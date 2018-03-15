Лучший из недорогих смартфонов Xiaomi? Обзор Xiaomi Redmi 5 Plus

Александр Михеев, 
9.0
 /10
Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi 5 Plus
Плюсы
  • Отличный дизайн
  • Отличное соотношение цена/качество
  • Быстрый процессор
  • Отличный дисплей
  • Съёмка 4К-видео
  • Хороший звук
  • Неплохая селфи-камера
Минусы
  • Плохая основная камера
  • Бедный ручной режим фотосъёмки
  • Нет NFC
  • Нет USB Type-C

Xiaomi Mi Mix (и его продолжение Mi Mix 2) толкнули мир в эпоху безрамочных флагманских смартфонов. А сейчас компания сделала тонкие рамки в бюджетном устройстве — Xiaomi Redmi 5 Plus.

Характеристики

Xiaomi Redmi 5 Plus

Операционная система

Android 7.1.2 Nougat + MIUI 9.2 Global

Экран

5.99”, 2160x1080, 18:9, IPS, 403 ppi

Процессор

Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц)

Графика

Adreno 506

Оперативная память

3/4 ГБ

Накопитель

32/64 ГБ, отдельный слот для microSD

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS

Камеры

Основная
разрешение матрицы: 12 Мп
диафрагма: f/2.2
размер пикселя: 1,25 нм
качество видео: до 2160@30 FPS

Фронтальная двойная
разрешение матрицы: 5 Мп

Аккумулятор

4000 мАч, несъемный

Размеры

158x76x8 мм

Масса

180 г

Цена на момент публикации

12500 рублей

Дизайн и управление

Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus

Хочется рассказать обо всём сразу, так как смартфон по-настоящему интересный, со своими сильными и слабыми сторонами, но, избегая сумбурности, начнём по порядку. Дизайн задней крышки Xiaomi Redmi 5 Plus перешёл по наследству от Redmi Note 4. И смотрится новинка очень привлекательно. Особенно, на мой взгляд, с бирюзовым корпусом. Он, кстати, сделан из алюминия. Смартфон выглядит добротно, ничего во внешнем облике не выдаёт его принадлежности к невысокому роду. Никаких вам и-так-сойдёт-зазоров между деталями. Xiaomi Redmi 5 Plus на порядок солиднее, чем его предпредок из 2016 года — Xiaomi Redmi Note 3 Pro, хотя цена осталось прежней. Кроме бирюзового эту модель также можно найти в традиционно для Xiaomi золотистом и классическим чёрном вариантах.

Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus

Чего-то нового в расположении элементов на корпусе нет. Оно и понятно — этот смартфон рассчитан стать бестселлером, а не пробой пера, как это было с Mi Mix. Поэтому камера, датчик отпечатка пальца, лоток для SIM-карт, динамик — всё там, где и было. Смартфон не лишился мини-джека для наушников, но зато ему достался уже «не модный» разъём micro-USB вместо USB-C. Последний, правда, встречается преимущественно среди гаджетов подороже.

Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus

А вот лицевая сторона смартфона выглядит по-новому. Во-первых, экран Xiaomi Redmi 5 Plus имеет соотношение сторон 2-к-1, поэтому телефон получился вытянутым. Во-вторых, боковые рамки очень тонкие, да и верхняя с нижней не занимают много места. Правда несмотря на то, что под экраном осталось еще достаточно пространства для сенсорных кнопок навигации, от них всё равно почему-то избавились. И это, на мой взгляд, делает управление смартфоном менее удобным.

Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus

Лицевая панель — целиком стекло, как это сейчас модно, под которым виден белый пластик, оттеняющий насыщенно-бирюзовый оттенок алюминиевого корпуса. Вообще, Xiaomi Redmi 5 Plus выглядит настолько прилично, что ждёшь от него не меньшей крутости и в остальных отношениях. Но, к сожалению, нельзя сделать всё хорошо да недорого.

Защиты от брызг у Xiaomi Redmi 5 Plus нет, но это абсолютно обычное дело в low-end сегменте.

Экран

Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 5 Plus получил большой экран — целых 5,99 дюйма. Но благодаря соотношению сторон 2-к-1, он не выглядит излишне большим, если, например, вы уже привыкли к традиционным ныне 5,5-дюймовым дисплеям.  В то же время пользоваться им одной рукой, по крайней мере моей, тяжело — банально не дотягиваешь до верхнего и нижнего края экрана, не перекладывая смартфон в ладони.

Разрешение экрана составляет 2160х1080 пикселей. Это, конечно, не предел мечтаний, но, например, в почти вдвое более дорогом Sony Xperia XA2 Ultra с 6-дюймовым дисплеем (обзор) оно фактически такое же.

Наконец, в наших тестах и просто в ежедневном использовании матрица показала себя отлично. Запас яркости большой, контрастность на высоте, а соответствие стандарту sRGB так вообще составило редкие нынче 100%.

Результаты теста дисплея Xiaomi Redmi 5 Plus

 

Максимальный уровень яркости (макс./мин.)

496/1 кд/м2

Контрастность (больше = лучше)

1539:1

Цветовой охват (sRGB) (90-100% = идеал, больше = хуже)

100 %

DeltaE (меньше = лучше)

3,06

Гамма (идеальная — 2,2)

2,3

Цветовая температура (идеальная = 6500K)

8200

Звук

Динамик Xiaomi Redmi 5 Plus расположен на нижней грани и, как обычно, занимает только одну из двух групп прорезей. С одной стороны, звук не приглушается, когда вы кладёте смартфон задней панелью на стол (диван, пол, что угодно), с другой — лично я часто случайно закрываю его внутренней стороной мизинца, которым придерживаю смартфон снизу.

Работа аудиподсистемы мне понравилась, у Xiaomi Redmi 5 Plus звук ничуть не хуже, чем у Xiaomi Mi A1 (обзор) — громкий, насыщенный.

Камеры

Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Redmi 5 Plus
Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Redmi 5 Plus (кликните, чтобы открыть галерею)

Как я уже говорил выше, отличный внешний вид Xiaomi Redmi 5 Plus заставляет вас думать, что в руке у вас очень крутой смартфон. И когда вы делаете фотографии, вы подсознательно ожидаете качества не ниже, чем у «крутого смартфона». Но, к сожалению, любой снимок на тыловую камеру — лишнее напоминание, что Xiaomi Redmi 5 Plus относится к бюджетному сегменту. Динамический диапазон у камеры сам по себе не очень, но и активация режима HDR не исправляет ситуацию до конца, как это бывает с некоторыми другими отнюдь не замечательными сенсорами.

При хорошем освещении фотографии получаются неплохими, ночью — так себе. В помещениях — сойдёт для того, чтобы оставить воспоминание о событии, но маловато, чтобы наслаждаться или хвастаться фотографией. В плане характеристик тыловой камеры тоже ничего не бросается в глаза: она одна-одинёшенька, не двойная, со среднестатистическим разрешением — 12 мегапикселей. И если вы думаете, что сможете делать неплохие фотографии в ручном режиме съёмки, то и тут не судьба — он ограничен только лишь выбором баланса белого и ISO.

Одновременно с тем Xiaomi Redmi 5 Plus поддерживает видеосъёмку не только в Full HD, но и в 4К. Причём днём снимает очень сносно, хотя звук записывает на троечку. Ночью камере мешает слабая светочувствительностью, поэтому детализация заметно падает.

Пример снимка на фронтальную камеру Xiaomi Redmi 5 Plus Пример снимка на фронтальную камеру Xiaomi Redmi 5 Plus

Зато фронтальная камера снимает куда лучше. Пусть это и обычная одинарная камера с 5-мегапиксельным сенсором, но всё же с её помощью можно сделать неплохие селфи. Правда, слишком многого от неё требовать не стоит — в тёмных условиях вылезает много шума.

Железо, аккумулятор и оболочка

Результаты тестирования Xiaomi Redmi 5 Plus в Antutu Benchmark 7
Результаты тестирования Xiaomi Redmi 5 Plus в Antutu Benchmark 7

Новенький Xiaomi Redmi 5 Plus оборудован вполне производительным для своего класса, но далеко не новым чипом — Qualcomm Snapdragon 625. Такой же можно найти в прошлогоднем Xiaomi Mi A1. С одной стороны, в этом году уже можно было бы ставить 630-й с гораздо более высокой графической производительностью, но, опять-таки, не всё коту масленица — не может недорогой гаджет во всём тягаться с вдвое более дорогостоящими моделями. Тем не менее, 625-й чип работает очень бодро и в 2018 году, особенно, если вы не планируете играть в игры. И уж точно гораздо бодрее, чем Snapdragon 450, которым оснащается младшая модель — Xiaomi Redmi 5 с 5,7-дюймовым HD-экраном.

Результаты тестирования Xiaomi Redmi 5 Plus в 3DMark Sling Shot Extreme Результаты тестирования Xiaomi Redmi 5 Plus в GeekBench 4

Добавляет практичности смартфону аккумулятор на 4000 мАч, который позволит не вспоминать о зарядном устройстве примерно двое суток. Несмотря на то, что 4000 мАч — не какое-то заоблачное число для современных смартфонов, редкая модель получает больше 3000 мАч.

Всего в продаже можно найти две модификации Xiaomi Redmi 5 Plus. У одной — 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ на накопителе. Я бы крайне посоветовал вам выбрать старшую конфигурацию с 4/64 ГБ памяти.

MIUI 9 MIUI 9 MIUI 9 MIUI 9

Из коробки смартфон работает под управлением предпоследней версии Android — 7.1.2 Nougat, зато с оболочкой MIUI последней версии (9.2) с полной поддержкой русского языка.

Конкуренты

Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Mi A1

Honor 9 Lite

Операционная система

Android 7.1.2 Nougat + MIUI 9.2 Global

Android 7.1.2 (уже есть обновление до Android 8.0)

Android 8.0 Oreo

Экран

5.99”, 2160x1080 (18:9), IPS, 403 ppi

5.5”, 1920x1080 (16:9), IPS, 400 ppi

5,65”, 2160x1080 (18:9), IPS, 428 ppi

Процессор

Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц)

Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц)

HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц)

Графика

Adreno 506

Adreno 506

Mali-T830 MP2

Оперативная память

4 ГБ

4 ГБ

3 ГБ

Накопитель

64 ГБ, слот microSD, совмещённый со слотом для второй сим-карты

64 ГБ, слот microSD, совмещённый со слотом для второй сим-карты

32 ГБ, слот microSD

Связь

LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS

4G, Wi-Fi (IEEE 802.11ac, 2,4/5 ГГц)

4G (LTE Cat.4), 3G, Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth 4.2, GPS, ГЛОНАСС, NFC

Камеры

Основная:
разрешение матрицы: 12 Мп
диафрагма: f/2.2
размер пикселя: 1.25 нм
качество видео: до 2160@30 FPS

Фронтальная двойная:
разрешение матрицы: 5 Мп

Основная:
разрешение матрицы: 12 + 12 Мп
диафрагма: f/2,2 + f/2,6
фокус: 26 мм + 50 мм
размер пикселя: 1,25 нм + 1 нм
качество видео: до 2160@30 FPS

Фронтальная двойная:
разрешение матрицы: 5 Мп

 

Основная двойная:
разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп
качество видео: до 1080@30 FPS

Основная двойная:
разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп

Аккумулятор

4000 мАч, несъемный

3080 мАч

3000 мАч

Размеры

158x76x8 мм

155х76х7 мм

151x71,9x7,6 мм

Масса

180 г

155 г

149 г

Цена на момент публикации

12500 рублей

14 000 рублей

15 тысяч рублей

Xiaomi Mi A1

Xiaomi Mi A1
Xiaomi Mi A1

Обзор недорогого смартфона Xiaomi Mi A1 с флагманской камерой

Этот смартфон представили полгода назад — осенью 2017 года. По большому счёту, его от Redmi 5 Plus отличия сводятся к дисплею на полдюйма меньше да «обычному» соотношению сторон — 16:9. Процессор тот же — Snapdragon 625, а вот аккумулятор заметно меньше, на двое суток работы Xiaomi Mi A1 уже не хватит. Зато у него двойная тыловая камера, которая при некоторых условиях делает весьма правдоподобное боке (размытие фона).

Вместо MIUI у него голый стоковый Android (сейчас уже 8.0), на котором фирменных приложений Xiaomi — раз, два и обчёлся. Но стоит Xiaomi Mi A1 на пару тысяч дороже.

Honor 9 Lite

Honor 9 Lite
Honor 9 Lite

Выбор смартфонов с вытянутым экраном и минимальными рамками пока не так уж велик, как может показаться из-за ажиотажа вокруг них. Одна из немногих таких моделей, которые будут стоить почти столько же, сколько Xiaomi Redmi 5 Plus, — это представленный в феврале Honor 9 Lite. Но он в некоторых вещах уступает герою этого обзора. Его экран чуть меньше, что, может быть, даже удобнее для управления, — 5,65 дюйма. Honor 9 Lite выглядит «дорого-богато» за счёт стеклянного корпуса, но его легче разбить, к тому же он моментально заляпывается.

Предварительный обзор Honor 9 Lite – компактный, недорогой, «безрамочный»

По качеству снимков фотографий — примерно наравне с Xiaomi Redmi 5 Plus, но его камеры — двойные, причём как спереди, так и сзади. Они делают портреты и автопортреты с боке. Производительность процессоров — тоже сравнима, хотя в некоторых программах HiSilicon Kirin 659 работает веселее, чем Snapdragon 625. Наконец, в Honor 9 Lite есть маленькая, но полезная деталь — модуль NFC.

Итог

Несмотря на обилие смартфонов Xiaomi на рынке и закрепившуюся за фирмой славу производителя качественных, продвинутых, но при этом недорогих устройств, далеко не все их смартфоны уделывают соперников. Но для Xiaomi Redmi 5 Plus действительно сложно подобрать «противника», так как эта новинка умудряется быть хорошей почти во всём, что нужно обычному человеку от современной «трубки».

Xiaomi Redmi 5 Plus
Xiaomi Redmi 5 Plus

Xiaomi Redmi 5 Plus сохранил фамильные черты, но и приобрёл шик, благодаря новому вытянутому дисплею и тонким рамкам. Он опровергает правило: «купил недорогой смартфон — терпи его унылый внешний вид». Наоборот, его дизайн даже играет с ним злую шутку — ожидаешь от него более продвинутых характеристикам. Но так лучше, чем уныние и безликость, которым насыщен рынок недорогих гаджетов.

У Xiaomi Redmi 5 Plus хороший экран, к которому нельзя придраться, не менее хороший звук, а также хоть уже и не новый, но всё еще быстрый процессор. Разочарование вызывает тыловая камера, но за эту цену камерофон не найдёшь ни с каким шильдиком.

Официальная цена на версии с 3/32 ГБ памяти составляет 14 тысяч рублей, а вот про официальные поставки модификации с 4/64 пока ничего не слышно.

9.0
 /10
Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi 5 Plus
Плюсы
  • Отличный дизайн
  • Отличное соотношение цена/качество
  • Быстрый процессор
  • Отличный дисплей
  • Съёмка 4К-видео
  • Хороший звук
  • Неплохая селфи-камера
Минусы
  • Плохая основная камера
  • Бедный ручной режим фотосъёмки
  • Нет NFC
  • Нет USB Type-C
Автор
Александр Михеев
Теги
смартфон ANDROID Xiaomi Xiaomi Redmi 5 Plus Redmi

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