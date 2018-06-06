Обзор Xiaomi Mi MIX 2S — лучший по соотношению цены, качеству камеры и мощности процессора

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Mi MIX 2S Плюсы Топовый процессор

Великолепный дизайн

Безрамочный дисплей без "чёлки"

Тыловая камера стала снимать намного лучше

Поддерживает беспроводную зарядку

Отличный чехол в комплекте Минусы Фронтальная камера опять в неудобном месте, еще и снимает не ахти

Нет выхода для наушников

Посредственный звук в видеозаписях

Нет водозащиты

Глядя на жуткие 0,3-мегапиксельные снимки первых смартфонов с камерами, могли ли мы подумать, что со временем устройство для звонков станет основным и единственным фотоаппаратом для многих из нас? Даже Xiaomi, кажется, не могла на такое замахнуться буквально совсем до недавнего времени. Даже с мощными процессорами и отличным соотношением цены и качества её смартфоны не дотягивались до породистых флагманов по качеству съёмки. А потом раз — и вышел Xiaomi Mi MIX 2S.

Оглавление

Xiaomi Mi MIX 2S Операционная система Android One 8.0 Oreo, MIUI 9.5.4 Экран 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Оперативная память 6 ГБ Накопитель 64/128 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 12 Мп диафрагма: f/1.8 & f/2.4 размер пикселя: 1,4 мкм & 1 мкм размер матрицы: 1/2,55" & 1/2,9” качество видео: до 2160p@30 FPS / 1080p@120 FPS / 720p@240 FPS 4-осевая оптическая стабилизация Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1,4 мкм качество видео: до 1080p Аккумулятор 3400 мАч, несъемный Размеры 151x75x8 мм Масса 190 г Ориентировочная цена 35 000 рублей

Еще и года не прошло с появления предыдущей итерации этой модели — Xiaomi Mi MIX 2. Смартфон всего за половину стоимости флагманских смартфонов Samsung, LG, Huawei был прекрасен практически во всём. В нём стоял последний на тот момент процессор, памяти меньше 6/64 Гб просто не было среди модификаций, его дисплей уже тогда почти совсем не имел рамок вокруг, да и в целом дизайн корпуса был на пятёрку с плюсом. Но вот с камерами была полная беда. Тыловая хоть и имела солидное достоинство — оптическую стабилизацию — но картину она не спасала. Xiaomi Mi MIX 2 снимал как скромный бюджетник. Правда, обвинять Xiaomi тут не за что, ведь стоил смартфон намного меньше аналогов. Но, как говорится, осадочек остался. Тем более, что с каждый годом битва за кошелёк покупателей всё больше происходит не на поле производительности.

Всё больше компании пытаются удивить другими вещами: лучшим звуком, функциями на базе ИИ и, конечно, камерами. К примеру, недавно мы делали обзоры Huawei P20 и Huawei P20 Pro — они снимают так, что ничего другого в руки брать уже просто не хочется. Но, правда, и стоит один 40 тысяч рублей, другой — 60 тысяч. За цену последнего уже вполне можно взять хорошую беззеркалку (да и зеркалку тоже), поэтому брать смартфон только ради фото несмотря на то, что он в этом он очень хорош, за эти деньги как-то чересчур. Вот если бы кто-то мог предложить всё то же самое, но дешевле. И, я думаю, вы уже догадались, кто бы это мог быть. Последняя модель семейства Xiaomi Mi MIX, а именно Mi MIX 2S, теперь не только богато выглядит и начинён лучшим «железом», но и… Нет, обойдёмся без спойлеров, расскажем обо всём по порядку.

Дизайн



Xiaomi Mi MIX 2S

Продолжатель рода не стал выглядеть как-то радикально иначе. Да и зачем? Всё, к чему смартфоны конкурентов пришли только недавно, уже было и в предыдущих инкарнациях Mi MIX. Безрамочный экран, о котором сегодня все говорят? Да Xiaomi он уже был не в одной модели. Корпус а ля сэндвич с металлическими рамками и с керамической крышкой? Тем более не ново для Mi MIX.



Xiaomi Mi MIX 2S

Экстерьер новинки ничуть не менее современный или солидный, чем у топовых смартфонов конкурентов. Если вы имеете представление, как выглядели Mi MIX и Mi MIX 2, то вас будет сложно чем-то удивить. Так как у новинки, по большому счёту, изменился только дизайн тыловой камеры. Если раньше она была одна-одинёшенька и располагалась по центру, как у подавляющего числа смартфоном Xiaomi, то у Mi MIS 2S она утратила семейные черты — теперь с виду это попросту камера iPhone X. И, хоть мы и знаем, что вдохновляться чужими идеями — не слишком большая заслуга, но, будем честны, это пошло экстерьеру Mi MIS 2S только на пользу.



Xiaomi Mi MIX 2S

В руке, по крайней мере в моей, смартфон лежит комфортно. С одной стороны, у него достаточно толстые грани, поэтому его легко удержать, с другой, они скруглены, поэтому не врезаются в ладонь. Однако, взять со стола его сложно, если смартфон лежит дисплеем вниз — сказывается большой радиус закругления «боков», из-за чего гаджет норовит выскользнуть из рук. Но когда Mi MIX 2 лежит на задней панели, то поднять и не уронить его легко.



Xiaomi Mi MIX 2S

Датчик отпечатка пальца остался здесь же, на задней панели. На мой взгляд, не слишком низко, как у новых флагманов Sony, но и не слишком высоко. Сверкающая задняя панель смотрится красиво только до того, как вы первый раз возьмёте её в руки, после чего она сразу покрывается многочисленными отпечатками пальцев.

Экран натянут на лицевую панель практически дальше некуда, свободное место осталось только у нижней грани. Там могли бы быть сенсорные кнопки навигации, но их, к сожалению, нет. Зато, как и в прошлых моделях, на нижней грани скромно в углу притаилась фронтальная камера. О плюсах и минусах такого расположения поговорим чуть ниже. Посреди нижней рамки также есть светодиод, оповещающий о пропущенных событиях. А над экраном едва-едва поместился разговорный динамик.



Xiaomi Mi MIX 2S

Перед нами солидный и красивый смартфон. Глядя на него, правда, можно сразу заметить отсутствие мини-джека для наушников, а если вытащить лоток для сим-карт, то еще и обнаружить, что Mi MIX 2 не поддерживает работу с карточками памяти. Благо в комплекте есть переходник с USB-C на мини-джек, а собственной памяти у смартфона очень много, но о ней мы расскажем в соответствующем разделе.



Xiaomi Mi MIX 2S

В общем, по части внешнего вида, Xiaomi Mi MIX 2S прекрасен. Конечно, вызывает вопросы керамическая панель, ведь получается, что смартфон лучше не ронять от слова совсем. К счастью, в комплекте идёт весьма качественный чехол-накладка. Не думаю, правда, что он спасёт от падений, но от мелких царапин точно. И у него есть два огромных достоинства, из-за которых я носил его с первого же дня: он сидит на смартфоне, как влитой, ничуть не мешая пользоваться гаджетом, и, второе, на нём совершенно не остаются отпечатки пальцев.

Дисплей и звук

В точности как и прошлая модель, Mi MIX 2S имеет 5,99-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Разрешение экрана составляет 2160x1080, то есть слегка больше привычного Full HD. Вы спросите, почему не 2560х1440 или 4К? Конечно, можно было бы погнаться за большими цифрами и здесь, но тогда бы ваш Mi MIX 2S работал бы от одного заряда аккумулятора так же мало, как, например, Samsung Galaxy S9.



Xiaomi Mi MIX 2S

Смотрится этот экран стильно-модно-молодёжно и при этом без всякой чёлки сверху. Запаса яркости, правда, хотелось бы на 100 кд/м2 больше, но, в принципе, и так вполне хорошо. Радует высокая контрастность, а также идеальная гамма и 100-процентное покрытие цветового пространства sRGB. На самом деле, покрытие даже зашкаливает за рамки, видимо, чтобы цвета выглядели еще ярче и сочнее — типичная практика, в общем. Точность цветопередачи и цветовая температура также заслуживают похвалы.

Результаты теста дисплея Xiaomi Mi MIX 2S Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 409/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 1399:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 100 % DeltaE (меньше = лучше) 3,08 Гамма (идеальная — 2,2) 2,2 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 7600

Динамик у смартфона один и расположен, как это чаще всего и бывает, на нижней грани. Играет он отлично, правда из-за его компактных размеров его легко случайно закрыть фалангой пальца. Звучит он хорошо и вполне справляется с разными музыкальными стилями. Правда, ему недостаёт средних и низких частот того же Huawei P20.



Xiaomi Mi MIX 2S

Звук в наушниках мы тестировали с помощью Sony WH-1000XM2. И благодаря тому, что Xiaomi не ленится добавлять в MIUI кучу аудионастроек, из смартфона можно выжать приятное уху звучание. Среди настроек есть как пресеты на случай, если у вас одни из фирменных наушников Xiaomi, так и отдельный 7-полосный эквалайзер. Звук в наушниках чистый, достаточно детализированный. Лучше, например, чем в OPPO F7.

Камеры

У прошлой модели была только одна тыловая камера, да и та снимала хуже, чем, например, Xiaomi Mi A1 — гораздо более недорогой смартфон (правда, там было проще всё остальное: корпус, начинка, экран). У новинки тыловая камера уже двойная. Второй модуль используется для двукратного оптического приближения, а также помогает основной камере делать портретные снимки с программным размытием фона. Оба камеры имеют по 12-мегапиксельному сенсору, но остальные их характеристики значительно разнятся.

Снимки тыловой камеры Xiaomi Mi MIX 2S совершенно не сравнить с прошлой моделью. Новинка по качеству фото c основного модуля лучше, чем Nokia 7 plus, и наступает на пятки Huawei P20 (а он практически эталон в мобильной съёмке). Правда, последний всё-таки выходит в этом сравнении победителем, но разрыв гораздо меньше, чем ожидаешь.



Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Mi Mix 2S (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

Во-первых, у Xiaomi Mi MIX 2S более светочувствительная оптика, чем у прошлой модели. Когда снимаешь без всякой помощи автоматики это хорошо заметно. Цвета получаются сочными, детали чёткими. Помогает, в том числе, 4-осевая оптическая стабилизация — очень полезная функция для того, чтобы фотографии даже в темноте получались не смазанными.

Как вы могли заметить по тому же Huawei P20, ASUS ZenFone 5 и LG V30+, последний писк моды — камера с искусственным интеллектом, который помогает смартфону определить на что эта камера направлена и автоматически подобрать наилучшие настройки и наилучшие эффекты, чтобы вам самим не нужно было крутить ручки контрастности, насыщенности и заниматься прочей цветокоррекцией самостоятельно в отдельных фоторедакторах. Такая функция появилось и у Xiaomi Mi MIX 2S. Правда, это пока только скромная иконка вверху приложения камеры, которая меняется на пиктограмму одной из запрограммированных и распознанных сцен, будь то пейзаж, архитектура, природа и т.д. Обычно активация ИИ-помощника камера приводит к тому, что софт «докручивает» насыщенность и контрастность (и возможно другие параметры) до таких значений, что еще бы чуть-чуть, и уже точно было бы чересчур. Иногда это смотрится очень хорошо, иногда нет, но именно для этого нам даны руки и эстетический вкус — ИИ всегда можно отключить.



Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Mi Mix 2S

На выходе получаются замечательные фотографии. На мой взгляд всем, кто любит фотографировать, но не настолько, чтобы таскать с собой серьёзный фотоаппарат и несколько объективов, Xiaomi Mi MIX 2S должно хватить на все случаи жизни: прогулки по городу днём и ночью, съёмка в помещении, поездки в отпуск и т.д.

Но есть и свои недочёты. Например, тыловая камера Mi MIX 2S имеет тенденцию занижать экспозицию, поэтому в автоматическом режиме она время от время заваливает тени. Это хорошо видно в галерее примеров фотографий на снимке Porsche Panamera. К примеру, камера OPPO F7 гораздо чаще выставляет экспозицию правильно и лучше справляется в ситуациях, где требуется широкий диапазон, но из-за этого её фотографии выглядят более «плоскими». Фотографии Mi MIX 2S смотрятся глубже за счёт того, что софт не пытается избавиться от всех теней на снимке, но, к сожалению, нередко даже заваливает их. Хотя это лечится ручной регулировкой экспозиции.

Второй недостаток — нет возможности сохранять файлы в RAW, как у Huawei P20. Третий — ручной режим не даёт заранее представления о том, как будет выглядеть снимок. То есть вы банально не знаете, выставили ли вы выдержку как подобает или нет, пока не сделаете фотографию. Понятно, что фотографы, знакомые с плёнкой, сейчас покрутят пальцем у виска, но всё же, если можно сделать удобно, почему бы не сделать?



Пример снимка на фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

Фронтальная камера уже так не радует. Диапазон у неё слабенький, при приглушённом свете начинает шуметь так, будто у неё не 5, а 25 мегапикселей. При умеренном свете снимает хорошо, но если поставить рядом селфи с OPPO F7 и Mi MIX 2S, то сразу заметно, что у последнего хуже с детализацией. Скажем так, посмотреть на себя и поправить волосы сойдёт, но красивый автопортрет для сайта знакомств с помощью «фронталки» Mi MIX 2S вы не сделаете.

Наконец, видео оставило двоякое впечатление. Смартфон умеет снимать и в 4К с фреймрейтом 30 кадров в секунду, и в Full HD, но уже аж до 240 FPS. Плюс, оптический стабилизатор делает видеоролики плавными — любо-дорого смотреть. Но вот звук, по-прежнему, записывается как-то очень плохо, что мы не первый раз замечаем в смартфонах Xiaomi.

Железо, софт и автономная работа

Фишкой семейства Mi MIX всегда было топовое «железо». Ситуация не поменялась и с выходом Mi MIX 2S. Смартфон работает под управлением самого старшего и свежего мобильного чипа Qualcomm Snapdragon 845, который также можно найти, например, в Sony Xperia XZ2, OnePlus 6 и LG G7 ThinQ. Быстрее на данный момент только Exynos 9810, который стоит в Samsung Galaxy S9. В общем, если вы ищете ультимативную мощь с запасом на годы вперед, то Snapdragon 845 как раз ваш выбор. Благодаря этому чипу, Mi MIX 2S легко оставляет позади более дорогой Huawei P20 во всех используемых нами бенчмарках, а в играх оказывается намного производительнее Samsung Galaxy S9.

Кроме крутого процессора, Mi MIX 2S также заряжен 6 ГБ оперативной памяти. Есть версия даже с 8 ГБ, но в России она продаваться не будет. Да и ни к чему пока столько, только меряться циферками с другими, либо запускать одновременно по пять игр и переключаться между ними. А вот 6 как раз в самый раз для современного флагмана. Наконец, в нашей стране будут доступны конфигурации с 64 и 128 ГБ на накопителе. И тут уже всё зависит от того, как вы пользуетесь смартфоном. Одному с головой хватит и 64, другой и при 128 ГБ будет жаловаться на отсутствие разъёма для microSD в Xiaomi Mi MIX 2S.



Xiaomi Mi Mix 2S в Antutu Benchmark 7

Новый смартфон работает под управлением Anddroid 8.0 Oreo, но со своей собственной оболочкой — MIUI 9.5. Что можно о ней сказать? Она начала своё существование еще до того, как появились первые смартфоны Xiaomi, и уже тогда пользовалась большой популярностью. Она может показаться слегка непривычной, если до этого вы пользовались стоковым «Андроидом» или же чем-то к нему приближённым. Но, тем не менее, у неё есть все современные функции, вроде возможности создавать клоны приложений, которые не поддерживают работу с несколькими аккаунтами, распознавание по лицу и т.д. При этом лишних назойливых приложений почти нет. Плюс оболочка отлично работает даже на недорогих моделях, а уж на Xiaomi Mi MIX 2S с его навороченными характеристиками и подавно.

К сожалению, игра, в которой мы тестируем время автономной работы смартфонов, отказалась устанавливаться на Mi MIX 2S, поэтому результаты получились неполными. А вот в чтении книги и просмотре видеоролика смартфон продержался 11 и 12 часов соответственно. Правда, это весьма себе средний результат, новинка не тянет на звание долгожителя, но 1,5-2 дня работать будет, если не насиловать смартфон играми.

Конкуренты

Xiaomi Mi MIX 2S Huawei P20 OnePlus 6 Операционная система Android One 8.0 Oreo, MIUI 9.5.4 Android One 8.1 Oreo, EMUI 8.1 Android One 8.1 Oreo, Oxygen OS Экран 5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi 5.8”, 2240x1080, 19:9, IPS, 429 ppi 6,28” , 2280x1080, 19:9, AMOLED, 402 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Hisilicon Kirin 970, 8 ядер (4x Cortex-A73 2,4 ГГц, 4x Cortex-A53 1,8 ГГц) Qualcomm Snapdragon 845, 8 ядер (4x Kryo-385 Silver 1,7 ГГц + 4x Kryo-385 Gold 2,7 ГГц) Графика Adreno 630 Mali-G72 MP12 Adreno 630 Оперативная память 6 ГБ 4 ГБ 6 ГБ Накопитель 64/128 ГБ 128 ГБ 64 ГБ Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC Камеры Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 12 Мп диафрагма: f/1.8 & f/2.4 размер пикселя: 1,4 мкм & 1 мкм размер матрицы: 1/2,55" & 1/2,9” качество видео: до 2160p@30 FPS / 1080p@120 FPS / 720p@240 FPS 4-осевая оптическая стабилизация Фронтальная: разрешение матрицы: 5 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: 1,4 мкм качество видео: до 1080p Основная двойная: разрешение матрицы: 12 Мп & 20 Мп диафрагма: f/1.8 & f/1.6 размер пикселя: 1.55 мкм & n/a размер матрицы: 1/2.3" & n/a фокусное расстояние: n/a & 27 мм качество видео: до 2160@30 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 24 Мп диафрагма: f/2.0 качество видео: до 720p Основная двойная: разрешение матрицы: 16 Мп & 20 Мп диафрагма: f/1.7 & f/1.7 размер пикселя: 1,22 мкм & 1 мкм размер матрицы: 1/2.6" & 1/2.8" фокусное расстояние: 27 мм & n/a качество видео: до 2160@60 FPS Фронтальная: разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 фокусное расстояние: 27 мм размер матрицы: 1/3" размер пикселя: 1 мкм качество видео: до 720p Аккумулятор 3400 мАч, несъемный 3400 мАч, несъемный 3300 мАч, несъемный Размеры 151x75x8 мм 149x71x8 мм Масса 190 г 165 г Ориентировочная цена 35 000 рублей 40 000 рублей 41 000 рублей

Huawei P20



Huawei P20

Выбрать между Huawei P20 и Xiaomi Mi MIX 2S по-настоящему трудно. P20 всё-таки лучше по части фотосъёмки, что, например, для меня очень важно. Зато на Mi MIX 2S с 128 ГБ официальная цена на две тысячи рублей ниже, у него больше оперативной памяти и более производительный процессор. А еще он немножко больше и у него нет «брови». Оба смартфона имеют одинаковый аккумулятор, хотя Huawei P20 держится от одного заряда подольше, а также примерно сравнимые в своей заурядности фронтальные камеры. Также у обоих смартфонов нет поддержки microSD и отсутствует выход для наушников.

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OnePlus 6



OnePlus 6

OnePlus также славится отличными смартфонами по ценам ниже конкурентов. И компания также совсем недавно выпустила новой флагман, который так и называется — OnePlus 6. Он имеет стильный корпус со стеклянной задней панелью, c дисплеем чуть побольше, чем у главного героя статьи — 6,28 дюйма. Причём экран еще чуть более вытянутый, так как соотношение сторон у него 19:9. В отличие от Mi MIX 2S, у OnePlus 6 есть мини-джек, так что можно спокойно слушать музыку в проводных наушниках и одновременно заряжать смартфон. OnePlus 6 также идёт с 6/64 ГБ памяти и процессором Snapdragon 845, но у нас продаётся в среднем за 41 000 рублей. Камера у этого смартфона не поражает воображение, однако снимает вполне прилично.

В заключение

Прошлогодний смартфон стал намного лучше. Mi MIX 2S не только не растерял свой великолепный внешний вид и не утратил статус одного из самых мощных смартфонов на данный момент, но еще и обзавёлся намного более крутой тыловой камерой, чем прежде. И я не имею ввиду тот факт, что модуль камеры теперь — вылитая копия оного у iPhone X, а о разительно возросшем качестве снимков. Правда, с Huawei P20 новинке тягаться сложно, но разрыв между ними не такой уж большей. А ведь всего полгода назад прошлый Mi MIX фотографировал как скромный бюджетник. Явно видно, что Xiaomi не только поработала над софтом, но и оснастила смартфон более качественными модулями камер и более светосильной оптикой. В принципе, если только вы не фанат идеальных ночных снимков, Xiaomi Mi MIX 2S легко может стать вашей камерой как на каждый день, так и для специальных событий, праздников, поездок в отпуск и так далее.

Внешний вид Xiaomi Mi MIX 2S, по большому счёту, остался прежним. Но смартфон и прежде выглядел отлично благодаря безрамочному дисплею без «чёлки» и с керамической задней панелью, поэтому менять что-то здесь — только портить. Правда, изменился дизайн тыловой камеры, как я уже упоминал выше, но остальное осталось прежним, и новинка всё еще выглядит не хуже флагманских смартфонов конкурентов.

Xiaomi не была бы собой, если бы один из её топовых смартфонов шёл бы не с самым крутым «железом». Поэтому Xiaomi Mi MIX 2S получил самый производительный процессор из арсенала Qualcomm — Snapdragon 845, а также 6 ГБ оперативной памяти и от 64 до 128 ГБ на накопителе. Дисплей и звук новинки также доставляют только удовольствие. И цена получилась гуманной — 35 000 рублей за модификацию с 64 ГБ и 38 000 рублей за 128 ГБ. Правда стоит помнить, что новинка не поддерживает microSD, не имеет мини-джека и не особо хорошо умеет фотографировать фронтальной камерой.

8.5 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Mi MIX 2S Плюсы Топовый процессор

Великолепный дизайн

Безрамочный дисплей без "чёлки"

Тыловая камера стала снимать намного лучше

Поддерживает беспроводную зарядку

Отличный чехол в комплекте Минусы Фронтальная камера опять в неудобном месте, еще и снимает не ахти

Нет выхода для наушников

Посредственный звук в видеозаписях

Нет водозащиты