Какие смартфоны выйдут в 2018 году и стоит ли их покупать

На двух стульях не усидишь: либо покупаешь проверенные временем мобильники сейчас, либо ждёшь новинки месяцы напролет. Разбираемся, какими будут смартфоны 2018 года выпуска из информации, которая доступна уже сейчас.

Apple iPhone SE2

С выходом новых «больших айфонов» ясности до сих пор нет – одни источники утверждают, что Apple выпустит флагманский iPhone X2, а вдобавок к нему iPhone 8s (или iPhone 9, название ещё не утверждено). Другие обещают, что вдобавок к X2 появится более дешёвый и крупный iPhone X Plus. Зато практически все утечки данных подтверждают, что новому Айфону SE – быть!



Возможный вариант дизайна Apple iPhone SE 2

Не очень понятно, как Apple собирается зарабатывать на новом SE. Предыдущий-то был вполне «земной» моделью — воскрешением устаревшего iPhone 5s с новыми комплектующими. Но делать ещё один широкий жест любителям 4-

дюймовых смартфонов в корпусе «пять эс» было бы странным — куда крохотному смартфону девать избыточную мощность и как заставить покупателей платить больше за модель с древним дизайном? А пойти на ступень дальше и засунуть в iPhone 6 начинку от iPhone 7 — это анекдот, потому что, во-первых, iPhone 7 от шестёрки отличается слабо, а во-вторых, он всё равно быстрее теряет в цене, чем будет терять новейший SE2.

Поэтому все сейчас веруют, что iPhone SE2 будет компактным смартфоном в новом, построенном с нуля корпусе, но с процессором и камерами iPhone 7 внутри. Главная интрига — будет ли он безрамочным, или Apple не раскошелится на такое новшество, чтобы модель была дешевле?



Возможный вариант дизайна Apple iPhone SE 2

Чем интересен Самый компактный и самый дешёвый смартфон Apple нового поколения Когда выйдет Первая половина 2018 года Предварительные характеристики Стеклянный корпус Дисплей 4-4.2” Процессор Apple A10 (такой же, как в iPhone 7), 2 Гбайт оперативной памяти 32-128 Гбайт встроенной памяти Одинарные камеры с разрешением 12/5 Мп Ждать или не ждать Ждать всем любителям компактных смартфонов и фанатам Apple, которым не по карману iPhone X Вся информация об Apple iPhone SE 2

Samsung Galaxy S9

Вопреки первым слухам, Samsung не успел выкатить новый флагман к началу 2018 года и теперь дата выхода Galaxy S9 переехала на конец февраля, когда журналисты всего мира приедут на выставку MWC в Барселону.

Обновление, судя по имеющимся данным, получится тоскливым, в стиле «тех же щей да побольше налей». Отличий будет столько же, сколько у Galaxy S7 в сравнении с Galaxy S6, даже меньше.

Чуть больше мощности: примерно +20% производительности процессора, примерно +25% графики, если мы говорим о версии с Snapdragon 845 на борту (что там будет с Exynos — пока не известно). Рекордный объём встроенной памяти — не зря же Самсунг проектировал накопитель в 512 Гбайт. И «оперативку» поднимут с несерьёзных для флагмана 4 Гбайт до 6/8 Гбайт. Ничего такого, ради чего стоило бы продавать S8 и бежать за новинкой.

А вот ради чего обновляться захочется, так это ради камеры — в Galaxy S8 Самсунг схалтурил и просто установил в новый смартфон камеру из S7 edge. Поэтому «крутой» корейский флагман поочередно заткнули за пояс все конкуренты, даже китайщина. В S9 корейцы наверстают упущенное и установят более быстрые и качественные сенсоры. Главным образом, уменьшат количество цифрового шума при съёмке ночью и позволят выбирать между «мультяшной» постобработкой (когда камера «делает красиво» по своему разумению, как сейчас в Galaxy S6/S7/S8) и более чётким снимком, если вы хотите сами править погрешности каким-нибудь фотошопом.

Но и здесь не обойдётся без подлости — в «младший» 5,8-дюймовый S9, как ожидается, установят одинарную камеру, а сдвоенную тыловую камеру получит только ультра-лопата S9+. Иногда Samsung в своём бездумном копирование подходов Apple заходит слишком далеко.



Возможный вариант дизайна Samsung Galaxy S9 и S9+

Дизайн останется примерно таким же, как у S8, только расположение сканера отпечатков станет менее идиотским. Распознавание лица доведут до ума, чтобы было не хуже, чем в iPhone X, тачвиз оболочку Samsung Experience научат не «подвешивать» мощные смартфоны, а основное хвастовство будет посвящено «искусственному интеллекту». Новый ассистент Bixby 2.0 научится не просто открывать странички с результатами поиска или не открывать их, но и совершать за вас какие-нибудь действия в сторонних приложениях по голосовой команде. И ещё доведут до ума бесполезный режим работы в амплуа настольного компьютера — сделают его чуть менее бесполезным.

Чем интересен Новая камера, более сообразительный голосовой помощник, чуть более мощная начинка. Когда выйдет Февраль Предварительные характеристики Новые процессоры (Samsung Exynos 9810/Snapdragon 845) 6/8 Гбайт оперативной памяти, 128-512 Гбайт внутренней Новая оболочка Samsung Experience Улучшенный искусственный интеллект Чуть более яркие и качественные дисплеи, но всё ещё 5,8/6,2 дюйма и Quad HD Немного больше «безрамочности» (более узкие рамки сверху/снизу дисплея) Ждать или не ждать Ждать, но только ради новой камеры и только по адекватной цене, которая «устаканится» только осенью. Вся информация о Samsung Galaxy S9

Samsung Galaxy A5/A7 (2018)

Новые Самсунги А-серии — это такой «секрет Полишинеля», но не сказать о них нельзя. Потенциальные бестселлеры, как-никак. Старому Galaxy A5 2017, например, до сих пор нет замены по параметрам «водозащита + отдельные слоты для двух SIM и microSD как можно дешевле», поэтому есть шанс, что и новые модели «выстрелят» не хуже.

Если они, конечно, будут, все эти новые модели. Потому что слухи гласят, что маркетологи Самсунга вновь приступили к «чудесной уравниловке индексов» (как во времена, когда Galaxy Note 7 подогнали по циферкам к Galaxy S7), и больше не будет никаких A3, A5 и A7 — будут Galaxy A8/A9 в нескольких вариациях, чтобы было созвучно с Galaxy Note 8 и Galaxy S8.

Если предположить, что новые Galaxy A8 и A8+ (2018) — это наше светлое будущее в Самсунгах среднего класса, становится совсем грустно. Потому что эти «вёдра» за 35/38 тысяч рублей не просто конкурируют с Galaxy S8 на «сером» рынке, но даже умудряются быть во всём хуже старого Galaxy S7 edge, который продают за эти же деньги на соседней полке в сотовом салоне.

Буду рад ошибаться, но пока новых утечек о Самсунгах А-серии нет, а имеющаяся информация говорит о том, что ничего хорошего от Самсунга в недорогих моделях в ближайшие месяцы не появится. Не говорите потом, что вас не предупреждали.

Nokia 1

В мире осталось очень мало смартфонов, которые готовы покупать только за шильдик на корпусе — это, разве что Apple в более дорогой лиге и Samsung в абсолютно разных ценовых категориях. И есть ещё третий производитель, смартфоны

которого расхватывают «за красивые глаза», даже не замечая того, что от него осталось только название, а смартфоны изменились вместе с руководством. Это Nokia, которая сейчас не в состоянии конкурировать с элитными смартфонами, не обгоняет по качеству исполнение «китайцев», но и совсем уж безнадёжный хлам не производит, поэтому продаёт китайские мобильники с известным логотипом на корпусе и неплохо себя чувствует.



Nokia 2 стала первой по-настоящему доступной Nokia на Android

Но самые массовые продажи всегда были в бюджетном и ультра-бюджетном классе, а младшая Nokia 3, за которую просят 10 тысяч рублей, не по карману ни многим россиянам, ни индусам индийцам, на которых HMD Global возлагает особые надежды. Поэтому в ноябре 2017 года вышла бюджетная выносливая Nokia 2, а в 2018 году на свет появится самый дешёвый смартфон Нокиа — дешевле него под финским брендом будут выходить только кнопочные «звонилки».



Возможный вариант дизайна Nokia 1

Характеристики в нём будут минимально приемлемые для модели 2018 года — HD-дисплей, «дохлый» процессор, 4G. И всё это примерно за 6 тысяч рублей, что 50% дороже, чем такие же смартфоны без надписи Nokia на корпусе.

Зато у модели есть свой шарм, потому что это будет один из первых смартфонов на базе на «обезжиренной» версии Android 8 — Android Go. Это такой Андроид, который научили хорошо работать на маломощном железе и расчистили от бестолковых встроенных приложений, чтобы на внутренней памяти 8 Гбайт осталось место для установки этих ваших мессенджеров и другого софта.

Чем интересен Дешёвый мобильник с нормальным качеством изготовления и быстрой работой вопреки слабому процессору. Когда выйдет Март-апрель Предварительные характеристики HD-дисплей 8 Гбайт на внутреннем накопителе, 1 Гбайт «оперативки» Android Go (Android 8 Nougat в «минимальной комплектации») Ждать или не ждать Лучше добавить 1000 рублей и взять Xiaomi Redmi 5A — он хотя бы похож на полноценный смартфон Вся информация о Nokia 1

Nokia 9

Поднимать престиж марки Nokia нужно, потому что Microsoft уже пытался «выехать» на бюджетных Lumia и помер (мобильное подразделение). Прошлогодняя Nokia 8 оказалась «никаким» смартфоном — ни хорошим, ни плохим, с новым процессором, но устаревшей по качеству съёмки камерой и неоправданно здоровенным корпусом. Но HMD Global не сдаётся и, во-первых, обновит все свои модели в 2018 году, а во-вторых, ещё попытается сказать своё веское слово в «старшей» категории лопатофонов-флагманов. Специально для этого задействуют «девяточку», которую до сих пор в модельной линейке не трогали.



Возможный вариант дизайна Nokia 9

Характеристики грядущей Nokia 9 смущают уже на этапе слухов. Если верить утечкам, смартфон получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей 18:9 (что хорошо), сдвоенную селфи-камеру (тоже неплохо), но устаревший процессор Snapdragon 835. Поэтому даже с новым Android 8 на борту конкурировать с современными флагманами по мощности Nokia не сможет.

Как будут обстоять дела с качеством камер, пока тоже не очень понятно. Есть информация о том, что из сдвоенной тыловой камера одна будет широкоугльной, два сенсора наконец-то сработаются в оптический зум (как у флагманов 2-летней давности). Ещё Nokia начали работать над улучшение ручного режима, который до сих пор был урезанным и снимать фото в нормальном качестве не помогал.



Возможный вариант дизайна Nokia 9

В любом случае, хорошая производительность у Nokia была ещё в «восьмёрке», в ней же было хорошее качество съёмки днём. Для полного счастья нужно научить смартфон хорошо снимать ночью и удержать цену ниже, чем у всяческих Huawei. Верится с трудом, но зачем нам тогда вообще нужна Nokia, кроме как чтобы верить в её мифическое воскрешение?



Возможный вариант дизайна Nokia 9

Чем интересен Флагман с «пустым» быстрым Android и хорошими камерами для дневной съёмки Когда выйдет Первый квартал 2018 года Предварительные характеристики 5,5-дюймовый OLED-дисплей (18:9) Процессор Snapdragon 835 Сдвоенная камера (12 + 13 Мп) и сдвоенная селфи-камера 128 Гбайт встроенной памяти Ждать или не ждать Ждать. Nokia сейчас — это бренд, от которого не знаешь, чего ожидать. А таких производителей уже практически не осталось — есть шанс, что приятно удивит. Вся информация о Nokia 9

Huawei P11

Главное в жизни, ребята, найти себя. Будь ты водитель автобуса, рабочий на заводе или какой-нибудь обзорщик мобильников. Например, Huawei не так давно нашёл себя в настройке камер и с тех пор делает упор на хорошее качество съёмки почти во всех новых смартфонах.

Начинание «завертелось» два года назад, когда Huawei P9 стал первым мобильником новой волны со сдвоенной камерой и обогнал все китайские смартфоны по качеству съёмки. Новый виток история получила, когда камера в Huawei Mate 10 Pro встала на один уровень с флагманами Samsung и Apple.



Возможный вариант дизайна Huawei P11

В 2018 году Хуавей планирует «догнать и перегнать» флагманы Galaxy и iPhone по качеству съёмки, поэтому первые слухи о Huawei P11 гласят, что… он получит тройную тыловую камеру. Похоже на бред сумасшедшего, но такое вполне может быть, если мы вспомним, как устроены хуавееские камеры в современных смартфонах. Дело в том, что вторая камера в мобильнике монохромная (для красивых ч/б снимков), а в стандартном режиме она работает «на подтанцовках» у цветного сенсора — помогает ему улучшить качество картинки и помогает соорудить двукратный зум (увеличение) без потери качества. Третий сенсор, по всей видимости, будет «дальнобойным» и будет приближать изображение ещё больше, а алгоритмы будут всё это согласовывать так, чтобы при помощи «крутилок» на экране вам начинало казаться, будто смартфон увеличивает картинку без прыжков между разными сенсорами. Это хорошие новости.



Возможный вариант дизайна Huawei P11

Плохие новости — это вероятный дизайн и аппаратная начинка грядущего флагмана Huawei. В том, что внутри будет унылый Kirin 970 (процессор, который вышел спустя полгода после выхода Galaxy S8, но так и не обогнал Exynos 8895 и Snapdragon 835), можете даже не сомневаться — Huawei никогда не выпускает новые флагманские процессоры в начале года. Но вдобавок P11, если верить слухам, ещё и получит скопированный у iPhone X дизайн с нелепой «чёлкой» в верхней части экрана. С другой стороны, все предыдущие Хуавеи P-серии всегда создавались по мотивам Айфонов, а оригинальный дизайн был в упомянутом выше Mate 10 Pro и сверхвысокие продажи он не спровоцировал. Поэтому наблюдаем традиционное китайское «не смог сам — скопируй чужое» и впредь.

Чем интересен Три модуля основной камеры и удобный зум без потери качества. Когда выйдет Февраль-март Предварительные характеристики Процессор Kirin 970 Новый сенсор сканирования лица Пятикратное приближение картинки в камерах Ждать или не ждать Если процессоров в современных смартфонах вам уже хватает, а камера — однозначно нет, ждать. В противном случае есть смысл охотиться на модели с более «боевыми» процессорами. Вся информация о Huawei P11

LG G7

Чем больше стараешься — тем меньше проку. Пока Apple штамповала одинаковые айфоны с 2014 по 2017 года, а Самсунг совершил рывок с выходом Galaxy S6, а потом просто выпускал смартфоны «по мотивам» и по-разному натягивал дисплей на корпус, LG метались от одной концепции к другой, а потом третьей. LG G3 претендовал на рекордно крутые характеристики (первый в мире смартфон с Quad HD-дисплеем и лазерным автофокусом), но это не сработало. Поэтому G4 вместо техники делал акцент на «гламурную» внешность, но продажам это не помогло. G5 предлагал съёмный аккумулятор в годы, когда этого преимущества не осталось ни у кого, а ещё умел работать с подключаемыми модулями — в народе всё это вызвало ноль эмоций. Наконец, G6 отошёл от всех экспериментов и стал первым смартфоном с дисплеем 18:9 (а не этот ваш Galaxy S8) при остальных хороших характеристиках. Продажи стали лучше, но о большом успехе речь всё-таки не идёт. Поэтому LG двигается дальше.

Корейцы всё ещё не верят, то нужно что-то «в консерватории подправить», поэтому для начала собираются переименовать свой главный флагман. Забыли, наверное, что переименованный из Galaxy Note 6 в Galaxy Note 7 Самсунг по нелепому стечению обстоятельств стал главным «неудачником» среди смарфтонов-флагманов всех времён?

В общем, LG G7, о котором идёт речь, может запросто стать каким-нибудь G10 или G40 (если захотят «выровнять» его по V-серии). Но суть не в названии, а в начинке, и о ней уже известно достаточно.



Возможный вариант дизайна LG G7

Наконец-то топ-модель G-серии получит OLED-дисплей взамен IPS — у матриц «в стиле Самсунга» много противников, но качество картинки под лучами солнца и автономность от этого шага только выиграют. А ещё у смартфона будет две сдвоенные камеры (две селфи-камеры в том числе, если вы не поняли, о чём речь). Если селфи-камеры не будут такими ужасными, как в G6 и V30, это нововведение тоже можно записывать в плюсы G7.

Главная интрига — каким будет процессор. В прошлом году LG решила «да и так сойдёт» и установила старый Snapdragon 821 взамен более мощного 835, чтобы обогнать Самсунг и выпустить G6 раньше. Самсунг LG не обогнали, зато «наградили» свой флагман тормознутым нравом, из-за которого смартфон подешевел рекордными темпами. Хочется верить, что на этот раз корейцам хватит благоразумия дождаться полноценного Snapdragon 845, чтобы G7 был флагманской моделью без всяких «но».

Чем интересен Качественный флагман, но не Самсунг и не китайщина. Скорей всего, будет дешевле всего остального «премиума» Когда выйдет Февраль Предварительные характеристики Быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4 6 Гбайт оперативной памяти Вытянутый дисплей OLED 18:9 Две сдвоенных (фронтальная и тыловая) камеры Ждать или не ждать Ждать, конечно. Есть шанс, что получим толковый смартфон по разумной цене, но без переплаты за всякие бесполезности, которыми будет нафарширован Samsung Galaxy S9 Вся информация о LG G7

Sony Xperia XZ2

Я один впадаю в уныние, когда думаю, какими будут новые флагманы Sony? Слишком долго японский «наше всё» производитель игнорировал новые веяния в смартфонах или делал что-то настолько по-своему, что продать это удавалось только фанатам японской техники и немногочисленному количеству гиков.

Но давайте верить в лучшее, тем более, что у нас есть предпосылки к этому не только из любви к марке Sony.



Возможный вариант дизайна Sony Xperia XZ2

Потому что все любители Иксперий давно ждут от Sony смартфон с безрамочным экраном, а ещё потому, что сами представители Sony заявляют о возможном выходе новых Xperia с 4K-OLED-дисплеем, который, как мы знаем по примеру Samsung, можно сгибать и всячески красиво крепить на обтекаемые корпуса смартфонов.

Всё, что мы сейчас знаем более-менее достоверно, это то, что «просто» Xperia XZ2 (или XZ1 2018?) получит 5,45-дюймовый дисплей с Full HD-разрешением и самым мощным процессором нового сезона, Snapdragon 845 при 6 Гбайт оперативной памяти. Весь этот набор цифр означает, что флагман с супер-быстрой начинкой, но без крайностей в чёткости изображения на экране, у Sony в 2018 году будет. А от Premium ждём 4K OLED-дисплей и какой-нибудь рекордно крутой сенсор камеры. И оптическую стабилизацию, потому что сколько можно уже?



Возможный вариант дизайна Sony Xperia XZ2

Чем интересен Смартфон с отличной скоростью работы, крутой камерой и гранёным японским дизайном Когда выйдет Февраль 2018 Предварительные характеристики Full HD-дисплей с поддержкой HDR-диапазона Аккумулятор ёмкостью 3200 мАч Процессор Snapdragon 845 6 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт на внутреннем накопителе Ждать или не ждать Посмотреть «краем глаза» на новую камеру точно стоит, по остальным характеристикам сенсации не ждём. Вся информация о новых Sony Xperia

Xiaomi Redmi Note 5

Самая желанная и единственная по-настоящему «народная» модель из нашего списка. Некоторое время было даже не понятно, будет ли Xiaomi выпускать Note, если даже младшие «просто Redmi» превратились в 6-дюймовые «лопаты». Но время идёт, а утечки о новом бюджетном Xiaomi с вытянутым экраном продолжают появляться с завидной регулярностью — это лучшее подтверждение того, что на младших версиях Сяоми останавливаться не собираются.



Возможный вариант дизайна Xiaomi Redmi Note 5

Правда, и на особый прогресс в быстродействии надеяться не стоит — внутри Xiaomi Redmi Note 5, судя по всему, будет установлен «овощной» Snapdragon 632. Он пока толком и не светился нигде, но будьте уверены, что это всё те же разогнанные 8 ядер Cortex-A53, только с новым 4G-модемом, более быстрым Wi-Fi и разогнанной графикой. Изменения уровня новых участниц группы «ВИА Гра» — вроде что-то каждый раз меняется, но, пока глазами не изучишь «характеристики», не поверишь, потому что играет всё по-прежнему.

Зато будет много оперативной памяти — 4 Гбайт и более. И будет новая сдвоенная камера, непонятного пока качества. И всё это по цене старого Redmi Note, поэтому обладатели «убитых» Redmi Note 2/Note 3/Note 3 Pro смогут наконец «перепрыгнуть через несколько поколений» и получить чуть более качественный смартфон за те же деньги.



Возможный вариант дизайна Xiaomi Redmi Note 5

Чем интересен Самый выгодный в покупке бюджетный смартфон 2018 года Когда выйдет 2 квартал 2018 года Предварительные характеристики Процессор Snapdragon 632 4 Гбайт оперативной/64 Гбайт внутренней памяти Вытянутый дисплей 18:9 Full HD+ Сдвоенные 12 Мп-камеры на тыльной стороне Ждать или не ждать Ждать, конечно. С нынешним «безрыбьем» в бюджетных смартфонах вряд ли в 2018 появится что-то лучше за 12-15 тысяч рублей. Вся информация о Xiaomi Redmi Note 5

Xiaomi Mi Mix 3

Будем откровенны: весь предыдущий год Xiaomi выпускала провальные флагманы — Mi6 был хорошим смартфоном, но запоздалый ответ Samsung Galaxy S7 в 2017 году уже почти никого не интересовал. Mi Note 3 превратили в модель среднего класса, а Mi Mix 2, сколько бы китайцы не «петросянили» насчёт размера рамок в iPhone X и Galaxy S8, не дотянул до них ни по качеству дисплея, ни по камерам (которые были ужасны), не говоря уже о таких «мелочах», как водозащита.



Возможный вариант дизайна Xiaomi Mi Mix 3

В 2018 году «сяомисты» будут исправлять ситуацию. Главным образом, при помощи моделей Mi7 и Mi Mix 3. О первом пока ничего не известно, а подробности нового Mi Mix всплывают в сети с завидной регулярностью.

Часть из этих «подробностей», конечно, выглядит чушью собачьей (например, предположение о дисплее с обратной стороны смартфона), но новые фото задней крышки с оформлением в стиле iPhone X, честно говоря, выглядят правдоподобно. Потому что в этом весь «Ми Микс» — модель, которая в первом поколении была срисована со старого Sharp (с разрешения Шарп), во втором — с нового Samsung (без разрешения Samsung), а теперь, когда новым «кумиром» стал iPhone X, китайцы нашли новый объект для вдохновения.

Будет интересно послушать «отмазки» представителей Xiaomi, по какой такой случайности смартфон оказался похож на прошлогодний Айфон, но суть серии Mi Mix (которая заключается в «а давайте сделаем, как во-он в той безрамочной модели!») соблюдена, с этим не поспоришь.



Возможный вариант дизайна Xiaomi Mi Mix 3

Зато нас ждёт очередной рывок в мощности — новый «самый-самый» процессор и объём оперативной памяти, как в хорошем ноутбуке. Да и дисплей подтянут до новых OLED-стандартов флагманов. О камере пока не известно ничего, но будем надеяться, что сюрприз окажется приятным, а не как всегда.

Чем интересен Супер-мощный «безрамочник» по китайской цене Когда выйдет Лето-осень 2018 года Предварительные характеристики Стеклянный корпус AMOLED-дисплей Процессор Snapdragon 845 До 8 Гбайт оперативной памяти, до 256 Гбайт на внутреннем накопителе Ждать или нет В надежде увидеть самый радикальный китайский «безрамочник» — да. С верой в то, что Mi Mix 3 сделают универсальным флагманом-камерафоном — не стоит.

OnePlus 6

«Дочка» BBK и «сводная сестра» Oppo и vivo продолжает зажигать — менее чем через полгода после выхода OnePlus 5T появится следующее поколение китайского флагмана. Это, что бы там ни клеветали сторонники «нельзя так распыляться!», хорошо — не Xiaomi единым будет жив покупатель китайского премиума в начале 2018 года.

Поговаривают, что OnePlus выйдет даже раньше, чем Xiaomi Mi7 и станет первым китайским смартфоном на базе Snapdragon 845. В общем, новый эталон по скорости работы мы точно получим. И точно получим сканер отпечатков в экране, потому что точно такой же влепили в vivo буквально на днях. Не понятно только, что получим ещё…



Возможный вариант дизайна OnePlus 6

Поговаривают, что OnePlus в очередной раз доработает систему сканирования лица Face Unlock — она, разработанная по мотивам Face ID в Айфоне, появилась ещё в OnePlus 5T и работает даже быстрее, только не так надёжно с точки зрения безопасности и не срабатывает в темноте (датчиков-то, как в Apple нетути, а на одной камере далеко не уедешь!).

Открытым вопросом остаётся и дизайн. Если в прошлом году OnePlus опозорился копированием стиля iPhone 7 Plus, то в 2018 году флагман Apple уже выглядит иначе, и пора бы уже, как Xiaomi, начать срисовывать iPhone X. Но есть вероятность, что OnePlus оставят всё, как было, и таким образом будут выглядеть оригинально. Когда-то давно так поступил Meizu, и ничего — обрёл своё лицо.



Возможный вариант дизайна OnePlus 6

Чем интересен Самый быстрый китайский флагман и один из лучших камерафонов по соотношению цены и качества Когда выйдет Март Предварительные характеристики Сканер отпечатков в дисплее Новая система сканирования лица Процессор Snapdragon 845 8 Гбайт оперативной, 256 Гбайт постоянной памяти Дисплей с разрешением Quad HD+ (18:9) Ждать или не ждать Конечно, ждать — китайский «люкс» без страха и упрёка и мечта энтузиаста же! Вся информация о OnePlus 6

Alcatel 5

Вряд ли вы пристально наблюдаете за Алкателем, поэтому объясняю ситуацию: несколько лет подряд Alcatel «долбился в двери» премиального класса смартфонов и пытался стать тем, кем сейчас стал Huawei. Всё правильно делал, да и смартфоны были очень классными, но продать людям дорогие Алкатели не получилось и инициатива умерла. Новые смартфоны в серии Idol, которая раньше называлась флагманской, стали бюджетным ширпотребом и полностью растеряли свою привлекательность.



Новые смартфоны Alcatel

А теперь Alcatel пытается начать с чистого листа и спроектировал для этого модельные линейки по образу и подобию HMD-Nokia (или BMW, как вам будет угодно): «единичка» в роли бюджетной модели, «тройка» как средний класс и «пятёрка» как «бизнес-класс».

Новый Alcatel нельзя назвать полноценным флагманом, потому что на фоне действительно высококлассных моделей он выглядит «металлоломом» трёхлетней давности, только в новом корпусе. Но именно на корпус хочется смотреть да смотреть.

Alcatel 5 будет (на выставку CES 2018 Alcatel привёз… картинки смартфонов, а сами смартфоны покажет на выставке MWC 2018) металлическим смартфоном с дисплеем 18:9 при 5,7 дюймах диагонали. Короче говоря, относительно компактным смартфоном размером с LG G6.



Alcatel 5

Всё остальное, если верить слухам (официальных характеристик пока нет) — тоска смертная. Чёртов MediaTek MT6750 вместо нормального процессора, сдвоенная селфи-камера непонятного качества и одна тыловая. Будем верить в лучшее?

Чем интересен Первый за 2 года супер-красивый смартфон Alcatel. Да ещё и недорогой, в теории. Когда выйдет Февраль Предварительные характеристики Процессор MediaTek MT6750 Аккумулятор ёмкостью 3000 мАч Разблокировка сканированием лица Android 7 (да-да, всё настолько запущено) Ждать или не ждать Если смартфон окажется не таким «мусором», как гласят предварительные характеристики, вы и так о нём услышите. Но ждать особо нечего. Вся информация об Alcatel 5