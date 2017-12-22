10 идей подарка для человека, который не расстаётся со смартфоном

Не будем моралистами и не станем осуждать тех, кто постоянно смотрит в телефон. Предлагаем сделать их жизнь приятнее, а заодно решить вопрос подарка на Новый год.

Беспроводная колонка



JBL Flip 4

Дисплеи даже не очень дорогих современных смартфонов способны выдавать отличную картинку — не к чему придраться. А вот со звуком всё гораздо сложнее — как раньше нельзя было уместить в скромном «кирпичике» мощную аудиосистему, так нельзя и сейчас. Поэтому, если вы хотите сделать жизнь любителя музыки лучше, подарите ему беспроводную Bluetooth-колонку. Они играют громче, звук выдают качественней, при этом большинство из них достаточно компактны. Лучше сразу обратить внимание на модели, защищённые от брызг и пыли, чтобы устройство было не страшно взять с собой в душ и подпевать любимым песням. Подобных колонок в магазинах немало, из именитых проще всего найти хорошие модели Sony (например, SRS-XB10 за 2700 рублей) или JBL (Flip 4 стоит 4300 рублей).

Большой мобильный аккумулятор



Повербенк ADATA X7000

Минимум два раза в месяц можно прочитать очередную новость про очередных учёных из очередной страны, которые придумали революционный тип аккумуляторов, который изменит всю нашу жизнь. Однако, годы идут, а смартфоны всё также разряжаются за день-два. Если близкий вам человек часто жалуется, что его гаджет не доживает до вечера, просто необходимо вручить ему ёмкий портативный аккумулятор, он же повербенк. Например, ADATA X7000. Он весит всего на 50 грамм большей среднего смартфона, и лишь немного больше по размерам. При этом его хватит на две зарядки iPhone X. Но можно подзаряжать одновременно два устройства.

У Xiaomi (и не только у них, конечно) есть модель аж на 20 000 мАч. Этого хватит на то, чтобы зарядить смартфон 10–20 раз, в зависимости от ёмкости его батареи. В общем, хоть в лес на неделю иди. Стоит от 2000 до 3500 рублей, в зависимости от магазина. Самое сложное — не нарваться на подделку.

Набор объективов



Набор объективов Apexel

Для многих смартфон стал единственной фотокамерой. Он всегда с собой, всегда готов сделать снимок, который тут же можно отправить друзьям или запостить в Instragram. Но не все задумываются, что для того, чтобы сделать фотографии лучше или хотя бы интереснее, есть множество способов, помимо встроенных фильтров. Один из самых интересных — купить для смартфона накладной объектив или даже набор объективов с разным фокусным расстоянием. Например, фирма Apexel предлагает комплект сменных, среди которых «фишай», широкоугольник, макро-объектив и др. Но можно найти и другие варианты.

Беспроводная зарядка



Зарядное устройство Qi Wireless

Не так уж много современных смартфонов поддерживает беспроводную зарядку. Но, если вы уверены, что гаджет вашего близкого среди них, то не стоит больше задумываться ни на минуту. Это очень удобная вещь. Не надо втыкать в телефон никаких разъёмов, просто кладёте его на плоскую зарядку — и всё. Есть только один минус — активно пользоваться смартфоном во время зарядки не получится. Производители едва ли не всех продаваемых в России смартфонов с поддержкой беспроводной зарядки отдали предпочтение стандарту Qi (читается как «Чи»), так что если видите в характеристиках эти две буквы — значит, годится.

Брелок c Bluetooth, чтобы больше никогда не терять ключи



Брелок Tile Mate

Каждому из нас хотя бы раз в жизни (скорее всего гораздо больше) хотелось позвонить на затерявшиеся ключи. И наконец это стало возможным! Чтобы больше не искать ключи, кошелёк, кошку или любую другую небольшую, но важную вещь, можно повесить на неё специальный брелок Tile Mate. Он подключается к смартфону по Bluetooth и по команде играет громкую мелодию, чтобы вы тут же нашли свою пропажу, завалившуюся за диван или мирно спящую на полке с только что проглаженным бельём. А второе поколение Tile Mate имеет еще и специальную кнопку на корпусе, по нажатию на которой вы, наоборот, услышите мелодию с вашего сотового, который тоже любит теряться.

Магнитный автомобильный держатель



Магнитный держатель Deppa Mage Steel

Смартфоны уже давно вытеснили GPS-навигаторы с автомобильных торпед, но за универсальность приходится платить — гаджет всё время приходится закреплять в специальный креддл, доставать по необходимости, снова закреплять и т.д. Сделать этот процесс проще и быстрее может специальный магнитный держатель типа Deppa Mage Steel. Вы просто прикладываете смартфон к держателю — и больше ничего не требуется. Единственное, что неудобно: на смартфон нужно будет закрепить металлическую пластину: снаружи, внутри, или между чехлом и корпусом.

Штатив для смартфона



Штатив от Jobi

Что еще плохо в смартфоне, как в заменителе камеры-«мыльницы», его нельзя просто поставить на стол, чтобы сделать снимок с помощью таймера. Но компания Joby придумала идеальный штатив для мобильных. Три его ноги состоят из многочисленных шарниров, благодаря чему вы можете закрепить смартфон практически под любым углом. «Ноги» GripTight GorillaPod настолько гибкие и цепкие, что вы даже можете прикрепить их к забору, ветке и прочим вещам, чтобы снимать не с пола. Смартфон же крепится стандартным образом,

Флешка с USB Type-C



Универсальная флешка

Еще одна вещь, незаменимая в быту, это флешка с двумя портами. Один из них — стандартный USB Type-A, другой — Type-C. То есть, её одинаково просто подключить как к ноутбуку иди компьютеру, так и к современному смартфону (при условии поддержки USB Type-C). C подобным гаджетом вы легко сможете перекидывать любые файлы, документы, да хоть целые фильмы или коллекцию музыки. В продаже вы сможете найти самые различные реализации этой идеи, но, на мой вкус, самый удобный форм-фактор у Silicon Power Mobile C80.

Фитнес-браслет



Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2

Немного расширить функциональность смартфона можно с помощью фитнес-браслета, коих за последние годы стало очень много. Конечно, это достаточно самостоятельные устройства, но именно при подключении к смартфону с предустановленным приложением они полностью раскрывают свой потенциал. Чаще всего эти приложения могут в красочной и доступной форме показать вам статистику ваших передвижений, ввести полученные калории, установить будильник на браслете и т.д. Мелочь, а очень полезная для всех тех, у кого превалирует сидячий образ жизни. Недостатка в ассортименте подобных устройств сейчас нет, но один из лучших по соотношению цена/качество — это Xiaomi Mi Band 2.

Чехол



Чехол-ухо

Наконец, самый простой и проверенный вариант — подарить чехол. Это может быть стильный чехол, «усиленный» чехол, спасающий при падениях, либо чехол-шутка. Другими совами, какой-нибудь вычурный в форме автомобиля из к/ф из «Назад в будущее», в виде лобстера, и даже в виде большого уха. Фантазия производителей практически бесконечна, вам остаётся только выбрать.