Обзор Xiaomi Mi 8. Лучший смартфон Xiaomi почти даром

8.3 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Mi 8 Плюсы Классная селфи-камера

Тыловая камера прекрасно снимает при хорошем освещении

Отлично снимает видео при хорошем освещении, божественный стабилизатор

Хороший звук

Лучший процессор

Always-On дисплей

Двухчастотный GPS Минусы Фотографии при плохом освещении на тыловую камеру не флагманского качества

Вечернее и ночное видео подёргивается и не радует качеством

Нет входа для наушников

Нет поддержки карт памяти

Нет водозащиты

Нет беспроводной зарядки

Неполноценный ручной режим фотосъёмки

Много воды утекло с тех пор, как Xiaomi последний раз представила свой флагманский смартфон, тогда еще Mi 6. Больше года мы ждали его преемника, пережили кучу экспериментальных или бюджетных смартфонов, чтобы увидеть главный флагман марки — Mi 8. Прорыв, как всегда? Ещё бы! Но есть нюансы.

Характеристики Xiaomi Mi 8

Xiaomi Mi 8 Операционная система Android 8.1 Oreo + MIUI 9.5 Экран 6,21”, 2248x1080, 19:9, Super AMOLED, 402 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 6 ГБ Накопитель 64 ГБ (карты памяти не поддерживаются) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.55” + 1/3.4” размер пикселя: 1,4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: n/a + 56 мм качество видео: до 2160@30 FPS – 1080@240 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: 0,9 мкм фокусное расстояние: n/a + 56 мм качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3400 мАч, несъемный Размеры 155x75x8 мм Масса 175 г Официальная цена 30 000 рублей Средняя цена в интернет-магазинах 32 000 рублей

Внешний вид и управление



Xiaomi Mi 8

Mi 8 не совсем удобно называть новым флагманом, потому что в Китае смартфон уже давно продаётся, а сегодня стартовали его официальные продажи в России. И, если вы спросите, куда подевался Mi7 (который и должен был выйти после старого флагмана)? А его не было и нет. В честь 8-летия компании Xiaomi решила назвать свой флагман соответствующе — Mi 8. Стандартная маркетологическая практика — Microsoft тоже выпустила Windows 10 после Windows 8.1, а Apple проигнорировала iPhone 7s и iPhone 9, когда выпустила iPhone 8 и iPhone X одновременно.



Xiaomi Mi 8

Если вырез в экране всех новых смартфонов уже перестал всех удивлять и возмущать, то корпус Mi 8 всё же радует своей необычностью. Он выглядит литым, по крайней мере на чёрной модели. На самом же деле это привычный «сэндвич» из стеклянной лицевой панели Gorilla Glass 5, алюминиевой рамки и такой же стеклянной панели сзади. Тем не менее, когда вертишь смартфон в руках, наощупь он кажется единым целым без каких-либо швов.

Конечно, почти полностью стеклянный смартфон — не для тех, кто любит ронять гаджеты. Но Mi 8 обрамили в защитное стекло Gorilla Glass 5, самое ударопрочное среди всех стекол в смартфонах. Поэтому последствия от падения с рук должны быть не такими уж удручающими, даже сертификаций MIL-чего-нибудь. В комплекте, кстати, есть силиконовый чехол, если вы боитесь быстро поцарапать стеклянную крышку. Очень аккуратный и ненавязчивый, а не как это обычно бывает в китайщине.



Xiaomi Mi 8

Кроме чёрного Mi 8 также можно найти в синем и белом корпусе. Стеклянный «задник» очень маркий и сразу собирает отпечатки пальцев, но такая нынче мода, и это относится ко всем новым стеклянным смартфонам.

С компактностью у флагманского Xiaomi всё в порядке — при почти одинаковом размере экрана с Samsung Galaxy Note8 и OnePlus 6, Mi 8 компактнее и тоньше любого из них. И это при более ёмком аккумуляторе!



Xiaomi Mi 8

Как и многие-многие другие смартфоны 2018 года, новинка получила большой вытянутый дисплей и, конечно же, «бровь» — небольшой островок в верхней части дисплея, где сосредоточены камеры, датчики и разговорный динамик. Xiaomi сделал этот островок довольно большим, как у iPhone X. Кроме фронтальной камеры для автопортретов здесь есть и инфракрасная, но о ней позже.



Xiaomi Mi 8

Ничего не стандартного во внешнем виде Xiaomi Mi 8, кстати говоря, нет. Да, он выглядит благороднее, чем, например, Xiaomi Redmi Note 5, но в то же время они очень похожи. Например, тот же круглый датчик отпечатка пальца в том же месте около камеры, да и сам модуль камер имеет такой же дизайн. Клавиши громкости и блокировки там же — на правой грани, динамики и USB-C — на нижней. Точнее, один-единственный динамик (стерео здесь нет, увы). Так что, переходя с Xiaomi Redmi Note 5 на Mi 8, вы практически окажетесь как у себя дома. В целом, дизайн мне нравится — Xiaomi собрала все лучшие наработки, что у неё были, и соединила их во флагманской модели. Правда, всё это мы уже видели в разных моделях Xiaomi, поэтому удивить новинкой «сяомовладельца» со стажем сложно.



Xiaomi Mi 8

Дисплей и звук

За всю историю выпуска смартфонов Xiaomi лишь единицы получили AMOLED-матрицу. Mi 8 неожиданно также стал владельцем такого типа дисплея.

Что это даёт? Например, у новинки появилась функция Always On, когда на экране всегда отображаются текущее время и дата, даже если он заблокирован. Незаменимая приятность для тех, кто не носит наручные часы. И, конечно же, идеальная контрастность (в солнечную погоду дисплей удобнее просматривать) + экономия заряда в просмотре видео, чего нельзя добиться на IPS.



Xiaomi Mi 8

Диагональ, кстати, огромная — 6.21 дюйма. При этом размеры корпуса на деле не такие уж зашкаливающие, потому что благодаря вырезу и прочим достижениям техники рамки экрана очень тонкие. И соотношение сторон даже не 18, а 19 к 9.

А вот чёткость, конечно, типично-китайская — Full HD+ или, если быть точным, 2248x1080 пикселей. Это и недостаток, и хороший разумный выбор одновременно. Недостаток, потому что фильмы и картинки на Quad HD (в Самсунгах и LG, в основном), выглядят лучше. Но, в то же время, QHD и его вариации сделали бы смартфон слишком прожорливым, его пришлось бы заряжать постоянно, а этого хочется меньше всего.

Тестирование выявило, что настроен дисплей Xiaomi Mi 8 хорошо, хоть и не идеально. В принципе, в стандартном режиме, который можно найти, покопавшись в настройках, только цветовая температура немного отклонена от эталона, всё остальное же в порядке — что гамма, что цветопередача. Максимальный уровень подсветки не сказать, что очень высок, но всё же в солнечную погоду изображение на экране видно хорошо. Что любопытно, нигде нет галочки автоматической регулировки яркости, но время от времени смартфон норовит поменять её уровень. Хочется надеяться, что это сделано не потому, что Xiaomi не очень уверена в долгом времени работы Mi 8 без подзарядки.

Результаты теста дисплея Xiaomi Mi 8 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 452/4 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) бесконечная Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 93 % DeltaE (меньше = лучше) 1,56 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7500

Мультимедийный динамик у Xiaomi Mi 8 только один. Играет он весьма неплохо, вполне на уровне своей ценовой категории. Но не так круто, как Huawei P20 или Vivo NEX. Просто хорошо. Мини-джека у главного героя статьи нет, поэтому нужно иметь либо Bluetooth-наушники, либо пользоваться специальным переходником, который идёт в комплекте (и не заряжать смартфон, пока слушаешь музыку). Звук в наушниках (мы тестируем смартфоны в наушниках Sony WH-1000XM) прям очень хороший, насыщенный. Плюс есть куча настроек, которые еще, правда, нужно найти в дебрях меню, но, тем не менее, они делают звучание еще намного лучше. В общем, как плеер, Xiaomi Mi 8 работает на ура.

Камеры



Xiaomi Mi 8

В этом году смартфоны показали большой прорыв в съёмке (например, Huawei P20 и OPPO F7), так что и всем остальным пришлось тоже более усиленно работать в этом направлении. И Xiaomi в том числе. Компания уже доказала на примере Mi Mix 2S, что она не безнадёжна, когда дело доходит до мобильной фотографии. Кстати, в новом Mi 8 камеры прямиком из Mi Mix 2S (что, правда, наводит на мысль — а зачем нам вообще два смартфона на одинаковой платформе, с одинаковыми камерами?). Правда, в Mi 8, как мне показалось, качество фотографий только увеличилось. Во-первых, тыловая камера уже не заваливает тени так часто и так сильно. Днём снимает вообще практически безупречно — цветопередача и детализация на высоте. Не на той же высоте, что у Huawei P20, но последнему явно стоит начать нервничать.



Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Mi 8

Так называемый AI режим действительно помогает во многих случаях и делает из хорошей фотографии замечательную. Во многих смартфонах и камерах есть пресеты съёмки на разные случаи жизни («спорт», «цветы» и т.д.), но переключать их так лень (не мне одному, ведь правда?) А вот когда смартфон сам выбирает их за тебя на лету — это прекрасно. Так и снимок получается с оптимальными настройками, и не пропускаешь удачный момент, листая настройки.



Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Mi 8

Правда, при плохом освещении всё уже не так хорошо — смартфон не очень адекватно определял сцену и оптимальные настройки для неё, поэтому временами цвета на фотографии были целиком сдвинуты в жёлтый или зелёный оттенок. Да и вообще снять хорошую фотографию ночью оказалось непросто в AI-режиме. Смартфон пытался сделать цвета слишком насыщенными вплоть до полного смешения рядом расположенных оттенков в один. Но, я думаю, это поправится в новых версиях прошивки. А пока что по ночной съёмке он не превосходит OPPO F7, который стоит минимум на 10 тысяч дешевле.



Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Mi 8

Кроме того, меня удивило, что Mi 8 — на топовом процессоре Snapdragon 845 — обрабатывает и сохраняет снимок по несколько секунд. В это время вы можете продолжать фотографировать дальше, но вот посмотреть фото — на это порой нужно терпение.



Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Mi 8

Как и в Mi Mix 2S, в новинке используется две камеры по 12 Мп, одна — с более длинным фокусным расстоянием, благодаря чему мы получаем двукратный оптический зум. Удобно, но ничего нового. Ручной режим, как и прежде, не балует нас возможностью увидеть заранее, каким получится фото при определённой выдержке или ISO, и это по-прежнему раздражает.



Пример снимка на фронтальную камеру Xiaomi Mi 8

Фронтальная камера в этот раз очень удачная. Несмотря на свои 20 Мп, она делает отличные портреты даже при плохом освещении, а уж при хорошем снимки вообще загляденье. Такие хочется сразу выкладывать в инстаграм. Если же вы не слишком уверенны в себе, то можете покрутить ползунки бьютификатора, он поможет вам сгладить неровности кожи, увеличить губы и глаза, уменьшить щёки и тому подобное.

Видеосъёмка при хорошем освещении доставляет огромное удовольствие. Благодаря одновременной работе оптической и электронной стабилизации, видеоряд получается плавным, как если вы бы использовали отдельную рукоятку-стабилизатор стоимостью тысяч двадцать. Одновременно с тем и картинка выглядит яркой и насыщенной, и звук записывается хорошо. С Xiaomi Mi 8 видео хочется снимать еще и еще.

Но только не ночью. Ночью почему-то всё было далеко не так радужно. Во-первых, несмотря на большую светосилу камер, смартфон всё равно задирал ISO и изображение получалось зернистым. Во-вторых, видеоряд местами заикался на ровном месте. Опять-таки хочется верить, что это проблема прошивки, потому что не может Full HD видео при 30 к/с заикаться даже у вдвое более недорогих смартфонов.

Производительность, интерфейс, автономная работа

Когда разговор заходит о смартфонах Xiaomi, могут быть вопросы к чему угодно, но только не к производительности — в этой области у них всё стабильно прекрасно. Вот и в этот раз получилось не хуже — найти новый смартфон на топовом нынче процессоре Qualcomm Snapdragon 845 дешевле, чем Mi 8, просто нельзя. Правда, это на бумаге. А вот в наших бенчмарках он оказался не таким быстрым, как другим смартфоны на той же SoC. Отставание небольшое, вы не заметите никакой разницы в реальных приложениях, но раз уж мы разбираем Mi 8 подробно, то не можем не обратить на этот внимание. Возможно, дело в охлаждении — смартфон заметно нагревается во время нагрузки.



Результаты тестирования Xiaomi Mi 8 в AnTuTu Benchmark 7

Перейдём к памяти. Xiaomi Mi 8 имеет 6 Гб оперативной — достаточно на пару лет вперёд, но без явного перегиба вроде 8 ГБ, как у некоторых других моделей. Что касается накопителя, то тут существует три модификации и вам нужно очень хорошо подумать об этом, прежде чем приобрести Mi 8. Потому он не поддерживает карты памяти и вам потом до самого конца ходить с тем объёмом постоянной памяти, с которым вы приобрели этот смартфон — 64, 128 или 256 ГБ.

Помимо привычной поддержки LTE, Wi-FI 802.11ac, Bluetooth 5.0 и NFC, у Xiaomi Mi 8 есть и редкое новшество — поддержка дополнительной частоты приём GPS-сигнала — L5. В теории это должно дать гораздо более стабильный приём сигнала в городе, где ему зачастую мешают здания, и повысить точность, что будет одинаково полезно как водителям, так и пешеходам.

В флагманском смартфоне Xiaomi нас по-прежнему ждёт фирменная операционная система MIUI (версии 9.5) поверх свежей Android 8.1. Оболочка Xiaomi дружелюбна и понятна в использовании и заслужила любовь большой аудитории еще во времена, когда Xiaomi даже не выпускала смартфоны. Как и все приличные современные оболочки, она поддерживает разблокировку по лицу, которая работает даже ночью благодаря инфракрасной камере. Однако, проверить её нам не удалось, так как, по словам российского представительства компании, эта функция будет доступна в следующих версиях прошивки.



Время автономной работы Xiaomi Mi 8

Тогда как многие относительно недорогие модели смартфонов Xiaomi зачастую оснащаются внушительным аккумулятором на 4000 мАч, флагман получил несколько меньший — 3400 мАч. И, как показало наше тестирование, долго на одном заряде Mi 8 работать не будет. Да, он опережает Samsung Galaxy S9, но значительно отстаёт от флагманов Huawei и Sony (а ещё от Nokia 1 за 6000 рублей). Из-за использования AMOLED-матрицы, смартфон куда как экономнее использует заряд, когда воспроизводит тёмные сцены, коих полно в фильмах), нежели когда вы читаете книгу на белом фоне. Mi 8 поддерживает Quick Charge 3.0, а вот беспроводную зарядку нет.

Конкуренты

Xiaomi Mi 8 OnePlus 6 Huawei P20 Операционная система Android 8.1 Oreo + MIUI 9.5 Android One 8.1 Oreo + Oxygen OS 5.1.9 Android One 8.1 Oreo + EMUI 8.1 Экран 6,21”, 2248x1080, 19:9, Super AMOLED, 402 ppi 6,28”, 2280x1080, 19:9, 402 ppi, AMOLED 5.8”, 2240x1080, 19:9, IPS, 429 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Hisilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,4 ГГц, 4x Cortex-A53 1,8 ГГц) Графика Adreno 630 Adreno 630 Mali-G72 MP12 Оперативная память 6 ГБ 6 ГБ 4 ГБ Накопитель 64 ГБ (карты памяти не поддерживаются) 64 ГБ (карты памяти не поддерживаются) 128 ГБ (карты памяти не поддерживаются) Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, Dual GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная разрешение матрицы: 12 + 12 Мп диафрагма: f/1.8 + f/2.4 размер матрицы: 1/2.55” + 1/3.4” размер пикселя: 1,4 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: n/a + 56 мм качество видео: до 2160@30 FPS – 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: 0,9 мкм фокусное расстояние: n/a + 56 мм качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная разрешение матрицы: 16 + 20 Мп диафрагма: f/1.7 + f/1.7 размер матрицы: 1/2.6” + 1/2.8” размер пикселя: 1,22 мкм + 1 мкм фокусное расстояние: 25 мм + 25 мм качество видео: до 2160@60 FPS – 1080@60 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 20 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: 0,9 мкм фокусное расстояние: n/a + 56 мм качество видео: до 1080@30 FPS Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 20 Мп диафрагма: f/1.8 & f/1.6 размер матрицы: 1/2.3" & n/a размер пикселя: 1.55 мкм & n/a фокусное расстояние: n/a & 27 мм качество видео: до 2160@30 FPS – 1080@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 размер матрицы: n/a размер пикселя: n/a фокусное расстояние: n/a качество видео: до 720p Аккумулятор 3400 мАч, несъемный 3300 мАч, несъемный 3400 мАч, несъемный Размеры 155x75x8 мм 156x75x8 мм 149x71x8 мм Масса 175 г 177 г 165 г Официальная цена 30 000 рублей 45 000 рублей 40 000 рублей Средняя цена на Яндекс.Маркете 32 000 рублей 34 000 рублей 39 000 рублей

OnePlus 6



OnePlus 6

OnePlus 6 хороший пример того, что даже от не сильно раскрученной и известной в России марки, к сожалению, нельзя ожидать такого же хорошего соотношения цены и «фич», как у главного героя обзора. По большому счёту, разница между двумя смартфонами минимальна: процессор, дисплей, память, аккумулятор, материалы корпуса — всё тоже самое. А камеры снимают даже чуть похуже. При этом цена за модель с таким же объёмом памяти в лучшем случае на четыре, в худшем — на 15 тысяч выше, чем у Xiaomi Mi 8. Самое большое преимущество OnePlus 6 — мини-джек.

Huawei P20



Huawei P20

Huawei P20 будет стоить прилично дороже вне зависимости от того, где вы собрались его покупать. Но его превосходство не очевидно. К примеру, у него на треть меньше оперативной памяти и дисплей меньше почти на полдюйма. Если вам кажется, что 5,8” — это всё еще большой дисплей, то это уже не так — Huawei P20 ощущается весьма компактным смартфоном на фоне гаджетов с 6-6,2”-дисплеями. Но зато у него вдвое больше памяти (что важно для смартфонов без поддержки карты памяти), а также еще более крутые тыловые камеры — одни из лучших среди современных топовых смартфонов.

Заключение

Новый флагманский смартфон Xiaomi продолжает верную традицию «флагман за полцены». Да, надо признать, у него есть свои недостатки — ночью софт немного хромает в съёмке фото и видео, звук просто «хороший», нет водозащиты, поддержки карты памяти и беспроводной зарядки, мини-джека и чего-то такого, чтобы выделило смартфон из толпы.

А вообще-то есть — очень низкая цена, всего 30 000 рублей ровно за версию 6/64 ГБ. Кроме памяти, конечно, вы получаете прекрасный 6,21-дюймовый AMOLED-дисплей, симпатичный стеклянный корпус, максимально производительный процессор Snapdragon 845 и весьма крутые камеры. Днём они снимают отлично, не нужно прилагать никаких усилий, чтобы получить прекрасный снимок — за вас всё нужное делает автоматика. Это еще пока не Huawei P20 по качеству фотографий, но уже далеко не Xiaomi Mi 6 — предыдущий флагман компании.



Xiaomi Mi 8

Также радует прекрасное качество видео с божественной стабилизацией. А также новинка для Xiaomi — режим дисплея Always-On, когда на даже на заблокированном смартфоне на экран выводится время, дату и сообщения.

Да, нет каких-то особых фич, ни что не цепляет взгляд и не поражает воображение, но тут встаёт известный вопрос: вам шашечки или ехать? Если шашечки, то нужно смотреть уже в другую ценовую категорию. Если ехать — с ветерком, но комфортом — то, безусловно, Xiaomi Mi 8 подходит для этого идеально.



Выбор редакции

8.3 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Mi 8 Плюсы Классная селфи-камера

Тыловая камера прекрасно снимает при хорошем освещении

Отлично снимает видео при хорошем освещении, божественный стабилизатор

Хороший звук

Лучший процессор

Always-On дисплей

Двухчастотный GPS Минусы Фотографии при плохом освещении на тыловую камеру не флагманского качества

Вечернее и ночное видео подёргивается и не радует качеством

Нет входа для наушников

Нет поддержки карт памяти

Нет водозащиты

Нет беспроводной зарядки

Неполноценный ручной режим фотосъёмки