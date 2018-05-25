Как LG превратила V30+ в отличную замену флагманам 2018 года одним лишь обновлением до Android Oreo

Времена, когда каждый месяц выходили всё более крутые смартфоны, постепенно сходят на нет — сегодня прорывные мобильники появляются лишь несколько раз в год, а флагманы предыдущего сезона поле обновления прошивки оказываются равны новым моделям. Сегодня мы расскажем о LG V30+, который с обновлением на новый Android изменился настолько, что стал по общим впечатлениям более интересной покупкой, чем большинство флагманских смартфонов 2018 года.

Обновление системы в смартфонах всегда начинается «за здравие», но в последние годы заканчивается часто, увы, «за упокой». Идея новых прошивок в смартфонах изначально была в том, чтобы уже вышедшие модели получали новые функции, работали быстрее и экономнее расходовали аккумулятор за счёт доработанного, «отполированного до блеска» Android. На деле же производители почти всегда используют обновления для обратных целей — чтобы заставить прежние модели работать хуже и вынудить покупателей пойти в магазин за новым флагманом.

Исключением из этого правила были разве что смартфоны, которые Google создал под личным контролем, только вот в России их не продают, а «пустой» Android в них настолько пуст, что навевает тоску. А самое нелепое, что в новых мобильниках 2018 модельного года недостатки смартфонов нам пытаются преподнести как достижения — отсутствие последних привычных разъёмов и дизайн «на одно лицо».

Куда деваться и как быть? Выбирать последние классические смартфоны сезона 2017-2018 гг. с современными прошивками! Их немного, но они ещё есть в продаже — например, LG V30+, «последний герой» среди классических смартфонов, который с обновлением до Android Oreo получил суффикс ThinQ и все «фишки» искусственного интеллекта, о которых так много говорят в 2018 году.



LG V30+

Смартфон, который «действует по обстоятельствам»

Из всех вещей, которые нам пытаются продать производители, «искусственный интеллект» — самая загадочная. Если с новыми камерами или более мощным процессором сразу всё очевидно, то в чём заключается интеллект мобильника, если он не произносит политических речей с трибун и не отвечает на каверзные вопросы в шоу «Что? Где? Когда?», непонятно. Но, как бы подозрительно ни выглядели эти новшества, смысл в AI (искусственном интеллекте) для смартфонов есть, и даже давно изученные вдоль и поперёк модели с этими функциями становятся намного круче и, буквально, «рождаются заново».

Во-первых, смартфон с искусственным интеллектом совершенно иначе управляет камерой. Привычные мобильники до 2017 года выпуска включительно фотографируют по-разному, только вот все они понятия не имеют, что именно фотографируют. Для камер этих моделей нет разницы, что попало в кадр — дерево или ваш ребёнок, автоматика просто фиксирует, что «на расстоянии 5 метров есть объект, навожу на него резкость» и, если объект оказывается темнее окружающей его улицы, высветляет кадр. Работу с яркостью и цветом такой смартфон ведёт почти наугад, а о таких «мелочах», как съёмка в помещении, а не на улице, вообще не задумывается.

LG V30+ с искусственным интеллектом в камере (AI Cam) действует иначе: он изначально понимает, что находится в поле зрения камеры до того, как снимает фото, и подбирает настройки съёмки умным образом.



Фото на тыловую камеру LG V30+



Фото на тыловую камеру LG V30+



Фото на тыловую камеру LG V30+





Там, где камеры большинства смартфонов видят лишь часть картинки...



...широкоформатная LG V30+ видит сразу весь пейзаж

Например, когда вы фотографируете текст, камера подбирает цветопередачу и резкость так, чтобы каждая буква на странице была хорошо видна, а границы листа были хорошо очерчены. А если в кадр попадает цветок, смартфон «вспоминает», как обычно выглядят такие растения, и передаёт цвет лепестков идеально, даже если погода и освещение вокруг этому не способствуют. Еда на фото становится по-«студийному» аппетитной, коты — пушистыми, будто видишь их вживую, снимки в полутьме — яркими и выразительными (для этого в камере включен новый «Ночной режим»), причём для всего этого не нужно отправляться в настройки и что-либо переключать!



Фото на тыловую камеру LG V30+



Даже без интернета LG V30+ прекрасно осведомлен, что ему нужно снимать и как настроить снимок, чтобы он был максимально красивым



Смартфон корректирует настройки для фото даже с учётом того, есть ли на столе рядом с едой напиток, либо нет

С искусственным интеллектом V30+ стал более сообразительным даже в таких мелочах, как настройки системы — пункты меню теперь отсортированы не по алфавиту и не по чьей-то прихоти, а на основании статистики их востребованности. Вдобавок, если вас утомили уведомления навязчивого приложения и вы отправились в настройки звука, чтобы найти способ избавиться от этого спама, V30+ выведет в конце списка подсказку со ссылкой на отключение уведомлений в соседнем меню.

Всё лучшее из нового Android в паре с мощным процессором

Тот самый случай, когда новый Android — это не боль и запланированное устаревание смартфона, а только приятные сюрпризы даже в меню и настройках. С новой версией зелёного робота оформление в LG V30+ тоже стало по последней моде — взять хотя бы переключатели лимонного цвета в настройках камеры и более удобная функция «мини-окно», чтобы дотягиваться пальцами одной руки ко всем пунктам.

Шесть дюймов дисплея — не проблема, потому что масштабирование Android для управления одной рукой удобно настраивать

В настройках камеры разрешение видео и пропорции фото вынесены в отдельные хорошо заметные пункты меню — больше не нужно искать их среди десятков пунктов где-то глубоко в настройках. И даже «колобки»-эмодзи теперь обновлены до самой свежей версии и выглядят так, как должны выглядеть на смартфоне 2018 модельного года.



Переключиться с широкоформатной на прямоугольную фотографию или изменить качество видео теперь можно в отдельной строке настроек

При этом смартфон не стал медленнее, не стал меньше работать от аккумулятора — все изменения пошли привычному флагману LG только в плюс. И это особенно приятно потому, что сейчас таких смартфонов, как V30+, уже не делают…

Флагман «с душой» — таких больше не будет

«Адаптивная камера — это хорошо, но ведь с момента выхода LG V30+ у конкурентов появились новые флагманы!», — парируют знатоки смартфонов, и отчасти будут правы. Да, появились, а вот изменились ли они к лучшему?

Фраза из старого анекдота «вы будете смеяться, но нас опять постигла тяжёлая утрата» как нельзя лучше подходит к смартфонам 2018 модельного года. Потому что теперь производители взяли на вооружение логику «никуда не денутся, всё равно купят», и сначала убрали в новых смартфонах отдельный разъём для наушников, затем героически изъяли из новинок слот для карт памяти, а напоследок начали выпускать смартфоны с одним и тем же силуэтом экрана спереди и расположением камер сзади — теперь все, кто издревле причитал «мобильники нынче выглядят на одно лицо», оказались пророками.



Минимальные рамки, супер-чёткий Quad HD+ OLED-дисплей и никаких сомнительных вырезов или подражательства в дизайне

При этом новые более дорогие флагманы по-прежнему не дотягивают до LG V30+ по качеству звука и не всегда предлагают полноценную водозащиту IP68, а ограничиваются IP67. Да и огромные по площади экраны в новинках до сих пор остаются «мыльными», ведь 2880x1440 пикселей на шести дюймах для большинства производителей — непосильные «технологии будущего», хотя в смартфонах LG сравнимая чёткость картинки была ещё в 2014 году.

Как ни странно, даже уведомления на заблокированном дисплее (Always on display) в некоторых моделях до сих пор не поддерживаются — только дата и время. И это ещё не всё — попытайтесь вспомнить флагманы 2018 года, в которых сканер отпечатков не отнимал бы площадь на лицевой панели смартфона и при этом был расположен удобно?



Заряжать смартфон и слушать музыку по проводным наушникам — легко! Увеличить объём памяти при помощи microSD — пожалуйста! И сканер отпечатков там, где должен быть

Именно поэтому LG V30+ сейчас — лучший смартфон для всех, кому не нравится, в какую сторону движутся новые смартфоны.

Потому что вы получаете всё лучше от «классики»: честный корейский дизайн со сверхчётким Quad HD+ OLED-дисплеем, аудиофильского качества звук в наушниках, все необходимые слоты и разъёмы в очень тонком корпусе с красивыми расцветками. И всё лучшее от новомодных смартфонов: искусственный интеллект в камере и операционной системе + новенькую версию Android.

Таким и должен быть флагман — способным сочетать в себе всё лучшее без «жертв» в характеристиках. И если вы искали по-настоящему универсальный высококлассный смартфон, вы его наконец нашли!



Смартфон, который можно считать «классикой» ещё при его жизни

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