическим корпусом и громкие стереодинамики.



LeEco Le Pro 3

В чём подвох? А их сразу несколько. Во-первых, вы покупаете смартфон, сделанный китайцами для китайцев — в России Le Pro 3 продавали в немного другом исполнении и не очень долго. Продавцы в магазинах не хотят неприятностей, поэтому установили и Google Play (который в Китае запрещён, если вы вдруг не знали), и перевели Android на русский язык. Но если прошивка «слетит» — намучаетесь, коль вы не «компьютерщик». Во-сторых, запчасти тоже нужно будет заказывать из Китая. А ещё в Le Pro 3 не настолько крутая камера, как в тех же Honor 8 или Xiaomi Mi5 — смартфон снимает на уровне хороших мобильников стоимостью 15-17 тысяч в российских магазинах. Не что, чтобы всё было плохо, но не «ух, какой камерафон!».

И всё же смелость города берёт — это настоящий смартфон-«самолёт» по скорости работы, качеству звука, экрана и даже автономности. Если вы не фотограф и не лезете в «труднодоступные места» прошивки мобильника — очумеете от соотношения цены и качества в купленном мобильнике. А вот тем, кто умудряется подхватывать вирусы на Android или часто роняет смартфон по неосторожности, советую воздержаться от покупки — повреждённый «ископаемый» смартфон в России вам нигде не приведут в порядок.

Сколько стоит 9300 — 10000 рублей (4/32 Гбайт) Чем хорош Яркий, чёткий, правильно настроенный дисплей

Супер-мощный процессор по меркам «бюджетников»

Хорошая автономность

Громкие качественные стереодинамики Чем плох Нет NFC (Android Pay)

Android 6.0 без шансов на обновление

Нет отдельного разъёма для наушников (подключаем через переходник)

Нет разъёма для карты памяти Все подробности Обзор LeEco Le Pro 3 Где можно купить недорого TinyDeal — 9400 рублей Gearbest — 9500 рублей MJ-Tech — 9600 рублей Banggood — 9650 рублей Topeos — 9800 рублей

Meizu M6 Note — «золотая середина» по характеристикам

В последние годы Meizu разочаровывает. Если раньше это был один из самых лучших, самых дерзких, самых технологичных произвоидтелей китайфонов, то с 2016 года ребята почти всегда валяют дурака, минимально видоизменяют старые модели и всегда остаются ухудшенной версией Xiaomi за те же деньги. Маломощные процессоры в «бюджетниках», плохие камеры во флагманах, проблемы с автономностью у смартфонов, которые наконец-то упали в цене до адекватного уровня (привет, Meizu Pro 6). В общем, уже начало казаться, что место проклятое, если бы не пара приятных исключений.



Meizu M6 Note

В бюджетном классе это, конечно, недавний Meizu M6s, который рвёт по быстродействию эти ваши Xiaomi Redmi 5 Plus, только в отличие от Xiaomi не выглядит уродцем с пластиковыми «костылями» у задней крышки. А среди моделей чуть дороже удачным получился M6 Note.

Поначалу M6 Note мало кто замечал из-за абсолютно «отмороженных» цен — от 17 тысяч за 3/16 Гбайт в России и «как бы» $200 в Китае, хотя первые месяцы в продаже была только версия с 3/32 Гбайт за 15 тысяч. Желающих переплачивать за «запоздалую копию Redmi Note 4» целых 5 тысяч рублей было мало, а в дешёвые камерафоны то и дело ныряли дешевеющие Xiaomi Mi5, Mi5s, снизу их «подпирали» Huawei nova/nova Plus. И всем было хорошо. Кроме Meizu, которые поимели неприятностей из-за своих неадекватных цен по итогам года.

Но в конце января 2018 года ситуация несколько изменилась. Во-первых, Mi5 и Mi5s превратились в дорогостоящие раритеты, Honor 8 тоже стал сравнительно редко мелькать в продаже. А ещё конкуренты разродились близкими по цене «безрамочными» моделями — Honor 7X у Huawei и Redmi 5 Plus у Xiaomi. В итоге Meizu пошли на попятную и немного снизили цены на M6 Note. Теперь другое дело!

За эти деньги я обычно рекомендую к покупке упомянутые выше Huawei nova или nova Plus (G9 Plus, Maimang 5, как их именуют у себя на родине китайцы). Но первая «маленькая» nova сегодня скорее интересна любителям компактных мобильников, чем широкой аудитории. К тому же её давно сняли с конвейера, объявления о её продажи редеют с каждой неделей, а M6 Note — модный лопатофон в самом расцвете сил.

Впрочем, Nova Plus — всё ещё крутая альтернатива. Если вы цените в камере смартфона толковую автоматику и предпочтёте менее выносливый, но более тонкий смартфон — можете смело покупать, вариант с 32 Гбайт обойдётся в 12 тысяч рублей.



Meizu M6 Note

Только на этот раз я отдам предпочтение M6 Note. Во-первых, потому, что перепрошитые модели с китайской прошивкой его (версия M721Q) продают за 9000-9500 рублей в солидной комплектации 3/32 Гбайт. Для всех, кто умеет «перешивать» смартфоны на русский язык+Google Play самостоятельно, это очень выгодное предложение.

А для всех остальных на Aliexpress предостаточно готовых к употреблению M6 Note с 3/16 Гбайт за 9500-9800 рублей и 3/32 Гбайт за 9800-11000 рублей. Безрамочного дисплея, как в Xiaomi Redmi 5 Plus, за эти деньги вы, увы, не получите. Зато получите чуть больше автономности, более грамотно настроенный звук в наушниках, более качественную фронтальную камеру и заметно более крутую сдвоенную камеру на обратной стороне корпуса.

Честно говоря, камера + автономность + распространённость смартфона — решающие факторы в пользу Meizu. M6 Note, если вы не знали, получил сенсор Sony IMX362 — такой же, как в намного более дорогих ASUS ZenFone 4 Pro или HTC U11/U11+. «Стекляшки» (объектив), конечно, у Meizu менее качественные, да и оптической стабилизации нет для того, чтобы страховать фотографии от тряски рук. Но правильная цветопередаче и меньше глупостей в алгоритмах съёмки (например, всегда адекватные значения ISO и меньше, которые на камерах-дешёвках вам не светят = меньше «гороха» на снимках) — это то, в чем M6 Note кладёт на лопатки всё тех же «наиболее вероятных противников», особенно при съёмке в плохих условиях.

Днём M6 Note фотографирует замечательно, ночью — нормально. Если освоить ручные настройки — ещё лучше. С учётом того, что с дисплеем/автономностью/скоростью работы у Ноута тоже всё в порядке, а цена уже сейчас ниже, чем у других толковых бюджетных камерафонов, не вижу причин не купить такой мобильник, если вам нужно «всего понемногу».

Honor 8 – хорошая камера и крутой процессор за бесценок

Вот оно, классовое расслоение – когда видишь в китайских интернет-магазинах примерно одинаковые смартфоны за 10 и за 17 тысяч рублей. Потому что упомянутый выше LeEco оказывается лучше, чем дорогие Xiaomi Mi Note 2 или переоцененные ZTE Nubia Z17 mini, а старшие версии Honor 7X/Nova 2i за 15-16 тысяч – это слишком дорого за тюнингованный вытянутым экраном бюджетный мобильник. Как и всяческие Huawei P10 Lite, которые прибавили в цене только за счёт престижного названия. Можно, конечно, «прикольнуться» и купить ZUK Z2 Pro, но отдавать за мёртвый выкидыш Lenovo 17 тысяч – удовольствие на любителя.



Honor 8

Остаются подешевевшие хорошие смартфоны среднего класса из прошлого (ASUS ZenFone 3 ZE552KL, Huawei nova/nova 2), единственный хороший новый «середнячок» (Xiaomi Mi Note 3) и флагманы 2016 года, которые по сей день лучше всех бюджетных современных моделей (ZTE Axon 7, Xiaomi Mi5s, Honor 8). Среди этого зоопарка только последняя категория стоит на голову выше четырёх смартфонов, о которых вы прочитали в этой статье – на ней и нужно сосредотачиваться, чтобы купить «вещь!» по умеренной цене.

Axon 7 среди старых флагманов фотографирует хуже всех, да и склонен к перегреву (и потере мощности из-за него), если мучать его играми. Xiaomi Mi5s цены сложить не могут – следствие ажиотажа и готовности фанатов покупать модели-«идолы» по любым ценам. Honor 8 уже не настолько модный – Хуавей переключил внимание покупателей на новые смартфоны. И найти его в продаже даже в Китае уже непросто. Но это того стоит – вы получаете мобильник с быстродействием уровня Samsung Galaxy S7 edge и камерой уровня Apple iPhone 6s/Nokia 8 по цене бюджетного барахла.

Конечно, Honor 8 тоже не супер-гоночный смартфон из-за стеклянного корпуса (в них всегда образуется «баня» для процессора) и автономность в нём строго однодневная, но для Full HD-экрана мощности всё ещё хватает, а по скорости работы это всё ещё смартфон выше среднего уровня, но по китайской умеренной цене. Надо брать.