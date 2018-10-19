5 бюджетных смартфонов с самыми мощными процессорами

Если процессор в смартфоне для вас — не средство передвижения, а желанная, но дорогая роскошь, эта статья вам понравится. Потому что цена на хорошие смартфоны с запасом в мощности процессора начинается с 7 тысяч рублей, и мы назовём лучшие «гоночные» мобильники, от бюджетником до дешёвых вариантов среднего класса.

LeEco Cool1

Что за процессор Snapdragon 652 — «старый конь борозды не испортит». Кушает заряд аккумулятора с аппетитом, но отрабатывает это отличной мощностью. Цена 6.5-7.5 тысяч рублей (китайские интернет-магазины) В России официально не продаётся Хорош ли смартфон в целом Прекрасен. Прожорливость процессора компенсировали 4000 мАч в аккумуляторе, горячий нрав — 5.5-дюймовым корпусом. Экран качественный, камеры неплохие. Но запчастей мало и всех придётся заказывать из Китая, и Андроид старый (6.0), хотя и с русским языком/Google Play в комплекте. Подробности Обзор LeEco Cool1 Альтернатива Meizu M6s – современный китайский бюджетник с мощным шестиядерным процессором Samsung

Сытый голодному не товарищ, поэтому вряд ли я смогу обрадовать тех, кто ищет «мощнейший» смартфон за 10 тысяч рублей, или считает таковым любой мобильник лучше, чем iPhone 4. А на самом деле смартфоны с мощными процессорами начинаются с 10-12 тысяч рублей в российской официальной рознице, и 7-8 тысяч рублей на этом вашем Aliexpress.



LeEco Cool1

Выбор при этом тоже не очень сладкий – древние и бестолковые восьмиядерники Kirin 650-659 в смартфонах Huawei/Honor, срамота доисторическая от MediaTek MT6735 до MT6753, уже более-менее быстрые, но склонные к перегреву, прожорливые и маломощные в играх MediaTek Helio P10/P18/P20/P23/P25. И, наконец, бюджетные процессоры «здорового человека» в лице Qualcomm Snapdragon разной степени выдержки.

Ещё не устали? Тогда слушайте дальше: Snapdragon в современных бюджетных смартфонах делятся на четырёхъядерных «доходяг» (Snapdragon 410, 425), восьмиядерных процессоров класса «чёрт с ним, лишь бы как-нибудь ворочалось» (Snapdragon 430, 435, 615, 616, 617) и «восьмиядерники бодрые среднестатистические» (Snapdragon 625, 626, 630, а также их кастрированная версия в лице Snapdragon 450). Если вы не хотите приключений и максимализма при покупке недорогого смартфона, покупайте что-нибудь с процессорами из последней категории – скорость работы будет вас радовать.

А если вы старый техносамурай и готовы пройти путь воина, чтобы получить самый мощный смартфон на потраченный рубль, открывайте Aliexpress и хватайте в нём последние экземпляры LeeCo (он же Coolpad) Cool1 с немолодым и прожорливым, но всесторонне крутым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 652.

Понятное дело, что в текст этой статьи может занести не только ребят, которые знают все китайские мобильники наизусть, но и менее увлечённую аудиторию. Поэтому на закономерный вопрос «какой, к чёртовой бабушке, LeEco?» я не стану отвечать в сотый раз. Но предложу прочитать подробно, почему это не «ведро китайское полуподвальное», а очень качественный смартфон производителя, который хотел стать новым Xiaomi, но хотелка оказалась недостаточной длины.



LeEco Cool1

В двух словах – выносливый смартфон с хорошим сканером отпечатков пальцев и неплохими камерами за менее 8 тысяч рублей. Одинаково быстрый в приложениях и играх – в этом плане процессоры Snapdragon 650-й и 660-й выглядят как тройка немолодых, но породистых скакунов, а Snapdragon 625/626/630 – упряжка из восьми пони, которых очень больно хлыщет по пятой точки наездник, чтобы они мчались «через не могу» наравне со старыми более дорогими упряжками. На ровной дороге (в приложениях) и пони по инерции справляются неплохо, но под горку (игры, всяческие редакторы морды лица и прочих фотофильтров, украшательства видеозаписей, скорость работы в процессе, когда вы отправляете что-то огромное по 4G и т.д.) мускулатура старых конец оказывается полезнее.

По скорости работы этот дешёвый китайский смартфон будет круче, чем Apple iPhone SE или 6s, и примерно равен Самсунгу Galaxy A8+ (2018), за который нынче просят 25 тысяч рублей. Да, от 10 тысяч найдётся китайщина, которая будет быстрее и круче, а любители «кабы чего не вышло» будут призывать вас отречься от ереси и выбрать Xiaomi с процессорами Snapdragon 450/625. Но вы ведь здесь ради того, чтобы получить максимум мощности не в ущерб качеству смартфона по минимальной цене? Тогда Cool1, или хотя бы Meizu M6s, если игры для вас вообще не важны.

Xiaomi Redmi Note 5 / Redmi Note 6

Что за процессор Snapdragon 636 – самый мощный процессор из всех, которые бывают в смартфонах оф.розницы РФ до 20 тысяч рублей. Самый мощный процессор в смартфонах до 12 тысяч рублей в китайских интернет-магазинах. Цена 9-13 тысяч рублей (китайские интернет-магазины) 15-18 тысяч рублей (российская оф.розница) Хороши ли смартфоны в целом Страшноватые с виду и очень крупные, но выносливые и быстрые смартфоны с хорошими камерами. Подробности Обзор Xiaomi Redmi Note 5 Характеристики Xiaomi Redmi Note 6 Альтернатива Xiaomi Mi 6x/Mi A2 с 4/32 Гбайт – чуть более дорогой, чуть более быстрый, лучше камеры. Но хуже автономность.

Трудно спорить с тем, что Xiaomi, у которых весь смысл существования состоит в «мы тут запихнули всё как можно более крутое, но с минимальной наценкой», будут часто мелькать в рейтингах мощных смартфонов. Но в большинстве случаев их лепят в текст по пути наименьшего сопротивления – потому что Meizu вышли из моды, ASUS найти сложнее, а Huawei безобразно дорогие. И всё это не означает, что халтура под названием «мы впариваем вам Snapdragon 625 с конца 2016 года» похвалы уже не заслуживает. Это как восхищаться песней «Гангнам стайл» – либо вы отстали от жизни, либо очень впечатлительный.



Xiaomi Redmi Note 5

Поэтому всяческие Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6 и Mi A2 Lite отправляются ровным шагом в сторону тех, кому нужен среднестатистический смартфон с нормальной скоростью работы. А все, кто ищет аномальный по быстродействию мобильник, открывают Aliexpress/Яндекс Маркет/Price.ru и пишут в поиске «Xiaomi Redmi Note 5» (или Redmi Note 6, если вы читаете эту статью в 2019 году).

Разочарованы не будете! Потому что Redmi Note 5 вышел в феврале 2018 г. и сразу же стал рекордно мощным бюджетным смартфонов по минимальной цене. А в конце года ещё и подешевел – как в китайских, так и российских магазинах.

В каком «фарше» брать этот смартфон – вопрос открытый. С одной стороны, крутой процессор вы получаете уже в младшей версии с 3/32 Гбайт памяти всего за 9500 рублей на Aliexpress. С другой – если вы не любитель менять смартфоны каждые пару лет по велению моды, можно раскошелиться на версию с запасом. Причём важны не 64 Гбайт хранилища, а 4 или 6 Гбайт оперативной памяти – от них зависит, сколько приложений смартфон будет держать в постоянной «боевой готовности» для моментального переключения.



Xiaomi Redmi Note 5

Что касается скорости работы – это смартфон с мощностью примерно уровня Samsung Galaxy S7 edge и совсем чуть-чуть слабее Apple iPhone 7.

Я бы на вашем месте махнул рукой на «навороты» и брал минимальный вариант Redmi Note 5 по минимальной же цене – экономия должна быть экономной, заветный процессор и неплохую камеру вы получите и в «минималке», а на скорость запуска приложений, скорость обработки фоток или работы в играх ОЗУ в смартфонах почти не влияет.

ASUS ZenFone Max Pro (M1)

Что за процессор Snapdragon 636 – как и в Redmi Note 5. Быстрый, экономичный, универсальный, почти идеальный процессор для бюджетного смартфона. Цена 12-13 тысяч рублей (российская «серая» розница) 14-15 тысяч рублей (российская официальная розница) Хорош ли смартфон в целом Очень быстрый, работает от аккумулятора 1.5-2 дня, с хорошим дисплеем, нормальным звуком в наушниках и раздельными слотами 2x SIM + microSD. Камеры — на троечку с плюсом, корпус — тоска зелёная синяя, дизайн не запоминается, как физиономия агента госбезопасности. Подробности Обзор ASUS ZenFone Max Pro M1 Альтернатива Xiaomi Redmi Note 5/Redmi Note 6 — менее выносливый, без NFC, зато настолько же быстрый и с более качественной камерой.

Если вы любите смартфоны и помните старые добрые времена эпохи «доллар по 35», вы также помните и первые ASUS ZenFone, которые гремели в России в амплуа «очень мощный смартфон по минимальной цене» задолго до всяческих Xiaomi. Замечательные были смартфоны даже при том, что у процессоров Intel Atom изредка водились специфические «глюки» в работе с Android.

Но доллара по 35 рублей уже нет, процессоров Intel Atom для смартфонов тоже больше не существует, а дешёвые Асусы с мощным процессором вымерли… до 2018 года, чтобы воскреснуть в ZenFone Max Pro M1!



ASUS ZenFone Max Pro M1

После того, как Xiaomi начали больно бить ASUS прямо по рыночной доле, тайваньцы уселись за столы и стали чертить смартфон, который мог бы стать достойным ответом сжирающим всех конкурентам моделям Redmi. Старались, правда, не про нашу с вами честь, а во имя индусов, у которых из 1.3 млрд. населения находится всё больше любителей прикупить дешёвых мощных смартфонов на Android. Любителей настолько много, что Сяоми сначала начала штамповать упомянутый выше Redmi Note 5 исключительно для Индии, и только потом вспомнила про Китай (!), не говоря уже о России и прочих европах.

ASUS поступил примерно так же – ZenFone Max Pro начали продавать на родине почитателей коров, а чуть позже смартфон приехал и в Россию.

Чем интересен? Всё тем же мощнейшим в бюджетном классе процессором Snapdragon 636, но уже не с 4000 мАч (как у Xiaomi), а аж с 5000 мАч в аккумуляторе, очень тонким корпусом и быстрой зарядкой, NFC (Google Pay) и интересной ценой. Интересной тем, что в китайских магазинах она заметно выше, чем у Redmi Note 5, но ниже в российской рознице.



ASUS ZenFone Max Pro M1

Камеру в Max pro M1 устанавливали на сдачу, поэтому она, скорей всего, такая же паршивая как в смартфоне, от которого вы мечтаете избавиться после прочтения этой статьи. Зато всё остальное в этом Асусе выполнено на прекрасном уровне – это настоящий «гоночный» и супер-выносливый бюджетный смартфон с хорошим экраном. Хватайте, пока такие ещё продают по вменяемой цене.

Honor 8X/Huawei Enjoy 9 Plus/Huawei Y9 2019

Что за процессор Kirin 710 — мощность флагманов 2016 года в новом бюджетнике. Прожорливость соответствующая. Цена 18 тысяч рублей (оф.розница) Хорош ли смартфон в целом Очень красивый, очень быстрый, с хорошими селфи-камерами и нормальными (без сенсаций) основными. От аккумулятора работает сутки, иногда меньше. Подробности Характеристики Honor 8X Альтернатива Honor 9 — более мощный процессор, такие же по качеству камеры и автономность, но меньше экран.

Не удивляйтесь количеству мобильников в заглавии – Хуавей славится любовью штамповать один и тот же смартфон под разными этикетками без отличий, или с символическими отличиями. Но мы-то знаем, что «Жигули Восьмёрка», «ВАЗ-2108» и «LADA SAMARA» – это один и тот же человек автомобиль, поэтому вне маркетоидных подлых игрищ понимаем, что Honor 8X, Huaewi Enjoy 9 Plus и Huawei Y9 2019 – почти одинаковые смартфоны с одинаковыми преимуществами и недостатками.



Huawei Enjoy 9 Plus

Главное преимущество – первый с 2016 года по-настоящему мощный процессор в бюджетных Хуавеях/Хонорах. Это такой способ получить мощность упомянутых выше iPhone 7/Samsung Galaxy S7 edge или, к примеру, LG G6 в смартфоне, который стоит дешевле 20 тысяч рублей.

Да, вам не показалось, Kirin 710 — «ответочка» процессорам Qualcomm Snapdragon 660 (Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy A9 2018) по процессорной производительности с игровой графикой уровня самых дешёвых из быстрых восьмиядерных «вёдер» (Xiaomi Redmi 5 Plus, Xiaomi Mi A2 Lite) на Snapdragon 625. Но выпуск быстрых в приложениях и системе процессорах с тоскливой игровой графикой — это вообще старая хуавеевская традиция.



Honor 8X

Зато смартфоны безрамочные по последней моде, отлично выглядят, с раздельными слотами для двух SIM и microSD (не придётся выбирать между картой памяти и второй симкой) и NFC. Минимальная цена порядка 18 тысяч рублей, конечно, не очень адекватна, зато за 20 тысяч вы можете взять вариант с 4/128 Гбайт (!) внутри. За красивый и быстрый смартфон с 3750 мАч и неплохими (уровня Redmi Note 5, но лучше, чем в ASUS Max Pro) камерами — вполне разумная цена.

Xiaomi Mi 8 SE

Что за процессор Snapdragon 710 (не путайте с Kirin 710) — экстремально мощный процессор для «старших бюджетников» и «младших» смартфонов среднего класса. Архитектурно близок к Snapdragon 835 и рекордно быстрым процессорам 2017 года. Цена 17-18 тысяч рублей (китайские интернет-магазины) в России официально не продаётся Хорош ли смартфон в целом Модель среднего класса с незначительной экономией (нет NFC, разъём для зарядки micro-USB, а не Type-C). Зато есть хороший AMOLED-экран, зверская мощность и неплохая камера в стиле Xiaomi Pocophone F1/Samsung Galaxy A9/Honor 10 Подробности Характеристики Xiaomi Mi 8 SE Альтернатива Xiaomi Pocophone F1 — смартфон с самым быстрым процессором смартфонов 2018 модельного года и большим аккумулятором. В России стоит 24 тысячи рублей, в Китае — 20 тысяч.

Я ни разу не театрал, чтобы выдерживать красивую паузу, но всё-таки приберёг «ухудшенный флагман» Xiaomi на десерт. Среди всех «Сяом» я в данном случае предпочту Mi 8 SE, а не прекрасный во всех отношениях, но менее мощный Mi Note 3 или «золотую середину» Mi A2. Потому что мы, ребята, ищем максимально мощный смартфон за потраченный рубль. А нелюбимый многими за спекуляцию на добром имени Mi 8 SE быстрее любого другого смартфона за 16-17 тысяч.



Xiaomi Mi 8 SE

Обожаемый вами рекордно быстрый Xiaomi Pocophone F1 — это уже 20 тысяч минимум, а запомнившиеся вам в добром здравии старые флагманы наподобие Xiaomi Mi 5s, HTC U Ultra и им подобные в действительности медленнее, чем новый «младший помощник старшего смартфона» в линейке Xiaomi.

Вы получаете смартфон с примерно -10% разницы в мощности с Samsung Galaxy S8 и самый быстрый мобильник дешевле 20 тысяч рублей из всех существующих на конец 2018 года. Что ещё нужно для полного счастья мобильному энтузиасту?