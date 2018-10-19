5 бюджетных смартфонов с самыми мощными процессорами

Евгений Харитонов, 

Если процессор в смартфоне для вас — не средство передвижения, а желанная, но дорогая роскошь, эта статья вам понравится. Потому что цена на хорошие смартфоны с запасом в мощности процессора начинается с 7 тысяч рублей, и мы назовём лучшие «гоночные» мобильники, от бюджетником до дешёвых вариантов среднего класса.

LeEco Cool1

Что за процессор

Snapdragon 652 — «старый конь борозды не испортит». Кушает заряд аккумулятора с аппетитом, но отрабатывает это отличной мощностью.

Цена

6.5-7.5 тысяч рублей (китайские интернет-магазины)

В России официально не продаётся

Хорош ли смартфон в целом

Прекрасен. Прожорливость процессора компенсировали 4000 мАч в аккумуляторе, горячий нрав — 5.5-дюймовым корпусом. Экран качественный, камеры неплохие.

Но запчастей мало и всех придётся заказывать из Китая, и Андроид старый (6.0), хотя и с русским языком/Google Play в комплекте.

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Обзор LeEco Cool1

Альтернатива

Meizu M6s – современный китайский бюджетник с мощным шестиядерным процессором Samsung

Сытый голодному не товарищ, поэтому вряд ли я смогу обрадовать тех, кто ищет «мощнейший» смартфон за 10 тысяч рублей, или считает таковым любой мобильник лучше, чем iPhone 4. А на самом деле смартфоны с мощными процессорами начинаются с 10-12 тысяч рублей в российской официальной рознице, и 7-8 тысяч рублей на этом вашем Aliexpress.

LeEco Cool1
LeEco Cool1

Выбор при этом тоже не очень сладкий – древние и бестолковые восьмиядерники Kirin 650-659 в смартфонах Huawei/Honor, срамота доисторическая от MediaTek MT6735 до MT6753, уже более-менее быстрые, но склонные к перегреву, прожорливые и маломощные в играх MediaTek Helio P10/P18/P20/P23/P25. И, наконец, бюджетные процессоры «здорового человека» в лице Qualcomm Snapdragon разной степени выдержки.

Как выбрать хороший дешёвый смартфон

Ещё не устали? Тогда слушайте дальше: Snapdragon в современных бюджетных смартфонах делятся на четырёхъядерных «доходяг» (Snapdragon 410, 425), восьмиядерных процессоров класса «чёрт с ним, лишь бы как-нибудь ворочалось» (Snapdragon 430, 435, 615, 616, 617) и «восьмиядерники бодрые среднестатистические» (Snapdragon 625, 626, 630, а также их кастрированная версия в лице Snapdragon 450). Если вы не хотите приключений и максимализма при покупке недорогого смартфона, покупайте что-нибудь с процессорами из последней категории – скорость работы будет вас радовать.

А если вы старый техносамурай и готовы пройти путь воина, чтобы получить самый мощный смартфон на потраченный рубль, открывайте Aliexpress и хватайте в нём последние экземпляры LeeCo (он же Coolpad) Cool1 с немолодым и прожорливым, но всесторонне крутым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 652.

Понятное дело, что в текст этой статьи может занести не только ребят, которые знают все китайские мобильники наизусть, но и менее увлечённую аудиторию. Поэтому на закономерный вопрос «какой, к чёртовой бабушке, LeEco?» я не стану отвечать в сотый раз. Но предложу прочитать подробно, почему это не «ведро китайское полуподвальное», а очень качественный смартфон производителя, который хотел стать новым Xiaomi, но хотелка оказалась недостаточной длины.

LeEco Cool1
LeEco Cool1

В двух словах – выносливый смартфон с хорошим сканером отпечатков пальцев и неплохими камерами за менее 8 тысяч рублей. Одинаково быстрый в приложениях и играх – в этом плане  процессоры Snapdragon 650-й и 660-й выглядят как тройка немолодых, но породистых скакунов, а Snapdragon 625/626/630 – упряжка из восьми пони, которых очень больно хлыщет по пятой точки наездник, чтобы они мчались «через не могу» наравне со старыми более дорогими упряжками. На ровной дороге (в приложениях) и пони по инерции справляются неплохо, но под горку (игры, всяческие редакторы морды лица и прочих фотофильтров, украшательства видеозаписей, скорость работы в процессе, когда вы отправляете что-то огромное по 4G и т.д.) мускулатура старых конец оказывается полезнее.

По скорости работы этот дешёвый китайский смартфон будет круче, чем Apple iPhone SE или 6s, и примерно равен Самсунгу Galaxy A8+ (2018), за который нынче просят 25 тысяч рублей. Да, от 10 тысяч найдётся китайщина, которая будет быстрее и круче, а любители «кабы чего не вышло» будут призывать вас отречься от ереси и выбрать Xiaomi с процессорами Snapdragon 450/625. Но вы ведь здесь ради того, чтобы получить максимум мощности не в ущерб качеству смартфона по минимальной цене? Тогда Cool1, или хотя бы Meizu M6s, если игры для вас вообще не важны.

Xiaomi Redmi Note 5 / Redmi Note 6

Что за процессор

Snapdragon 636 – самый мощный процессор из всех, которые бывают в смартфонах оф.розницы РФ до 20 тысяч рублей.

Самый мощный процессор в смартфонах до 12 тысяч рублей в китайских интернет-магазинах.

Цена

9-13 тысяч рублей (китайские интернет-магазины)

15-18 тысяч рублей (российская оф.розница)

Хороши ли смартфоны в целом

Страшноватые с виду и очень крупные, но выносливые и быстрые смартфоны с хорошими камерами.

Подробности

Обзор Xiaomi Redmi Note 5

Характеристики Xiaomi Redmi Note 6

Альтернатива

Xiaomi Mi 6x/Mi A2 с 4/32 Гбайт – чуть более дорогой, чуть более быстрый, лучше камеры. Но хуже автономность.

Трудно спорить с тем, что Xiaomi, у которых весь смысл существования состоит в «мы тут запихнули всё как можно более крутое, но с минимальной наценкой», будут часто мелькать в рейтингах мощных смартфонов. Но в большинстве случаев их лепят в текст по пути наименьшего сопротивления – потому что Meizu вышли из моды, ASUS найти сложнее, а Huawei безобразно дорогие. И всё это не означает, что халтура под названием «мы впариваем вам Snapdragon 625 с конца 2016 года» похвалы уже не заслуживает. Это как восхищаться песней «Гангнам стайл» – либо вы отстали от жизни, либо очень впечатлительный.

Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5

Поэтому всяческие Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6 и Mi A2 Lite отправляются ровным шагом в сторону тех, кому нужен среднестатистический смартфон с нормальной скоростью работы. А все, кто ищет аномальный по быстродействию мобильник, открывают Aliexpress/Яндекс Маркет/Price.ru и пишут в поиске «Xiaomi Redmi Note 5» (или Redmi Note 6, если вы читаете эту статью в 2019 году).

Разочарованы не будете! Потому что Redmi Note 5 вышел в феврале 2018 г. и сразу же стал рекордно мощным бюджетным смартфонов по минимальной цене. А в конце года ещё и подешевел – как в китайских, так и российских магазинах.

Как выбрать смартфон с хорошей камерой

В каком «фарше» брать этот смартфон – вопрос открытый. С одной стороны, крутой процессор вы получаете уже в младшей версии с 3/32 Гбайт памяти всего за 9500 рублей на Aliexpress. С другой – если вы не любитель менять смартфоны каждые пару лет по велению моды, можно раскошелиться на версию с запасом. Причём важны не 64 Гбайт хранилища, а 4 или 6 Гбайт оперативной памяти – от них зависит, сколько приложений смартфон будет держать в постоянной «боевой готовности» для моментального переключения.

Xiaomi Redmi Note 5
Xiaomi Redmi Note 5

Что касается скорости работы – это смартфон с мощностью примерно уровня Samsung Galaxy S7 edge и совсем чуть-чуть слабее Apple iPhone 7.

Я бы на вашем месте махнул рукой на «навороты» и брал минимальный вариант Redmi Note 5 по минимальной же цене – экономия должна быть экономной, заветный процессор и неплохую камеру вы получите и в «минималке», а на скорость запуска приложений, скорость обработки фоток или работы в играх ОЗУ в смартфонах почти не влияет.

ASUS ZenFone Max Pro (M1)

Что за процессор

Snapdragon 636 – как и в Redmi Note 5. Быстрый, экономичный, универсальный, почти идеальный процессор для бюджетного смартфона.

Цена

12-13 тысяч рублей (российская «серая» розница)

14-15 тысяч рублей (российская официальная розница)

Хорош ли смартфон в целом

Очень быстрый, работает от аккумулятора 1.5-2 дня, с хорошим дисплеем, нормальным звуком в наушниках и раздельными слотами 2x SIM + microSD. Камеры — на троечку с плюсом, корпус — тоска зелёная синяя, дизайн не запоминается, как физиономия агента госбезопасности.

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Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1

Альтернатива

Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 6 — менее выносливый, без NFC, зато настолько же быстрый и с более качественной камерой.

Если вы любите смартфоны и помните старые добрые времена эпохи «доллар по 35», вы также помните и первые ASUS ZenFone, которые гремели в России в амплуа «очень мощный смартфон по минимальной цене» задолго до всяческих Xiaomi. Замечательные были смартфоны даже при том, что у процессоров Intel Atom изредка водились специфические «глюки» в работе с Android.

Но доллара по 35 рублей уже нет, процессоров Intel Atom для смартфонов тоже больше не существует, а дешёвые Асусы с мощным процессором вымерли… до 2018 года, чтобы воскреснуть в ZenFone Max Pro M1!

ASUS ZenFone Max Pro M1
ASUS ZenFone Max Pro M1

Лучшие смартфоны с качественной камерой и большим аккумулятором

После того, как Xiaomi начали больно бить ASUS прямо по рыночной доле, тайваньцы уселись за столы и стали чертить смартфон, который мог бы стать достойным ответом сжирающим всех конкурентам моделям Redmi. Старались, правда, не про нашу с вами честь, а во имя индусов, у которых из 1.3 млрд. населения находится всё больше любителей прикупить дешёвых мощных смартфонов на Android. Любителей настолько много, что Сяоми сначала начала штамповать упомянутый выше Redmi Note 5 исключительно для Индии, и только потом вспомнила про Китай (!), не говоря уже о России и прочих европах.

ASUS поступил примерно так же – ZenFone Max Pro начали продавать на родине почитателей коров, а чуть позже смартфон приехал и в Россию.

Чем интересен? Всё тем же мощнейшим в бюджетном классе процессором Snapdragon 636, но уже не с 4000 мАч (как у Xiaomi), а аж с 5000 мАч в аккумуляторе, очень тонким корпусом и быстрой зарядкой, NFC (Google Pay) и интересной ценой. Интересной тем, что в китайских магазинах она заметно выше, чем у Redmi Note 5, но ниже в российской рознице.

ASUS ZenFone Max Pro M1
ASUS ZenFone Max Pro M1

Камеру в Max pro M1 устанавливали на сдачу, поэтому она, скорей всего, такая же паршивая как в смартфоне, от которого вы мечтаете избавиться после прочтения этой статьи. Зато всё остальное в этом Асусе выполнено на прекрасном уровне – это настоящий «гоночный» и супер-выносливый бюджетный смартфон с хорошим экраном. Хватайте, пока такие ещё продают по вменяемой цене.

Honor 8X/Huawei Enjoy 9 Plus/Huawei Y9 2019

Что за процессор

Kirin 710 — мощность флагманов 2016 года в новом бюджетнике. Прожорливость соответствующая.

Цена

18 тысяч рублей (оф.розница)

Хорош ли смартфон в целом

Очень красивый, очень быстрый, с хорошими селфи-камерами и нормальными (без сенсаций) основными. От аккумулятора работает сутки, иногда меньше.

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Характеристики Honor 8X

Альтернатива

Honor 9 — более мощный процессор, такие же по качеству камеры и автономность, но меньше экран.

Не удивляйтесь количеству мобильников в заглавии – Хуавей славится любовью штамповать один и тот же смартфон под разными этикетками без отличий, или с символическими отличиями. Но мы-то знаем, что «Жигули Восьмёрка», «ВАЗ-2108» и «LADA SAMARA» – это один и тот же человек автомобиль, поэтому вне маркетоидных подлых игрищ понимаем, что Honor 8X, Huaewi Enjoy 9 Plus и Huawei Y9 2019 – почти одинаковые смартфоны с одинаковыми преимуществами и недостатками.

Huawei Enjoy 9 Plus
Huawei Enjoy 9 Plus

Главное преимущество – первый с 2016 года по-настоящему мощный процессор в бюджетных Хуавеях/Хонорах. Это такой способ получить мощность упомянутых выше iPhone 7/Samsung Galaxy S7 edge или, к примеру, LG G6 в смартфоне, который стоит дешевле 20 тысяч рублей.

Да, вам не показалось, Kirin 710 — «ответочка» процессорам Qualcomm Snapdragon 660 (Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy A9 2018) по процессорной производительности с игровой графикой уровня самых дешёвых из быстрых восьмиядерных «вёдер» (Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Mi A2 Lite) на Snapdragon 625. Но выпуск быстрых в приложениях и системе процессорах с тоскливой игровой графикой — это вообще старая хуавеевская традиция.

Honor 8X
Honor 8X

Зато смартфоны безрамочные по последней моде, отлично выглядят, с раздельными слотами для двух SIM и microSD (не придётся выбирать между картой памяти и второй симкой) и NFC. Минимальная цена порядка 18 тысяч рублей, конечно, не очень адекватна, зато за 20 тысяч вы можете взять вариант с 4/128 Гбайт (!) внутри. За красивый и быстрый смартфон с 3750 мАч и неплохими (уровня Redmi Note 5, но лучше, чем в ASUS Max Pro) камерами — вполне разумная цена.

Xiaomi Mi 8 SE

Что за процессор

Snapdragon 710 (не путайте с Kirin 710) — экстремально мощный процессор для «старших бюджетников» и «младших» смартфонов среднего класса. Архитектурно близок к Snapdragon 835 и рекордно быстрым процессорам 2017 года.

Цена

17-18 тысяч рублей (китайские интернет-магазины)

в России официально не продаётся

Хорош ли смартфон в целом

Модель среднего класса с незначительной экономией (нет NFC, разъём для зарядки micro-USB, а не Type-C). Зато есть хороший AMOLED-экран, зверская мощность и неплохая камера в стиле Xiaomi Pocophone F1/Samsung Galaxy A9/Honor 10

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Характеристики Xiaomi Mi 8 SE

Альтернатива

Xiaomi Pocophone F1 — смартфон с самым быстрым процессором смартфонов 2018 модельного года и большим аккумулятором. В России стоит 24 тысячи рублей, в Китае — 20 тысяч.

Я ни разу не театрал, чтобы выдерживать красивую паузу, но всё-таки приберёг «ухудшенный флагман» Xiaomi на десерт. Среди всех «Сяом» я в данном случае предпочту Mi 8 SE, а не прекрасный во всех отношениях, но менее мощный Mi Note 3 или «золотую середину» Mi A2. Потому что мы, ребята, ищем максимально мощный смартфон за потраченный рубль. А нелюбимый многими за спекуляцию на добром имени Mi 8 SE быстрее любого другого смартфона за 16-17 тысяч.

Xiaomi Mi 8 SE
Xiaomi Mi 8 SE

Обожаемый вами рекордно быстрый Xiaomi Pocophone F1 — это уже 20 тысяч минимум, а запомнившиеся вам в добром здравии старые флагманы наподобие Xiaomi Mi 5s, HTC U Ultra и им подобные в действительности медленнее, чем новый «младший помощник старшего смартфона» в линейке Xiaomi.

Вы получаете смартфон с примерно -10% разницы в мощности с Samsung Galaxy S8 и самый быстрый мобильник дешевле 20 тысяч рублей из всех существующих на конец 2018 года. Что ещё нужно для полного счастья мобильному энтузиасту?

Автор
Евгений Харитонов
Теги
смартфон процессор Xiaomi LeEco Xiaomi Redmi Note 5 Huawei Honor Coolpad Xiaomi Pocophone F1 Xiaomi Mi A2 Meizu M6S ASUS Zenfone Max Pro M1 Xiaomi Redmi Note 6 Pro LeRee Le3 Huawei Honor 8X Honor 8X

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