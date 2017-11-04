Смартфоны-новинки октября 2017 года, которые стоит купить

Октябрь стал месяцем крайностей — магазины начали продавать рекордно навороченный iPhone X, а Xiaomi выпустила свою самую дешёвую модель. Huawei создал смартфон с камерой лучше, чем в iPhone 8 и любых Самсунгах и «добил» публику дешёвым безрамочником. И наконец появилась первая по-настоящему интересная Nokia на Андроиде. Разбираемся, что из этого разнообразия стоит покупать, а что следует обходить десятой дорогой.

Apple iPhone X — уже в продаже. «Трудящиеся» толпятся в очереди за мобильником стоимостью 80-92 тысяч рублей

«Никуда не денешься — влюбишься и женишься!» — это формулировка практически про iPhone X. Когда на старте продаж никто не стал покупать iPhone 8/8 Plus, эксперты распустили хвосты и начали хоронить Apple. Дескать, дамы и господа, мы наблюдаем крах айфонов — они всем надоели, их перестанут покупать, а этот ваш «Айфон икс» выйдет неведомо когда, и вообще выйдет бракованным вдоль и поперёк.



Apple iPhone X

Но предварительная продажа iPhone X продолжалась менее 5 минут — все смартфоны «размели» оголодавшие фанаты Apple. Никто, конечно, не знает, сколько экземпляров купертиновцы продали за это время, но уж точно больше пары сотен, которые мелькают в клоунаде с распродажами на Aliexpress и у некоторых китайских производителей.

С чего такой ажиотаж? Потому что революция! Не «тех же щей, да побольше», как это было с айфонами с 2014 года, а полностью новый смартфон. Новый и флагманский, даже в сравнении с андроидофонами любого уровня крутизны — давно вы виделы айфоны, которые могли «в лоб» конкурировать по характеристикам с флагманами на Android? В общем, смартфон-событие, с даты выхода iPhone ничего более крутого Apple не показывала. Поэтому шумиха и «перевооружение» любителей Apple будет настолько же масштабное, как на этапе «iPhone 5/5s — iPhone 6».

Пользы от таких телодвижений Apple много — безрамочные мобильники с водозащитой перестанут быть экзотикой (как перестали быть экзотикой смартфоны с емкостным экраном после выхода первого iPhone), да и надёжное распознавание лица для разблокировки конкуренты тоже подтянут. С учётом максимально нелепого расположения сканера отпечатков в тех же Самсунгах, альтернативы лишними не будут.



Никто и не сомневался

Оглушительно дорогой и настолько же роскошный iPhone — это «то, что доктор прописал». Будут покупать правдами и неправдами, в кредит и в рассрочку — в эпоху взрывающихся Galaxy Note и «так себе, зато флагман и дёшево» китайского смартфонпрома народ изголодался по настоящему «люксу» в мобильниках.

Xiaomi Redmi 5A — самый дешёвый Сяоми, сезон 2017-2018

Преимущества: качественный беспроблемный смартфон дешевле сотни баксов (в «докризисных рублях» стоил бы ~3000р.)

современный Android версии 7.1

хорошая автономность Начало продаж: уже в продаже (Китай) Конкуренты: Meizu M5C, Wileyfox Swift 2, Samsung Galaxy J3 (2017) Цена: от 5.5 до 6 тысяч рублей (в зависимости от расцветки) Подробно: Характеристики Xiaomi Redmi 5A

Чем глубже в лес — тем больше жадности у создателей смартфонов. Никого не интересует «навар» с недорогих моделей — все рванули конструировать флагманы и зарабатывать на них. Samsung просит за унылый бюджетный смартфон 2017 модельного года минимум 13 тысяч рублей, HTC демонстративно заявила, мол, «вертели мы эти ваши бюджетники на маркетинговом бюджете», ASUS ничего не говорит, но за 10 тысяч выпускает смартфон с дырявым корпусом и маломощным процессором образца 2014 года. Huawei в дешёвых смартфонах «экономит на спичках», устанавливает в бюджетные модели тусклые экраны с пачкающимся стеклом и ужасного качества камеры, а цена всё равно стремится к 10 тысячам рублей.

Прошлогодний Redmi 4A был «гадким утёнком» на фоне остальных смартфонов Xiaomi. Потому что «Сяомосмартфоны» — это не когда удешевление всего ради 1500 рублей экономии, а когда «восемь ядер, три гига оперативки, металлический корпус и сканер отпечатков!» в 2 раза дешевле, чем у Самсунга. Молодые и горячие энтузиасты (главные фанаты Xiaomi) обходили сверхдешёвый Redmi десятой дорогой… но модель всё равно стала популярной. Потому что любители «разблокировать загрузчик и прошивать кастомы» так же далеки от народа, как «гонщики»-журналисты авто-изданий от тех, кто покупает машину для поездок на работу и за хлебушком.



Xiaomi Redmi 5A

При этом Redmi 4A любили не зря — в российской рознице он оказался лучшим смартфоном среди конкурентов. Ничего дорогого и крутого, даже кажется, что характеристик «не досыпали». Но хороших смартфонов стоимостью 5,5-6 тысяч рублей исчезающее мало, поэтому для всех, кому не подходил вариант «добавьте ещё немного и купите более крутой смартфон», пластиковый ухудшенный Xiaomi оказался лучшей покупкой.

Эксперимент удался, поэтому Xiaomi выпустили второе поколение своего «сверхбюджетника». Хорошая новость заключается в том, что смартфон уже на старте продаж стоит столько же, сколько и предшественник. Плохая — это те же Сяоми, только в профиль. Процессор, экран, тыловая камера, объём памяти остались прежними. Зато аккумулятор «усох» на 120 мАч, хотя толщина корпуса почти не изменилась. Складывается впечатление, что на волне успеха Xiaomi снова планируют валять дурака и выпускать один и тот же смартфон с разными этикетками и чуть отличающимися корпусами (как это было с Redmi 3 Pro/3S/4/4X). Это такая ситуация, когда среди разных «просто 5-дюймовых Redmi» все покупали не новую модель, а ту, что дешевле, потому что они одинаковые. Кажется, нас ждёт повторение мать учения истории Xiaomi из недавнего прошлого.

Но положительные изменения тоже есть — относительно «свежий» Android 7.1 взамен «шестёрки» и якобы новая фронтальная камера (будет чуть лучше снимать в темноте). Будем откровенны — Meizu M5c смотрится слабее уже сейчас, а Wileyfox Swift 2 скоро полностью исчезнут из продажи, поэтому даже такое слабое обновление «Redmi A» выглядит лучше, чем стагнация и старая модель на конвейере.

Huawei Mate 10 — китайский «лопатофон» с рекордно качественными камерами

Mate – это не просто крупногабаритный флагман Huawei, но и ежегодная осенняя выставка «умеете, могёте» в одном китайском смартфоне. Так было не всегда — с даты создания «лопаты» в ответ Samsung Galaxy Note в 2013 году по 2016 год Mate выпускали по принципу «тех же щей, что в Huawei P-серии, но больше налей». С 2016 года хуавеевцы взяли традицию устанавливать в Mate самые новые процессоры Kirin – Mate 8 и Mate 9 хвастали «самым мощным процессором в Android-смартфонах».



Huawei Mate 10 и 10 Pro

Как демонстрация китайского умения городить ядра и игровую графику – очень убедительно, потому что смартфоны и вправду были быстрее всех конкурентов, вышедших в начале года. С другой стороны – ни Samsung, ни кто либо другой никогда не выпускали флагманы в октябре-декабре, а уже январьские смартфоны с новыми Snapdragon и Exynos «рвали» промежуточный по крутизне Huawei/HiSilicon Kirin в щепки. Но это не так уж важно, потому что все уже помнили, что «Мэйты» быстрые, да к тому же к январю-февралю эти смартфоны дешевели до вменяемого уровня к радости всех пользователей Aliexpress.

В случае с Mate 9 Хуавей выпустил не просто мощный большой флагман, а «лопату» с улучшенными (в сравнении с топовым тогда Huawei P9) камерами Leica и отдельной версией Pro… с маленьким экраном. Ну, как маленьким – 5,5” против традиционных 6,0-6,1”. Классные камеры – это хорошо, но цена на это чудо уже была запредельной. За китайский «топ» на территории Европы просили 700 евро (50 тысяч рублей)! Конкурентов «по всем-всем» характеристикам у Mate 9 не было, но большинство покупателей всё равно сошлись во мнении, мол, «китайцы совсем обнаглели со своими ценами», и купили его спустя несколько месяцев на 27-30 тысяч в китайских интернет-магазинах. Либо не купили вообще.

Российское представительство Huawei тоже понимало, что за 50-60 тысяч рублей смартфон покупать не будут, поэтому официально в России Mate 9 даже «в гости» не зашёл.

Вряд ли зайдёт и Mate 10, но он получился ещё более странным мобильником, поэтому трагедии в этом факте нет.

Во-первых, процессор больше не самый крутой в мире – Samsung со своими Galaxy S8/Note 8, как был, так и остался недосягаемо быстрым. Поэтому китайцы на презентации промывали мозги общественности «искусственным интеллектом в процессоре» и «гигабитным LTE (4G)» вместо привычных заявлений о самом быстром андроидофоне в мире.

Нет трагедии в том, что вместо соревнования «на доли милисекунды быстрее, чем у конкурентов!» Huawei внедрила отдельный чип нейронных вычислений. Этот чип – подобие «Тузика», которого можно дрессировать сначала на поиск наркотиков, а потом на поддержку и сопровождение немощных или слепых людей. Huawei вшили его как ассистента стандартных ядер для того, чтобы он «молотил» рутинные задачи, которые владелец часто повторяет. Запускаете «ВКонтактик» по утрам – смартфон забрасывает в быстрый доступ приложение до того, как вы по привычке нажмёте на ярлык соцсети. Теряетесь в сотнях-тысячах фотографиях в памяти смартфона – ставите в галерее настройку «по типам» изображений, и отдельный чип «шуршит» да разбрасывает картинки по папкам «люди», «котики», «цветочки» и так далее. А ещё эта «пятая нога процессора» умеет незначительно рихтовать фотографии во время съёмки, или помогать процессору быстрее соображать, если вы диктуете приложению-переводчику фразу голосом и ждёте, когда программа продиктует голосом иностранцу фразу на его родном языке.



Huawei Mate 10 Pro

Ох, что-то Остапа (меня) понесло, но я был обязан внести ясность в «железо».

Главная революция в Mate 10, помимо странноватого процессора – камера. Если в Mate 9 камера была хорошей только в сравнении с смартфонами начала 2016 года, а с серьёзными камерафонами конкуренции не выдерживала, то в «десятке» всё настолько круто, что даже Apple iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8 изредка остаются позади. Не говоря уже о более старых моделях. Аплодирую стоя – пока ZTE, Meizu и, в меньшей степени, Xiaomi никак не могут вытащить руки своих инженеров из пятой точки, чтобы те довели камеры флагманов до ума, Huawei и OnePlus творят революцию и отнимают у Apple и Samsung последнее преимущество – превосходство в качестве съёмки. HTC, Sony и Nokia не хватило 10 лет, чтобы сотворить хотя бы что-то подобное.

Но это всё красивые статистические данные. А вот вам реальность:

То, что люди готовы отдавать за юбилейный iPhone 80-90 тысяч рублей, не означает, что они готовы отдавать 60 тысяч за Huawei. Поэтому российское представительство Huawei до сих пор не может дать ответ — будут ли продавать Mate 10 в РФ «официалы», либо не будут.

Если всё же не будут — с начальными 50-60 тысячами даже в китайских магазинах Mate 10 окажется почти никому не нужным. Потому что из-за рубежа можно купить новенький Samsung Galaxy S8 за 36 тысяч рублей. Камера в нём будет чуть хуже, автономность — намного хуже, чем в Mate 10. Зато есть разъём для наушников (в Mate 10 их нужно городить через переходник), более крутая водозащита, сопоставимый по качеству экран, более быстрый процессор, намного более престижный бренд. А за 52 тысячи в России можно купить Samsung Galaxy Note 8, который фотографирует настолько же качественно, а по всем остальным параметрам либо не хуже, либо намного лучше флагмана Huawei. И по размеру дисплея ушёл далеко вперёд, тогда как Mate растерял статус «лопатофона» с тех пор, как распластал 6 дюймов в высоту вместо прежних пропорций 16:9.

А быстрый китайский флагман с хорошей памятью стоит 30 тысяч ровно с русскоязычной прошивкой, и 26 тысяч рублей для версии с китайской прошивкой, которую нужно руками (и компьютером) сменить на русскоязычную. Если вы ещё не догадались, я говорю о OnePlus 5 — предыдущем «короле китайфонов» до прихода Mate 10 Pro.

Вы ждали китайские флагманы, которые ничем не хуже Samsung и iPhone — вы дождались их в лице Mate 10. Осталось только заплатить за них 57-60 тысяч рублей в китайском магазине. Вперёд! Стойте!.. куда же вы убегаете? Вы упускаете драгоценную возможность помахивать Хуавеем в общественных местах — упускаете престижный смартфон!

В общем, непостоянная у них, фанатов китайщины, любовь — Huawei, хоть и поднял свой престиж выше всех остальных китайских производителей смартфонов, может «надорваться», если попробует конкурировать с айфонами-самсунгами при аналогичной (или даже более высокой) цене.

Google Pixel 2 и Pixel 2 XL — флагманы от создателей Android, улучшенные и дополненные

Преимущества: супер-качественная тыловая камера

стереодинамики

выход новых версий Android раньше, чем для остальных смартфонов

водозащита (IP67)

экран 5” или 6” на выбор Начало продаж: уже в продаже (США и Европа) Конкуренты: Samsung Galaxy Note 8, Apple iPhone X Цена: Цены в США: Pixel 2 — от 650 долларов (~38 тысяч рублей) Pixel 2 XL — от 850 долларов (~50 тысяч рублей) Цены в России: Pixel 2 — от 60 тысяч рублей Pixel 2 XL — пока нет в продаже Подробно: Характеристики Google Pixel 2 и Pixel 2XL

Ровно месяц прошёл со дня презентации второго поколения «дорогих гуглофонов-2», или Пикселей, и особых причин излагать прежние характеристики новыми словами нет. Но мы всё же «пошумим, б***ь», как говаривал организатор сборищ «обматери ближнего своего в рифму». Потому что есть о чём пошуметь.

Pixel — это попытки Google создать сопоставимый Айфону по крутизне, цене и престижу смартфон на Android. Ради такой затеи Гугл «похоронил» недорогие Nexus, купил себе кусочек HTC и начал «мутить воду» с отдельными функциями, которые есть в фирменных смартфонах, а в «общий» Android на раздаче для Samsung, Sony и всех остальных, либо не попадают, либо попадают с запозданием. Такая вот попытка усидеть на двух стульях.



Google Pixel 2 и Pixel 2 XL

Рецепт создания таких мобильников прежний — добры молодцы в костюмах пришли в гости к HTC и LG и сказали «у нас много-много денег, мы хотим заказать разработку смартфонов, только не с вашими, а нашими шильдиками». И, раз уж партия сказала «надо», HTC и LG отвечают «есть!».

Но у ребят из Google альтернативное понимание прекрасного, поэтому смартфоны, нарисованные HTC-LG «по заявке главнокомандующего», выглядят странно, по многим параметрам выглядят старомодными уже в момент запуска и вообще оказываются смартфонами «на любителя».

Например, 2700 мАч в Google Pixel 2 выглядят сносно рядом с 5,0” AMOLED-дисплеем, но в набитом приложениями Android с «дырявым» покрытием LTE (российские условия, например) смартфона едва хватит на день. А во время зарядки вам придётся выдернуть из разъёма USB-C (с переходником) свои наушники, потому что отдельного выхода 3,5 мм в смартфонах нет. Разъёма для карт памяти, как и всегда, тоже «не завезли».

А ещё эти огромные рамки вокруг экрана, которые якобы должны компенсировать стереодинамики… И были бы Пиксели пародией на китайские флагманы, если бы не часть уникальных характеристик.

Во-первых, гуглофоны «по блату» получают новую версию Android первыми. Иногда в срок с Google обновить Android на своих флагманах успевает Samsung, но чаще не успевает. Новый Android — залог не только того, что приложения будут совместимы с мобильником как можно дольше, но и гарант новых функций, которые появятся в смартфонах ближайшего будущего.



Google Pixel 2

Во-вторых, Google Pixel великолепно снимают фото и видео. Если и есть в смартфонах на Android модели, которые умеют «снимать классно» всегда в полностью автоматическом режиме — это Пиксели. В-третьих, на «голом» и «пустом» Android гораздо удобнее настроить смартфон под себя, а запас мощности в такой модели выше, чем в набитом предустановленными приложениями Samsung или Huawei.

И… всё. Есть, конечно, символические подарки наподобие «бесконечного» хранилища фотографий и видео в облаке, но с обрубленной до 64 Гбайт внутренней памятью без слота для microSD это предложение выглядит «пособием калеке», а не щедрыми дарами.

Новые Pixel — это супер-крутые камерафоны со средней автономностью, хорошими дисплеями и операционной системой формата «квартира без обоев» для любителей обустраивать смартфон самостоятельно. Как «прикольная» альтернатива Apple iPhone… не «икс», а скорее 8/8 Plus, пиксели сгодятся, по соотношению цены и качества за пределами США они проигрывают китайским флагманам вчистую. Поэтому «охотиться» на такие новинки в зарубежных магазинах вряд ли стоит. Если вы не турист в США и/или не знаете всю многоходовочку заказа смартфона из штатов через посредника.

Honor 7X — дешёвый безрамочник с двойной камерой и водозащитой

Преимущества: дисплей Full HD+ с соотношением сторон 18:9 (в стиле Samsung Galaxy S8/LG G6)

6 дюймов экрана в 5,5-дюймовом корпусе

водозащита (IP67)

сдвоенная тыловая камера

32/64/128 Гбайт памяти на выбор Начало продаж: ноябрь Конкуренты: Xiaomi Mi 5S Plus, ASUS ZenFone 3 ZE552KL Цена: Цены в Китае: от ~14 до 20 тысяч рублей Подробно: Характеристики Honor 7X

Кругом настолько независимые производители, что после выхода LG G6 и Samsung Galaxy S8 каждый второй китаец начал выпускать смартфоны с «сосисочными» пропорциями экрана 18:9. Даже Xiaomi перекроили свой по-настоящему оригинальный Mi Mix в айфоносамсунгоподобную погремушку. А вслед за ними потянулись и все «бракоделы» (Doogee, Umidigi, Vernee, Bluboo и прочая братия), которые до этого активно плагиатили совместную разработку Sharp и Xiaomi.



Honor 7X

Но ситуация развернулась к лесу маркетологам передом, а к покупателям задом, потому что, хоть безрамочных смартфонов и стало много, выбирать не из чего. Наверху гнездятся «флагманы 18:9» производства Apple, Samsung, LG и HTC с заградительно высокими ценами. А в самом низу китайская помойка копируют либо Xiaomi Mi Mix, либо Galaxy S8. При этом пародии ужасны во всём, начиная от экранов, продолжая камерами и заканчивая скоростью работы. Уже полгода по интернету упорно ползут слухи, что новые Galaxy A5/A7 2018 модельного года получат вытянутый дисплей, но обещать — не значит жениться, и даже точная дата выхода новых «середняков» Samsung до сих пор неизвестна.

Поэтому Huawei поступили очень правильно, когда подсуетились и первыми из авторитетных производителей выпустили дешёвый безрамочник. Больше никто среди брендов не-бракоделов не продаёт смартфон с 18:9 Full HD-экраном за 14-15 тысяч рублей, поэтому, пока Юрий будет дуть, Honor 7X будет «рубить капусту» и прочие сверхприбыли.



Honor 7X

К соотношению цены и качества «алиэкспрессовского» Honor 7X не придерёшься, но имейте в виду, что внутри это примерно тот же Honor 6X, но в новом «костюмчике», то есть корпусе. Камеры с почти таким же качеством съёмки (только мегапикселей стало чуть больше), осточертевший и довольно дохлый в играх Kirin 659, бюджетное качество звука и «ладно, сойдёт» скорость работы.

Но это с колокольни заевшегося технологиями энтузиаста. А для остальных Honor 7X будет «нормальным мобильником с экраном, как у дорогих Самсунгов!». Этим и прославится.

Nokia 7 — наконец-то хороший «средний класс»!

Преимущества: первая стеклянная Nokia на Android

умеренная (по нокиевским меркам) цена

съёмка одновременно на тыловую и селфи-камеры

«конские» 6 Гбайт оперативной памяти в старших комплектациях

ёмкий аккумулятор Начало продаж: ноябрь Конкуренты: Huawei nova 2, Samsung Galaxy A5 2017 Цена: Цены в Китае: ~22 тысячи рублей за вариант с 4/64 Гбайт памяти ~25 тысяч рублей за комплектацию с 6/128 Гбайт Подробно: Характеристики Nokia 7

С тех пор, как смартфоны Nokia конструируют и выпускают китайцы, а рекламируют и преподносят публике беглые финские менеджеры, вспоминать о истории марки и сравнивать новые смартфоны со старыми моделями смысла нет — Nokia уже давно распалась на «до смартфонов на Windows», «в эпоху смартфонов на Windows» и «пока бренд не забыли и готовы за него платить, давайте будем делать китайские смартфоны с финскими шильдиками». При этом с не менее китайским Huawei новая Nokia соперничает с огромным трудом, а до флагманов Samsung и Apple ей, как до Луны. Быть может, в смартфонах по средней цене дела обстоят чуть лучше?



Nokia 7

На первый взгляд — да. Взгляните, на «Нокию-семёрку» — красивый смартфон с недорогим, но быстрым процессором, «пустым» Android для быстрой работы и неплохими (за 20-25 тысяч рублей) камерами «на бумаге». Даже автономность обещает быть неплохой, потому что 3000 мАч для 5,2 дюйма IPS-дисплея особой нагрузки не создают.

Если «финским китайцам» хватит благоразумия удержать российскую цену в пределах этих же 25 тысяч рублей — Nokia 7 будет хорошим кандидатом на покупку в среднем классе, где Galaxy A5 2017 и ZenFone 3 доживают последние дни на конвейере, а бюджетные Sony Xperia XA1 и Huawei nova 2 не спасают ситуацию.

Если же за «семёрку» будут просить 27-30 тысяч рублей, отправится она «лесом». Потому что для всех, кроме верующих в то, что это «та самая Нокиа», будет очевидно, что Honor 9, Xiaomi Mi 6 или Samsung Galaxy S7 (да-да, он тоже стоит 30 тысяч!) будут в разы лучше, чем творчество Foxconn (настоящие создатели «новой» Nokia).



Nokia 7