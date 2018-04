Лучший смартфон среднего класса: обзор Nokia 7 plus

9.2 /10 Оценка по версии Ferra

Nokia бодро нащупывает свою нишу среди Android-смартфонов. Конкуренция очень высока, но текущий владелец бренда, компания HMD, делает заметные успехи. И смартфон Nokia 7 plus тому убедительное доказательство.

Характеристики

Nokia 7 plus Операционная система Android One 8.1 Oreo Экран 6”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, 8 ядер (4x Kryo 260 2,2 ГГц, 4x Kryo 260 1,8 ГГц) Графика Adreno 512 Оперативная память 4 ГБ Накопитель 64 ГБ, совмещённый слот для microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 13 Мп диафрагма: f/1.75 & f/2.6 размер пикселя: 1.4 мкм & 1 мкм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1 мкм Аккумулятор 3800 мАч, несъемный Размеры 158x76x8 мм Масса 183 г Цена на момент публикации 28 тысяч рублей

Совсем недавно, а именно на выставке MWC в Барселоне в конце февраля, Nokia показала сразу несколько новых и интересных смартфонов. Начать хотя бы с «банана» из кинофильма «Матрица» — Nokia 8110 4G (видео). Хотя это, конечно, просто попытка поиграть на ностальгических чувствах, нежели то, что вы захотите купить. Куда больше наше внимание привлекли Nokia 6.1 (обзор) — отличный смартфон до 20 тысяч рублей, флагманский Nokia 8 Sirocco, а также представитель среднего класса — Nokia 7 plus, о котором мы и поговорим.

Дизайн и управление

Nokia 7 plus — первый смартфон финского бренда с соотношением сторон дисплея 18:9. «Кому вообще дело до соотношения сторон» — спросите вы? Но в 2018 году это стало последним модным веянием. Благодаря «вытягиванию» экрана удаётся в «прежние» смартфоны вместить дисплей побольше и заодно сделать рамки поменьше. Как результат — смартфон выглядит современнее, и потому более привлекателен для потребителя. Поэтому многие производители уже успели выпустить по одной или несколько подобных моделей. Перечислять их долго, потому что за последние полгода почти каждый смартфон, который оказывается у нас в редакции, имеет вытянутый экран и рамки тоньше обычного.



Nokia 7 plus

Что касается конкретно Nokia 7 plus, то, на мой взгляд, Nokia смогла удачно адаптироваться и выпустить свою очень симпатичную модель согласно последнему писку моды. И, что немаловажно, не стала в открытую копировать дизайн iPhone X, поэтому «чёлки» у Nokia 7 plus нет. Вместо этого — привычная полоска во всю ширину, с динамиком, фронтальной камерой и логотипом по правую руку.



Nokia 7 plus

Как и Nokia 6.1, модель существует в двух цветовых решениях. Та, что погостила в нашей редакции, целиком чёрная. Но рамка корпуса, а также тоненькая линия окантовки дисплея — медного цвета. Выглядит дорого-богато, да и просто со вкусом. Вторая версия — белая, но с такой же окантовкой и рамкой.



Nokia 7 plus

Насколько нам известно, корпус сделан из единого куска алюминия. Но, в отличие от Nokia 6.1, где на этом всё и заканчивается, у Nokia 7 plus керамическая отделка задней панели. Всё месте это и смотрится солидно и по тактильным ощущениям тоже вызывает уверенность в девайсе.



Nokia 7 plus

В плане органов управления и прочего, что можно найти на корпусе — всё расположено классически. Датчик отпечатка пальца находится на задней крышке, но не почти посередине, как у Nokia 6.1, а ближе к верхнему краю под двумя камерами. На мой взгляд, удобно. Палец ложится без усилий и необходимости его куда-то тянуть.



Nokia 7 plus

Nokia 7 plus имеет относительно резкие грани, поэтому не напоминает кусок мыла, как, например, последние смартфоны Sony, хотя это вопрос вкуса. Зато модель не выскальзывает из руки, и не скользит ребром по столу, когда пытаешься опереть смартфон крышкой на что-нибудь и посмотреть за завтраком новости или видео с YouTube.



Nokia 7 plus

На верхней грани Nokia 7 plus имеет мини-джек, так что вам не понадобятся ни беспроводные наушники, ни переходник для проводных. А на нижней — динамик и порт USB Type-C, который пригодится для быстрой зарядки.

Дисплей и звук

Вся передняя панель Nokia 7 plus — стекло, слегка загнутое по краям. Рамки у дисплея достаточно тонкие, за счёт чего он выглядит современнее, чем та же Nokia 6.1. Конечно, экран занимает не такую большую площадь, как, например, у Huawei P20 (подробнее). Зато так Nokia 7 plus сохраняет свою самобытность вместо того, чтобы быть клоном iPhone X.



Nokia 7 plus

Диагональ дисплея составляет 6 дюймов. Но, благодаря нестандартному соотношению сторон (18:9), корпус смартфона лишь немногим выше, чем у Xiaomi Mi A1 (обзор) с 5,5-дюймовым экраном. Разрешение — 2160х1080 То есть, по сути, не выше привычного Full HD, зато не высаживает батарейку прямо у вас на глазах.

Дисплей у нашего семпла Nokia 7 plus оказался настроен чуть менее точно, чем у Nokia 6.1. Незначительно, но всё же любопытно, что не наоборот. Охват цветового пространства sRGB составляет все 100%, что плюс, а Adobe RGB — 89%. Последнее значит, что цвета на смартфон слегка перенасыщены. С одной стороны, пока вы смотрите фото и видео на своей Nokia 7 Plus — всё замечательно, с другой, когда вы вернётесь к ноутбуку или другому смартфону, то тот же контент будет выглядеть бледнее. То же самое и с фотографиями, которые вы будет делать на Nokia 7 plus — на самом смартфоне они будут выглядеть насыщеннее, чем они есть. Яркость и контрастность у этой модели также в порядке, а слегка завышенную цветовую температуру легко вернуть на место в настройках.

Результаты теста дисплея Nokia 7 plus Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 397/2 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1188:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 100 % DeltaE (меньше = лучше) 3,03 Гамма (идеальная — 2,2) 2,1 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 8100



Nokia 7 plus

Отверстия для мультимедийного динамика «семёрки» находятся на нижней грани. Они достаточно маленькие по площади, из-за чего их легко случайно закрыть рукой. В остальном же всё как надо: с помощью Nokia 7 plus не зазорно ни музыку послушать, ни видео посмотреть. Через наушники звук тоже хороший, лучше, чем у Nokia 6.1.

Камеры

«Семёрка» в общей сложности имеет три камеры: одну фронтальную и две тыловые — с них и начнём. Эти две камеры могут использоваться попеременно для съёмки с разным фокусным расстоянием, то есть для фотографирования с двукратным оптическим увеличением. Также они могут работать и одновременно для снимать в популярном нынче портретном режиме с программным размытием фона — имитацией боке на полноразмерных камерах.



Nokia 7 plus

В бою тыловая камера показала себя отлично. Днём при хорошем освещении делать на неё снимки — одно удовольствие. Правда, если снимать в автоматическом режиме, то лучше лишний раз не тыкать пальцами по экрану. Объясню почему: когда тыловая камера Nokia определяет экспозицию по всей сцене, у неё это получается хорошо. Но стоит вам только тапнуть по любой области экрана, чтобы сфокусироваться на ней, либо же чтобы камера меряла экспозицию по этой области — и всё, нормально настроить уже не получается больше ни по какой области. Также немного раздражает, что ползунок экспозиции в авто режиме сбрасывается после каждого кадра. И, наконец, в авто режиме камера иногда слегка пересвечивает снимок. Но в большинстве ситуаций проблем нет.



Фотография на тыловую камеру Nokia 7 plus (кликни, чтобы увидеть все фотографии)

Вторая камера бывает очень полезна, так у основной весьма широкий угол обзора — в такие моменты оптический зум спасает. Хотя вторая камера всё же делает менее качественные снимки. А вот в портретном режиме Nokia 7 plus фотографирует хорошо.



Фотография на тыловую камеру Nokia 7 plus в портретном режиме

Вечером качество снимков, конечно, снижается. Была бы у Nokia 7 plus оптическая стабилизация — это бы исправило дело. А так приходится держать смартфон очень крепко, особенно когда снимаешь с увеличением. Но зато ночью Nokia 7 plus снимает лучше, чем Nokia 6.1, даже в автоматическом режиме.



Фотография на тыловую камеру Nokia 7 plus

Ручной режим включается очень просто. Достаточно потянуть вверх клавишу спуска затвора и вуа ля — все настройки у вас перед глазами. Но вы не сможете в реальном времени увидеть, какой получится снимок, пока не сделаете его. Зато сам интерфейс изменения параметров очень удобный, да и лучше неполноценный ручной режим, чем совсем никакого.

Работа фронтальной камеры порадовала во всех отношениях. Что днём, что ночью на неё можно сделать хорошие снимки, которыми не стыдно поделиться в инстаграмчике. Также Nokia 7 plus, как и некоторые другие модели Nokia, поддерживает одновременную съёмку на фронтальную и тыловую камеры, создавая картинку-в-картинке. Размер и положение можно менять.

Хоть у Nokia 7 plus нет оптического стабилизатора, которого не хватает при фотосъёмке при плохом освещении, для видео есть очень серьёзная программная стабилизация. Из-за этого угол обзора становится меньше, но видеоряд получается очень плавным.

Железо и оболочка

Не подкачала Nokia 7 plus и в отношении производительности. Модель работает на чипе Snapdragon 660 с восьмиядерным процессором и графикой Adreno 512 — такой выбор соответствует его ценовой категории. Если даже Xiaomi Mi A1 до сих пор не тормозит на значительно более медленном Snapdragon 625, то у Nokia 7 plus на том же Android One тем более нет никаких проблем. Все приложения открываются быстро, камера срабатывает мгновенно. В играх смартфон также может пригодиться. Набирающий популярность мобильный порт PUBG идёт без заметных лагов на средних настройках, в Asphalt 8 на большинстве карт можно играть на максимальных настройках.



Nokia 7 plus в Antutu Benchmark 7

Nokia 7 plus существует только в варианте с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ флеша. Есть возможность использовать microSD-карточку, но она займёт слот для второй сим-карты. Есть также модуль NFC. Большой сочной вишенкой на торте служит аккумулятор на 3800 мАч, благодаря чему смартфон не придётся заряжать каждый день, если только вы не собираетесь часами просиживать в играх.

Операционной системой служит Android 8.1 Oreo, но без какой-либо фирменной оболочки от производителя, а стоковый, он же Android One. Это значит, что у вас не будет лишних приложений, а обновления вы будете получать одними из первых. Плюс, чистый «Андроид» прост и приятен в управлении.

Конкуренты

Nokia 7 plus LG G6 (обзор) OPPO F5 (обзор) Операционная система Android One 8.1 Oreo Android 7.0 Nougat Android 7.1 Nougat Экран 6”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi 5,7”, 2880x1440, IPS, 564 ppi 6.0”, 2160x1080, 18:9, IPS, 402 ppi Процессор Qualcomm SDM660 Snapdragon 660, 8 ядер (4x Kryo 260 2,2 ГГц, 4x Kryo 260 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996, 4 ядра (2x Kryo 1,6 ГГц + 2x Kryo 2,35 ГГц) Mediatek MT6763T Helio P23 (8x Cortex-A53, до 2,5 ГГц) Графика Adreno 512 Adreno 530 Mali-G71 MP2 Оперативная память 4 ГБ 4 ГБ 6 ГБ Накопитель 64 ГБ, совмещённый слот для microSD 32/64 ГБ, слот microSD 64 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC 4G (LTE Cat.12), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS Камеры Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 13 Мп диафрагма: f/1.75 & f/2.6 размер пикселя: 1.4 мкм & 1 мкм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1 мкм Основная двойная: разрешение матрицы: 13 Мп & 13 Мп диафрагма: f/1.8 & f/2.4 размер матрицы: 1/3” размер пикселя: 1,12 мкм Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.2 Основная разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/1.8 качество видео: до 1920x1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: 1/2,8” качество видео: до 1920x1080@30 FPS Аккумулятор 3800 мАч, несъемный 3300 мАч, несъемный 3200 мАч, несъемный Размеры 158x76x8 мм 149x72x8 мм 149x72x9 мм Масса 183 г 153 г 152 г Цена на момент публикации 28 тысяч рублей 29 000 рублей 25 000 рублей

LG G6



LG G6

Как говорится, старый друг — лучше новых двух. Иногда это верно и в отношение смартфонов. Например, LG G6, флагманский смартфон южнокорейской компании, вышел еще в 2017 году, но до сих пор остаётся отличной покупкой за свои деньги. И не удивительно, ведь вчерашний флагман потерял уже почти половину своей первоначальной цены. LG G6 имеет дисплей с соотношением сторон 18:9, но с гораздо более высоким разрешением — 2880x1440 точек. Правда, это вкупе с меньшим аккумулятором делает его менее автономным. Зато у него отличная производительность и одна из лучших тыловых камер нынешнюю цену. Также он защищён от воды и пыли, в отличие от Nokia 7 plus.

Читайте также: «Обзор смартфона LG G6: флагман с огромным экраном без рамок»

OPPO F5



OPPO F5

Если вам хочется чего-то поновее, то неплохого конкурента можно найти в лице смартфона OPPO F5. Мы писали о нём полгода назад и остались этим гаджетом весьма довольны. У него хороший металлический тонкий корпус, дисплей — тоже 6-дюймовый с отношением сторон 18:9 и с разрешением 2160x1080 пикселей. OPPO F5 просто отлично снимает на фронтальную камеру и хорошо на тыловую. Его минусы по сравнению с Nokia 7 Plus: заметное менее производительный процессор и отсутствие NFC, а ещё его не так-то просто найти в магазинах.

Читайте также: «Недорогой фаблет с отличной селфи-камерой. Обзор смартфона OPPO F5»

В заключение

Модель отлично выглядит, а металлический корпус с керамическим покрытием и хорошее качество сборки добавляет солидности. 6-дюймовый экран хорошо вписался в относительно небольшой корпус благодаря соотношению сторон 18:9.



Nokia 7 plus

Чистый Android One прекрасно работает на базе бодрого процессора Snapdragon 660, производительности в обычных приложениях хватает с большим запасом. На Nokia 7 plus можно без проблем играть в PUBG, Asphalt 8 и другие современные игры с приличным качеством и плавной сменой кадров. Благодаря аккумулятору на 3800 мАч смартфон протянет больше дня без подзарядки.

Камеры — отдельная история. Двойная тыловая хорошо снимает днём даже в авторежиме, но всё же для наилучшего эффекта лучше делать снимки не мимолётно, а немного вмешиваясь в настройки. Снимков при плохой освещённости это касается в ещё большей степени, но уже, в основном, из-за отсутствия оптической стабилизации. Одновременно с тем фронтальная камера оставила сплошь хорошие впечатления. А видео — вообще сказка. Программный стабилизатор делает его настолько плавным, что хоть фильмы снимай. И, напоследок, порадовал звук — как из мультимедийного динамика, так и в наушниках.

