Новая порода бюджетных Xiaomi: обзор Redmi S2

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi S2 Плюсы Отличный внешний вид

Дисплей с идеальной цветопередачей

Хорошая селфи-камера Минусы Нет NFC (Google Pay)

Недостаточно чёткий экран

Морально устаревший процессор

Казалось бы, мало ли нам уже имеющихся на рынке моделей смартфонов Xiaomi в бюджетном сегменте? Да их уже выше крыши — запутаешься, пока поймёшь, что купить. Но китайцы не останавливаются, поэтому новые модели прибывают быстрее, чем исчезнут старые. И сегодня мы изучим новую серию бюджетных Xiaomi — Redmi S2 с крутой селфи-камерой.

Оглавление

Xiaomi Redmi S2 Операционная система Android 8.1 Oreo + MIUI 9.5 Экран 5,99”, 1440x720, 18:9, IPS, 269 ppi Процессор Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) Графика Adreno 506 Оперативная память 3 ГБ Накопитель 32 ГБ, отдельный слот microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS Камеры Основная разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп диафрагма: f/2.2 + n/a размер пикселя: 1,25 мкм + n/a качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 16 Мп качество видео: до 1080@30 FPS Аккумулятор 3080 мАч, несъемный Размеры 161x77x8 мм Масса 170 г Цена в официальной рознице 16 000 рублей Средняя цена в интернет-магазинах 11 000 рублей

Дизайн и управление



Xiaomi Redmi S2

Ну, здравствуй, Redmi 5 в пластиковой пародии на корпус Redmi Note 5. Правда, это практически никого не возмутит, кроме закоренелых фанатов Xiaomi, потому что внешне Redmi S2 выглядит неплохо.

Перед нами вновь смартфон со здоровенным экраном — 5,99 дюйма, поэтому вряд ли вы сможете дотянуться ко всем его углам одной рукой, если только вы не гитарист или пианист с хорошей растяжкой. Зато смотреть фото и видео и играть в игры на таком одно удовольствие. Корпус, хоть и огорчает пластиком на ощупь, но внешне хорошо замаскирован под металл, при этом не скользкий и не раскаляется/переохлаждается, как это бывает с крышками металлических смартфонов летом и зимой. С виду смартфон кажется «обмылком», но на самом деле боковины очерчены неплохо, поэтому Redmi S2 держится в ладони, как влитой.



Xiaomi Redmi S2

Дизайн блока тыловых камер нагло скопирован с iPhone X, хотя сейчас этим грешат и ASUS, и Huawei, и OnePlus, и многие другие производители. Лучше бы они с таким же упорством копировали не внешность, а характеристики камер — сенсоры и оптика в Redmi S2 явно не айфоновские.

Экран современного типа, с пропорциями 18:9, но усердствовать добиваться какой-либо безрамочности Xiaomi не стали и зарезервировали эту особенность для Redmi 6 Pro. Отступы в верхней и нижней части лицевой панели большие, поэтому Redmi S2 почему-то даже крупнее по длине и ширине, чем Redmi 5 Plus/Redmi Note 5 с такой же диагональю дисплея, но более ёмким аккумулятором. И стоило тогда городить новую модель?



Xiaomi Redmi S2

Нет ничего нового и в разъёмах-слотах: всё тот же Micro-USB, отдельный разъём для наушников и, традиционно для Xiaomi, инфракрасный порт для того, чтобы смартфон мог служить пультом управления телевизорами, кондиционерами и тому подобным. Зато слот для карт памяти вмещает две SIM и карту памяти одновременно, всем бы так!

Браво, отличная имитация металлического корпуса пластиком! Но почему смартфон такой громоздкий?



Xiaomi Redmi S2

И, конечно, в недорогой модели никакой вам защиты от воды, пыли, ударов, пуль, дыхания дракона и кислотного дождя не завернули. Кажется, Samsung Galaxy A5 (2017) так и умрёт непобеждённым по этой дисциплине.



Xiaomi Redmi S2

В общем, не очень понятно, по каким религиозным соображениям Xiaomi не смогла создать смартфон с модной нынче «чёлкой» и сделать его компактнее. Либо сделать корпус из стекла, потому что модные стеклянные«бюджетники» есть уже у большинства конкурентов (Huawei P20 Lite, Honor 9 Lite, ASUS ZenFone 5 Lite, Moto E5 Plus, Samsung Galaxy A5 2017), а Xiaomi с её объёмами производства по-прежнему хранит стекло для дорогих Mi Note 3, Mi Mix 2s Mi6/Mi8.

Всё это, конечно, придирки, потому что сам по себе Redmi S2 очень добротный на вид мобильник, просто нет в нём «изюминки». С другой стороны, Redmi 5 Plus не пародирует iPhone, но выглядит скучно, как «какой-то там китайский смартфон» без опознавательных знаков.

Дисплей и звук



Xiaomi Redmi S2

Экран в этой модели немного разочаровал — разрешение в нём не Full HD, как у того же Xiaomi Redmi 5 Plus, а HD+ — 1440x720 пикселей. Правда, если учитывать неофициальную цену в 11 000 рублей, то претензий нет. А за официальные 16 тысяч «деревянных» такие характеристики не радуют. Неужто вы думаете, что на 6-дюймах в HD хорошие селфи не будут выглядеть мутноватыми?

С другой стороны, запас яркости очень большой — на улице пользоваться смартфоном удобно, если только это не ультра-солнечный день. Контрастность, правда, бюджетная, зато цветопередача почти фотографически правильная — фотографии на экране будут выглядеть с такими же оттенками, как на профессиональном оборудовании или дорогих телевизорах. Правда, только в режиме «Стандартный», а из коробки включён другой — «Автонастройка» с перенасыщенными цветами (иначе сегодня смартфон не продашь).

Не очень чёткий, но очень яркий дисплей с идеальной цветопередачей

Понравилось, что, в отличие от недавно рассмотренных Samsung Galaxy J4 и J6, углы обзора вполне «взрослые» и экран не становится синим либо зелёным, если смотреть на него под углом.

Результаты теста дисплея Xiaomi Redmi S2 Максимальный уровень яркости (макс./мин.) 463/1 кд/м2 Контрастность (больше = лучше) 884:1 Цветовой охват (sRGB) (90-100% — идеал, больше = хуже) 94 % DeltaE (меньше = лучше) 0,94 Гамма (идеальная — 2,2) 2,3 Цветовая температура (идеальная = 6500K) 6300

Динамик громкой связи у Xiaomi Redmi S2 один и расположен на нижней грани. Не аудиофильского пошиба, конечно, но для своего ценника ровно то, что и ожидаешь. Мы также тестировали смартфон в наушниках Sony WH-1000XM, и качество звука, нужно сказать, вполне неплохое по меркам бюджетников. Жаль, что звучание нельзя настроить в деталях, как на Xiaomi Redmi Note 5. Ни эквалайзера, ни каких-либо эффектов, чтобы можно было накрутить что-то по вкусу.

Камеры



Xiaomi Redmi S2

Тыловая камера у Xiaomi Redmi S2 двойная — основному 12-мегапиксельному модулю помогает дополнительный 5-мегапиксельный сенсор. В целом, для недорогого смартфона камера адекватная, только вот получить с её помощью красивые запоминающиеся снимки очень сложно. Динамического диапазона (способности сфотографировать небо голубым, а здание красным без пересветов и затемненных участков) не хватает даже в режим HDR, цвета тусклые. Зато портретный режим работает неплохо и размывает фон качественно. Уж лучше, чем в прошлогоднем и более дорогом Xiaomi Mi A1.

Даже фотография цветов удалась Xiaomi Redmi S2 — на снимке размыто только то, что должно быть размыто. Но общее ощущение от камеры не самое хорошее — даже нормальное дневное освещение вообще не даёт вам гарантии, что вы получите качественный снимок.

Тыловая камера не радует — «просто ещё один дешёвый Xiaomi». А вот селфи-камера хороша, но ей нужна солнечная погода, чтобы раскрыться



Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Redmi S2 (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

Для фотографий в сумерках у Xiaomi Redmi S2 есть специальный ночной режим. Удаление шумов даётся камере на ура, но уж больно оно агрессивное — вместо шумных снимков ночью мы получаем «пластилиновые». Другими словами, фотографии замыливаются. Расстраивает еще и фокусировка, на которую становится сложно положиться при плохом освещении. А вручную точно наводить резкость здесь нельзя — ручной режим позволяет только настройку баланса белого и ISO.



Пример снимка на тыловую камеру Xiaomi Redmi S2 (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

Фронтальная камера получила 16 мегапикселей, и на российской презентации Xiaomi Redmi S2 основное внимание было уделено именно ей. Но на деле бурного восторга селфи с этой камеры не вызывают.



Пример снимка на фронтальную камеру Xiaomi Redmi S2 (кликни, чтобы увидеть остальные снимки)

В принципе, 16-мегапикселей дают неплохую чёткость, но, если вы включите бьютификатор (который делает крупнее глаза, замазывает прыщи, уменьшает подбородки и т.п.), то весь смысл в количестве мегапикселей теряется. Плюс снова, как и в случае с тыловой камерой, цветах на снимках получаются депрессивно бледными. При этом «фронталка» умеет и в портретный режим с размытием фото, и даже получила отдельную вспышку. Это и на конкурирующих смартфонах редко встретишь, не говоря уже о Redmi, где фронтальной камере почти никогда не уделяют много внимания.

Мне понравилось, как хорошо работает стабилизация видео у Xiaomi Redmi S2. Она и хоть и программная, но дело своё делает отлично. А вот что не понравилось, так это снова заваленные тени (уход в темные оттенки). Будем надеяться, Xiaomi подправит настройки камеры в прошивке со временем.

Производительность, интерфейс и автономная работа

Новинка комплектуется не самым свежим процессором — 8-ядерным Qualcomm Snapdragon 625. Таким же, как и прошлогодний Xiaomi Mi A1. Плохо? Не совсем. Скорость работы по-прежнему хорошая, если сравнивать Redmi S2 со смартфонами других марок в категории 13 000 рублей. И нет особого повода брезговать, потому что по производительности Redmi S2 играючи опережает такие модели, как Nokia 3.1, Alcatel 5, Samsung Galaxy A6 и другие за сравнимые деньги. С 625-м еще пока рано волноваться, что смартфон станет слишком «тупым» в ближайшие год-два. Конечно, по потенциалу в играх он с флагманскими процессорами (или даже новеньким Snapdragon 636, как в Redmi Note 5) не сравнится, но в повседневных приложениях работает расторопно.



Результаты Xiaomi Redmi S2 в AnTuTu 7

На рынке есть версии, как c 3/32 ГБ памяти (как у нашего тестового образца), так и с 4/64 ГБ. Что выбрать? С точки зрения здравого смысла в 2018 году, конечно, лучше брать именно второй вариант, чтобы оперативная память не была занята полностью постоянно. Правда, тут встаёт другой вопрос — в Mi Shop за Redmi S2 с 4/64 вас попросят 18 тысяч рублей, а это уже совсем наглость, если брать в расчёт остальные характеристики Redmi S2.

О ужас — смартфон Xiaomi не для фанатиков быстрых процессоров! Но на скорость работы жаловаться не приходится

Зато у Xiaomi Redmi S2 свежайшая оболочка — Android 8.1 Oreo и своя собственная MIUI 9.5 сверху. Внешне она слабо отличается от предыдущих инкарнаций и по-прежнему выглядит оригинально. После стандартного андроида привыкнуть к ней не трудно, кардинальных отличий нет.

А ещё Redmi S2 поддерживает новую фишку — распознавание по лицу. Далеко не во всех смартфона она работет плавно и надёжно, но в Redmi S2 она срабатывает лучше, чем в подавляющем большинстве бюджетных смартфонов. Немного огорчают огромные переключатели в шторке уведомлений — с такими габаритами всё полезное в верхнюю шторку просто не получится.



Время автономной работы Xiaomi Redmi S2

По части автономности Xiaomi в Redmi S2 тоже немного сэкономила, как и с экраном. Вместо 4000 мАч, как у Redmi 5 Plus, который стоит дешевле, в новинке заметно меньше ёмкости — 3080 мАч. С другой стороны, процессор не прожорливый, а оболочка отлично экономит энергию, поэтому среди всех смартфонов с подобной батареей Redmi S2 оказался одним из самых долгоиграющих.

Экономичный процессор + не очень чёткий экран = долгое время работы даже с небольшим аккумулятором

Конкуренты

Xiaomi Redmi S2 Huawei nova 2i Meizu M6s Операционная система Android 8.1 Oreo + MIUI 9.5 Android 7.0 Nougat + Huawei Emotion UI Android 7.0 Nougat Экран 5,99”, 1440x720, 18:9, IPS, 269 ppi 5,93”, 2160x1080, 18:9, 407 ppi 5,7”, 1440x720, 18:9, 282 ppi, Процессор Qualcomm Snapdragon 625 (8x Cortex-A53, до 2 ГГц) HiSilicon Kirin 659, 8 ядер (4x Cortex-A53 1,7 ГГц + 4x Cortex-A53 2,36 ГГц) Exynos 7872, 6 ядер (4x 1,6 ГГц Cortex-A53, 2х Cortex-A73) Графика Adreno 506 Mali-T830 MP2 Mali-G71 MP1 Оперативная память 3 ГБ 4 ГБ 3 ГБ Накопитель 32 ГБ, отдельный слот microSD 64 ГБ, совмещённый слот microSD 32 ГБ, совмещённый слот microSD Связь LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS LTE, Wi-Fi (IEEE 802.11n), Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS Камеры Основная разрешение матрицы: 12 Мп + 5 Мп диафрагма: f/2.2 + n/a размер пикселя: 1,25 мкм + n/a качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: n/a размер пикселя: n/a качество видео: до 1080@30 FPS Основная разрешение матрицы: 16 Мп + 2 Мп диафрагма: f/1.8 + n/a размер пикселя: n/a качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 13 Мп + 2 Мп диафрагма: n/a размер пикселя: n/a Основная разрешение матрицы: 16 Мп диафрагма: f/2.0 размер пикселя: n/a качество видео: до 1080@30 FPS Фронтальная разрешение матрицы: 8 Мп диафрагма: n/a размер пикселя: n/a 1080@30 FPS Аккумулятор 3080 мАч, несъемный 3340 мАч, несъемный 3000 мАч, несъемный Размеры 161x77x8 мм 156х75х7,5 мм 152x73x8 мм Масса 170 г 143 г 160 г Цена в Связном 16 000 рублей 17 000 рублей 15 000 рублей Средняя цена на Яндекс.Маркете 11 000 рублей 16 500 рублей 12 000 рублей

Huawei nova 2i



Huawei nova 2i

Конкурентов у Xiaomi Redmi S2 хоть отбавляй. Например, на фоне новинки выгодно смотрится Huawei nova 2i. Этот смартфон, во-первых, в металлическом корпусе без пластиковых вставок, и выглядит заметно круче. Во-вторых, экран в нём тоже более качественный — 2160x1080 пикселей. И, наконец, nova 2i хоть и на тысячу дороже, но зато сразу располагает 4/64 Гбайт памяти на борту, причём лишней эта память не будет (а вот полноценного отдельного слота microSD нет, только гибридный). Камеры у Huawei nova примерно на том же уровне, что и у главного героя обзора, разве что изредка чуть более толковые.

Meizu M6s



Meizu M6s

Meizu M6s тоже алюминиевый, в отличие от пластикового Xiaomi Redmi S2. А вот разрешение экранов у смартфонов совпадает (не только Сяоми любит экономить на спичках). Правда, дисплей у Meizu M6s чуть поменьше, 5,7 дюймов, таким уже удобнее управлять одной рукой.

Отличием модели стало необычное расположение сенсора отпечатка пальца — на правой грани, а также сенсор давления, установленный в нижней части экрана. Нажимая на дисплей с разной интенсивностью, вы можете выбрать вернуть ли вам интерфейс на экран назад или вовсе на домашний экран. Камеры у Meizu M6s чуть попроще и не умеют размывать фон, но, в целом, нормальные для своей ценовой категории. Процессор очень мощный в приложениях, но и очень прожорливый, поэтому Meizu M6s редко работает без подзарядки сутки подряд.

Заключение

Xiaomi действительно умеет делать крутые смартфоны, какая бы ни была цена. Но это не значит, что любая модель с их шильдиком — это всегда лучший вариант. И Xiaomi Redmi S2, к сожалению, «ни рыба, ни мясо». Потому что уже сейчас можно купить более продвинутую модель чуть дешевле — Xiaomi Redmi 5 Plus, и вместо улучшения по всем фронтам или удешевления в новых моделях, Xiaomi выпустила пластиковый тюнингованный Redmi 5.

В чём смысл? Да, цены, скорей всего, уже скоро пересмотрят, да и в сравнении с Redmi 5 Plus у нового S2 лучше фронтальные камеры. Или не пересмотрят, и тогда это означает, что Xiaomi пытается нам продать модель, которая хуже, по более высокой цене. Вот лично вы готовы обменять металлический корпус на пластиковый, Full HD-экран на HD и 4000 мАч на 3000 мАч ради более качественных (иногда) автопортретов?

Да, Redmi S2 симпатичен внешне, а пластиковый корпус хорош настолько, насколько может быть хорош пластиковый корпус. Его даже не сразу отличишь от металла.



Xiaomi Redmi S2

Вытянутый экран присутствует, диагональ царская, экран, несмотря на низкое разрешение, яркий, цветопередача идеальная.

Камеры получились не выдающимися. Несмотря на все заверения о том, как кропотливо над фронтальным модулем работала команда инженеров, ничего особенного в снимках мы так и не увидели. Разве что 16-мегапиксельный сенсор позволяет получить достаточно чёткие фотографии. Тыловая камера, к сожалению, не подарок — днём делает бледные снимки, ночью испытывает проблемы с фокусировкой. Радует только стабилизация при съёмке видео.

Но по сравнению с недавно протестированными нами смартфонами Xiaomi Redmi S2 всё же весьма неплох. Дисплей лучше, чем в Samsung Galaxy J4 и J6, камеры не тормозят, как в Alcatel 5 и Nokia 3.1. И, несмотря на не самый современный процессор, это всё ещё настоящий Xiaomi — один из самых мощных за эти деньги.

8.0 /10 Оценка по версии Ferra

Xiaomi Redmi S2 Плюсы Отличный внешний вид

Дисплей с идеальной цветопередачей

Хорошая селфи-камера Минусы Нет NFC (Google Pay)

Недостаточно чёткий экран

Морально устаревший процессор