Лучшие бюджетные смартфоны января 2018 года (официальная розница)

Как хлеб с датой выпечки «31 декабря» очень быстро становится прошлогодним, так и смартфоны прошлых лет выпуска выходят из моды и становятся намного дешевле. И покупать их стоит прямо сейчас, потому что цены на новомодные «безрамочные» мобильники с такими же характеристиками уже скоро вас неприятно удивят.

Растянутый дисплей + дешёвый смартфон = дорогой смартфон

Новый календарный год — это отличный повод поднять цены на продукты, проезд в общественном транспорте или коммунальные услуги. И только продавцы смартфонов находятся в стеснённых условиях, когда ускорить приток денег на особняк, мощный внедорожник и куртизанок за счёт переписывания цен на мобильники не получается — есть риск, что просто перестанут брать. Но есть и другие манёвры.

Помните, как ситуация обстояла в 2014 году, когда рубль пробил дно, продавцы живенько подняли цены на электронику в 2 раза? В декабре один доллар США стоил 50 рублей, а электроника подпрыгнула в цене настолько, что люди паниковали и стояли за телевизорами в очереди, как за дефицитными продуктами питания в голодный год.

Ещё с полгода страну лихорадило, покупать старые товары по новой цене всё ещё никто не хотел. А потом понемногу начали, потому что стало уже не так страшно — смартфоны резко прибавили в чёткости дисплеев, мощности процессоров и крутизне камер, за такое уже можно было переплачивать. В компьютерах, если помните, видеокарты тоже совершили несколько рывков производительности, после чего новую графику для компьютеров разгребали очень весело вплоть до начала «майнинговой лихорадки».

И вот мы с «долларом по 56 рублей» (который в 2014 году казался кошмарным сном) сидим и спокойно рассуждаем, что iPhone 8 за 50 тысяч рублей — это ещё ничего, а вот iPhone X за 75 — уже не очень. Но смартфоны в России снова подорожают, но уже не из-за курса валют.

Просто самый верный способ «впарить» населению новый смартфон взамен старого в 2018 году — установить в него

«безрамочный» («полноэкранный», Full View, FullVision, Infinity Display, вытянутый, 18:9 — как угодно называйте) дисплей взамен стандартного, у которого были пропорции «телевизора» 16:9. И у нас уже есть красноречивые примеры чем это заканчивается.

Берём, к примеру, унылый LG K10 2017 за 10 тысяч рублей, засовываем в него вытянутый дисплей взамен обычного, выкидываем сканер отпечатков, а на сдачу ставим процессор Qualcomm вместо MediaTek (очень близкий по мощности, правда). Получаем новую модель LG Q6 alpha, которую можно продавать уже за 15 тысяч рублей.

Не нравится LG — взгляните на дешёвый ASUS ZenFone 3s Max ZC521TL (в России его не продавали, но цена модели в «серой» рознице — 10 тысяч рублей), которому влепили вытянутый экран 18:9, обрезали аккумулятор/прибавили бесполезную вторую камеру и теперь продают это добро за 17 (!) тысяч рублей.

А как вам Honor 6X, который изначально был довольно дорог (14 тысяч рублей), а спустя год получил вытянутый экран и превратился в Honor 7X за 18 тысяч рублей? Такой же процессор, якобы новые, но такие же по качеству съёмки камеры, такой же аккумулятор и корпус-«жестянка» на новый лад да чуть больше памяти — за 12 месяцев с выхода предыдущей недели это все технические достижения, за которые вас призывают доплатить 30% сверху.



Nokia 6 (2018) — один из немногих толковых смартфонов начала 2018 года

И это только начало — за вытянутые дисплеи скоро начнут требовать «добавки» Xiaomi и Meizu, когда в Россию приедут официальные Xiaomi Redmi 5/5 Plus и Meizu M6s. А Samsung за слегка улучшенный A5 2017 с вытянутым дисплеем (A8 2018) просит 12 тысяч рублей сверху.

Понимаете, к чему я клоню? Старые «вёдра» просто станут дороже, чтобы жадные производители смогли заработать на моде на «безрамочность» в мобильниках. Вот вам и весь технический прогресс в грядущих недорогих смартфонах.

Вдобавок, среди моделей 2018 года, которые уже вышли, практически нет хороших бюджетников — либо хлам, за который при покупке должны доплачивать, либо просто неоправданно дорогие смартфоны. Разве что Nokia 6 (2018) окажется хорошим выбором для всех, кроме любителей максимально качественных фоток «за дёшево».

Что ещё «ловить» в рознице из редких смартфонов, которые не попали в список ниже по тексту? Ловите, как обычно, Huawei nova за 14 или 15 тысяч рублей (раз магазин, два магазин, три магазин) или остатки ASUS ZenFone 3

ZE520KL/ZE552 KL с доставкой по России за эти же деньги (вариант 1, вариант 2, вариант 3). Потому что в 2018 году за смартфоны с такими же характеристиками, но вытянутыми экранами (а куда вы денетесь — других скоро и не будет) придётся платить на 8-10 тысяч рублей больше, а включать эти модели в общие рекомендации уже бесполезно — на всю Россию их осталось несколько десятков штук и вряд ли вы найдёте такие смартфоны в местных сотовых салонах.

А ещё из дешёвых раритетов стоит искать Honor 5X — этот смартфон с Full HD-дисплеем, хорошей камерой (лучше, чем у бюджетных Xiaomi) и всё ещё быстрым восьмиядерным процессором можно найти за 7200 или 8000 рублей. Неплохо, как для модели, которая по всем характеристикам, кроме водозащиты, может конкурировать с Samsung Galaxy A5 (2017).

А из новых и всё ещё актуальных смартфонов с бесплатной доставкой по России или широким распространением в сотовых салонах нужно смотреть вот что:

Wileyfox Swift 2 — самый крутой смартфон за 6 тысяч рублей

Хороший бюджетный смартфон должен сделать в жизни три вещи:

выйти в Китае по цене ~5 тысяч рублей

приехать в официальную российскую розницу

подорожать до 9-10 тысяч рублей после «адаптации к российскому рынку».

Вам смешно, а Meizu, Xiaomi и Huawei развлекаются таким образом уже не первый год. В итоге смартфоны дешевле 9000 рублей либо оказываются малопригодным для использования «металлоломом», либо уцененными старыми моделями классом выше.

Wileyfox Swift 2 – второй вариант. Когда Fly понял, что его «вёдра» покупают только пенсионеры и приезжие работяги, он решил не рожать конкурента «крутым китайцам» внутри себя (как это сделал Alcatel с Idol 4), а достал из широких штанин деньги, выделил внутри себя обособленное подразделение с отдельной командой и сказал «видите эти дешёвые Xiaomi и Meizu? Сделайте смартфон, который будет не хуже!».



Wileyfox Swift 2 скоро исчезнет из продажи, но пока это самый выгодный бюджетный смартфон

И ведь сделали! Swift 2 нельзя было достать в Китае за полцены, как Redmi 4 или Meizu M5, но в официальной рознице по соотношению цены и качества он заткнул за пояс все дешёвые Самсунги и LG, да и от «антикризисных» китайских моделей не очень отставал.

Но для хороших продаж не обязательно нужен хороший смартфон – достаточно «злостной» постоянной рекламы. А на неё у материнской компании денег не нашлось, поэтому сейчас Wileyfox, как проект «сделаем Fly великим снова!» медленно тонет и теряет последних толковых сотрудников. Это уже стало традицией – Lenovo «убили» подразделение ZUK, которое тоже создавали для конкуренции с навороченной китайщиной.

Но всё это лирика, а нас интересуют дешёвые смартфоны – и вот с ними у «не взлетевшего» должным образом Wileyfox сейчас всё хорошо. В обычных сотовых салонах Swift 2 уже давно не продают, но «Евросеть» сливает остатки смартфонов

за 6990 рублей, а на официальном сайте есть бесплатная доставка по всей России и скидки, с которыми мощный восьмиядерный мобильник с хорошими камерами и быстрой зарядкой обойдётся вам всего в 6641 рубль. Ничего настолько же качественного в официальной рознице за эти деньги вы не купите – даже «наполовину легальный» Redmi 5A за 6232 рубля на Tmall, во-первых, отказываются принимать на гарантийный ремонт многие сервисные центры Xiaomi, а во-вторых, сканера отпечатков и NFC в Xiaomi вы не получите, да и по скорости работы Wileyfox всё равно впереди.



Wileyfox Swift 2

Заказывать с доставкой почтой «чёрт знает какой смартфон» (не для вас, «компьютерщики», а для простых трудящихся) – не то же самое, что получить рекомендацию какой-нибудь новой легкодоступной модели. Но в начале 2018 года это единственный шанс купить за 6 с половиной тысяч рублей мобильник, который у всех конкурентов будет стоить 10-11 тысяч при почти таких же характеристиках. Посмотрите, какую дрянь предлагают Самсунг (Galaxy J1 2016) и Lenovo (C2 Power) за 6-7 тысяч, и у вас прибавится решимости.

Сколько стоит 6.6-10 тысяч рублей Чем хорош Хороший дисплей с правильной цветопередачей

Быстрая зарядка

Качественные камеры

Мощный процессор

Сканер отпечатков пальцев, NFC (Android Pay)

Современная версия Android Чем плох Аккумулятор разряжается уже к вечеру

Запаса громкости в наушниках нет

Панели корпуса подогнаны тяп-ляп

Запчастей почти не осталось, сломался на гарантии – долгое ожидание и возврат денег вместо ремонта Все подробности Сравнительный тест: Wileyfox Swift 2 против пяти конкурентов стоимостью 10-13 тысяч рублей Где можно купить недорого (на момент публикации) Официальный сайт Wileyfox – 6641 рубль (6990 рублей -5% за оплату картой онлайн) Евросеть – 7000 рублей

Xiaomi Redmi 4A/5A – дешёвые надёжные смартфоны «для всего»

Если «какой-то там Fly, который нигде толком не продают» вас не впечатлил, за хороший «попсовый» смартфон придётся доплатить – как я уже упоминал выше по тексту, дешёвая китайщина в России волшебным образом дорожает почти в 2 раза, и качественный мобильник для всего понемногу стоит 8-9 тысяч рублей.



Xiaomi Redmi 5A

Нельзя сказать, что с такой суммой у вас не будет выбора, что купить – за 10 тысяч к вашим услугам и Nokia 3, и сделанные из «отходов производства» Самсунги J3 2016, и Honor 6A с недоразумением вместо экрана и камеры. Проблема в том, что все конкурирующие поделия либо слишком старые, либо ужасны во всём и сразу – с тусклым экраном, плохой автономностью, ужасной камерой и дальше по списку. После того, как вы обожжетесь на таких моделях и начнёте недоумевать, как так вышло, что «проклятые уроды не в состоянии в 2018 году сделать нормальный дешёвый смартфон за 10 тысяч рублей», придёт пора знакомиться с исключением из правила – Xiaomi Redmi А-серии.

Молодые и агрессивные любители мобильников эти модели не жалуют — недостаточно «гоночная» начинка с этих смартфонах, «добавил бы лучше пару-тройку тысяч и взял металлический да восьмиядерный!». Но, во-первых, такие ребята витают в облаках и не представляют себе ситуации, когда 10 тысяч рублей — это максимальный бюджет на покупку. А во-вторых, металлический восьмиядерный Redmi 4X доживает последние месяцы на конвейере, Redmi 5 Plus с вытянутыми экранами будет дороже, а в качестве альтернативы «сяомисты» предлагают тоскливый Redmi Note 5A — пластиковую рухлядь с HD-дисплеем на 5,5 дюймах за 14 тысяч рублей. Остановите, пожалуйста, эту оргию «навара» перекупщиков техники — я сойду.



Самое существенное отличие Redmi 5A от Redmi 4A — оформление задней панели

Так вот — на фоне таких аппетитов маркетологов честные бюджетные Redmi 4A/5A за 9 и 8 тысяч рублей себя оправдывают полностью. За эти деньги можно взять чуть более быстрый смартфон (тот же Honor 6A), но по сумме «качество дисплея + качество камер + автономность + скорость работы + цена) у этой двойни нет конкурентов.

Почему я разместил сразу два смартфона на одно «вакантное место»? Потому что они одинаковые! Одинаковые экраны, одинаковые камеры, одинаковые динамики,аккумуляторы с минимальным отличием (у Redmi 4A ёмкость чуть выше), одинаковые процессоры и объём памяти. Все преимущества нового Redmi 5A — чуть более нарядный корпус и новая версия Android. Зато за старый Redmi 4A в официальном магазине, хоть и просят на тысячу рублей больше, до 25 января бесплатно комплектуют переносным «зарядником» на 5000 мАч (в оф. рознице стоит 1590 рублей), хорошими наушниками (400 рублей в магазинах) и… шариковой ручкой Xiaomi (500 рублей). Бог с ней, с ручкой, а вот «походные» зарядные устройства и наушники у Xiaomi отличные — доплата себя оправдывает.



Xiaomi Redmi 5A

Lenovo K6 Power — с большим аккумулятором и низкой «прощальной» ценой

Леново очень похожи на российскую эстраду — тоже абсолютно «мёртвые» исполнители, даже когда живые. Сдулись и передали производство купленной у американцев, оставили после себя огромное количество средней паршивости китайских смартфонов, по которым не получается скучать, даже если очень тужиться и пытаться вспомнить что-то особенное. Случались у компании и отдельные «хиты», наподобие моделей P2, Vibe Z2 Pro или Vibe Shot, но в основном получалось дороговатое (на уровне Самсунга) уныние, которое в эпоху жизни Lenovo ни ругать, ни хвалить было не за что.

Такую репутацию Lenovo понимают и продавцы, которые вот уже почти два года не могут распродать модели, на которые китайцы установили неадекватные цены, а потом самоустранились от торговли и рекламы.

А ещё продавцы понимают, что дальше будет только хуже — если придерживаться рекомендованных китайцами цен, есть риск не продать «леновы» 2016 модельного года уже никогда. В связи с этим Lenovo K6 Power, за который на старте продаж просили 16 тысяч рублей, сейчас отдают за 10 тысяч — «только купите уже этимобильники, будь они неладны!».



Lenovo K6 Power после снижения цен «родился заново» — его теперь снова можно покупать

Ловите момент! Ведь это даже чуть более крутая альтернатива Xiaomi Redmi 4X — с Full HD-дисплеем на 5,0 дюймах, 4000 мАч в аккумуляторе, хорошим восьмиядерным процессором и немного более качественными, чем у Redmi, камерами. И даже для энтузиастов-ненавистников прошивок Lenovo (а ненавидеть оболочку Vibe UI есть за что) есть выход — K Power, в отличие от многих «ленов», пригоден для установки любительских прошивок, поэтому из него можно смастерить «Nexus/Nokia» с чистой версией Android 7.1 на борту без особых проблем. И, в отличие от всяческих LeEco и прочих производителей-«покойников», запчастей на K6 Power (если разобьёте экран/износится аккумулятор) полно, и они дёшевы.

Покупателей смартфонов с процессором Snapdragon 625 такая конфигурация не «возбудит», но господа, не забывайте, что речь идёт об официальной рознице и её «конских» ценах, при которых Redmi Note 4 стоит 15 тысяч и не думает становиться доступнее! А другого настолько дешёвого смартфона с чётким Full HD-экраном и большим аккумулятором вы попросту не найдёте — надо брать.

Сколько стоит 10000 — 11000 рублей Чем хорош Очень чёткий Full HD-экран с хорошей яркостью

Сканер отпечатков

Большой аккумулятор

Качественные (по бюджетным меркам) камеры Чем плох Долго заряжается (2,5 часа минимум)

Android 6.0 никогда не обновится официально — либо прошиваете более новый сами, либо терпите

Толстый корпус Все подробности Характеристики Lenovo K6 Power Где можно купить недорого Pleer.ru — 10 тысяч рублей Евросеть — 10 тысяч рублей Связной — 10 тысяч рублей Ситилинк — 10,5 тысяч рублей Все цены Lenovo K6 Power

Samsung Galaxy J7 (2016) — супер-выносливый Самсунг по цене «китайца»

Хороший Самсунг = дорогой Самсунг. Как и любой представитель «крутой» марки, Samsung вкладывает в цену смартфонов немалую наценку за престиж, поэтому старшие модели серий Galaxy A и J стоят на 5-7 тысяч рублей дороже, чем им полагается при таких характеристиках. А младшие просто «мусор», на фоне которого китайские мобильники кажутся техникой богов.

Зато, если «китайцы» теряют в цене медленнее, то наценка за престиж в Самсунгах «отваливается» по прошествии времени. Например, старший из бюджетников, J7 (2016), на старте продаж стоил 20 тысяч рублей, а в начале 2018 года подешевел до 12 тысяч и всё ещё актуален. Samsung, конечно, «подложил свинью» продавцам, когда стал добавлять цифры модельного года в название — покупатели шарахаются от «древних» моделей, как чёрт от ладана, и цены приходится снижать.



Samsung Galaxy J7 (2016)

В связи с такими тенденциями можно позариться и на более гламурный и крутой Galaxy A5 (2016), но цены на него пляшут от 16-17 тысяч и выше при том, что модель осталась в основном у перекупщиков-«серовозов». А J7 2016 гораздо дешевле, и по-своему хорош.

Хорош, прежде всего, сумасшедшей автономностью — примитивный, но экономичный восьмиядерный процессор не очень терзает аккумулятор, а дисплей AMOLED с невысоким (1280x720 на 5,5 дюймов площади) разрешением потребляет меньше энергии, чем дешёвые IPS. Поэтому с банальными 3300 мАч в аккумуляторе Galaxy J7 (2016) работает дольше, чем «китайцы» с 4000 мАч на борту.

И это не «одноразовый» смартфон с вклеенным аккумулятором и «кастрированным» слотом, в котором приходится выбирать между второй SIM и картой памяти — аккумулятор стоит 500 рублей и заменить его можно самостоятельно, потому что задняя крышка съёмная. Корпус пластиковый и неприметный, зато разбить смартфон, как новые стеклянные поделия, или «прилипнуть» ладонью к металлическим панелям, как у новых бюджетных моделей, вам не грозит.

Всё это не повод сотворять себе кумира из дешёвого Самсунга — по скорости работы он едва ли не медленнее Fly-Wileyfox выше по списку, а камеры ужасные. Снимки на них годятся только в качестве «вещдока» — выкладывать такое позорище в соцсети рука не поднимется. Но не всем быть фотографами, а прочный, «вечный» практичный смартфон по низкой цене нужен гораздо большему количеству человек.



Samsung Galaxy J7 (2016) — простой, на грани примитивизма смартфон. Но в этом его прелесть

Кстати, «новый» Galaxy J7 Neo — это всего лишь ухудшенная версия J7 2016. Samsung выкинул из «переиздания» NFC (платить со смартфона взамен банковской карты уже не сможете) и урезал ёмкость аккумулятора. Если есть возможность, выбирайте старую версию J7 вместо такого «продолжения».

Сколько стоит 12-14 тысяч рублей Чем хорош Дисплей AMOLED (удобнее просматривать под лучами солнца, чем IPS. Выше экономичность)

NFC (Android Pay)

Отличная автономность

Раздельные слоты для двух SIM, съёмный аккумулятор Чем плох Медлительный — не «летает» в переходе по меню даже в «пустом» виде

Тыловая камера ужасная

Чёткость дисплея — «терпимая». Ничего критичного, но после смартфонов с чёткой картинкой будет раздражать Все подробности Характеристики Samsung Galaxy J7 (2016) Где можно купить недорого Pleer.ru — 11600 рублей Ого — 12500 рублей Кей — 13000 рублей Xcom — 13000 рублей Нотик — 13000 рублей Все цены Samsung Galaxy J7 (2016)

Honor 8 Lite/Huawei P10 Lite — лучшие мобильники для тех, кто не знает, под какие задачи покупает смартфон

Чем больше у вас денег в кармане — тем меньше вам могут предложить. Вот такой интересный получается «финт ушами» из-за того, что никто не хочет выпускать средние по цене мобильники со средними характеристиками. Все производители либо мусолят почти одинаковыми моделями категорию «от 9 до 15 тысяч рублей), либо впаривают нам чуть-чуть улучшенные бюджетные смартфоны за 20+ тысяч. А сильнее всего резвятся в флагманской категории, где с каждого проданного мобильника можно «поднять» максимум прибыли.



Honor 8 Lite

Я многого хочу? А это как раз нормально, хотеть приличный смартфон за 15 тысяч рублей. Но выбирать приходится из быстрых, но с плохой камерой Xiaomi (Redmi Note 4/Mi A1), хороших камерафонов, но слишком медленных Samsung (A5 2016) и моделями класса «ни в борщ, ни в Красную армию» (Sony Xperia XA, Nokia 5, ASUS ZenFone Live) — не очень быстрых, не очень выносливых, с так себе камерами.

Всё остальное либо слишком дорого, либо ведёт к ожирению уж очень однобокое, чтобы рекомендовать его всем подряд. Вы можете взять красавца LG Q6 alpha с «безрамочным» дисплеем за 15 тысяч рублей, но сканера отпечатков у вас не будет, процессора и оперативной памяти будет хватать впритык (а через года полтора перестанет хватать), да и камера не впечатлит. Толковые по скорости работы и камере Huawei nova 2 и Samsung Galaxy J7 2017 уже далеко не бюджетные (18 тысяч) и тоже не без недостатков — Huawei быстро разряжается, Samsung медлительный. «Копать» далее 20 тысяч рублей — издевательство над читателями, которые пришли поглядеть на бюджетные смартфоны. Поэтому узрейте компромисс — двойню почти одинаковых смартфонов с нормальной скоростью работы, нормальными камерами и нормальной автономностью. Китайский «вариант максимум» на случай, когда у вас в кармане 15 тысяч рублей и не копейкой больше.



Сложно найти более красивый бюджетный смартфон, чем Honor 8 Lite. Но стеклянный корпус быстро теряет лоск

Это означает, что смартфоны будут быстро ворочать приложениями, крутить игры без «лагов» на средней детализации графики и работать вдали от розетки один день. Камеры годятся для симпатичной съёмки днём, хотя вечером и ночью для полной отдачи их придётся «пинать» (наводить резкость, понижать экспозицию/яркость снимка и т.д.).

Отличия? В Honor 8 Lite ампутировали NFC и поддержку Wi-Fi в диапазоне 5 ГГц. Процессор в Honor 8 Lite тоже замедлили на символическую величину, зато оперативной памяти в «Хонорах» больше (P10 Lite с 64 Гбайт памяти — редкий вид). В обоих смартфонах нервы попортит красивый, но очень хрупкий стеклянный корпус — царапины появятся, даже если будете осторожничать.

Но в эпоху обнаглевших на почве вытянутых экранов производителей и продавцов мобильников эти две модели — то, что называется «хороший смартфон» без всяких оговорок. Что-то более крутое или оригинальное ищите либо в первом параграфе статьи, либо по цене от 20 тысяч рублей в сотовых салонах.



Huawei P10 Lite