ZTE Axon 9 Pro — отличный китайский флагман с запасом скорости и автономности

Ferra.ru, 

Пока все спорят о процентах безрамочности в экранах или крохотной разнице между дорогими процессорами в разных моделях, мобильники плавно приближаются в цене к автомобилям, и даже китайские производители не стесняются просить за смартфоны свыше 70 тысяч рублей. И не скупятся на «ложки дёгтя» в младших моделях, чтобы заставить покупателей платить больше. Но мы нашли смартфон, в котором есть всё и сразу, и по разумной цене.

Выбор флагманского смартфона «на эмоциях» — переплата впустую

Это может быть не заметно на первый взгляд, но многие производители по сей день тратят огромные рекламные бюджеты, чтобы убедить вас в том, что «создать флагманский смартфон — задача, неподвластная простым смертным». И подвластная, конечно же, брендам с огромной переплатой на логотип.

При этом покупатель оказывается намного умнее, чем считают маркетологи, и понимает, что нет тайных рецептов построения качественного смартфона, а есть соотношение цены и характеристик. И качества тоже, но по этой части китайские флагманы опережали и будут опережать конкурентов, которые проектируют свои устройства таким образом, чтобы вместо ремонта (после падения, например) их было выгоднее утилизировать и купить новые.

Поэтому вместо «уникального пользовательского опыта», «невероятных впечатлений» и «поразительной легенды происхождения дизайна» стоит подходить к мобильникам с практичной точки зрения — как если бы вы покупали холодильник или стиральную машину. И с этого момента выясняется, что по-настоящему удачные по начинке флагманы предлагают совсем не те марки, в сторону которых обычно принято глядеть. А теперь — по пунктам:

Хороших процессоров для Android не так уж много, а флагманский — только один

Первое, чем флагманский смартфон отличается от моделей среднего класса — процессор. Именно за счёт него передовые мобильники работают очень быстро в новом состоянии, и остаются пригодными к использованию даже спустя много лет после выхода, когда доступные модели уже «не тянут» новые приложения и версии системы.

Для смартфонов под управлением Android флагманский процессор — это всегда «максимальная» модель Qualcomm Snapdragon, без вариантов. Потому что общедоступные китайские процессоры не дотягивают по быстродействию, а эксклюзивные корейские и китайские чипы у конкурентов либо не держат нагрузку из-за непродуманной конструкции, либо изначально хуже ведут себя в играх с реалистичной графикой и быстрее разряжают аккумулятор в работе с приложениями. В 2018 году негласный «король процессоров» в Android-смартфонах — Snapdragon 845, и именно такой процессор установлен в ZTE Axon 9 Pro.

Самый быстрый вариант процессоров Snapdragon — это то, что всегда отличало настоящие флагманские смартфоны от их подражателей
Самый быстрый вариант процессоров Snapdragon — это то, что всегда отличало настоящие флагманские смартфоны от их подражателей

Почему не конкуренты: потому что более доступные модели с китайскими процессорами-«аналогами» не настолько быстрые в предельных нагрузках, а среди близких по цене смартфонов с этим же Snapdragon 845 один перегревается под нагрузкой (ищите со словами троттлинг + название смартфона), а второй нельзя назвать флагманом из-за качества корпуса, экрана и потенциала камеры.

И это в ситуации, когда мы рассматриваем самых сильных китайских конкурентов! Если же взглянуть в сторону хваленых «раскрученных» производителей, внезапно выясняется, что они до сих пор предлагают всего лишь 4 Гбайт оперативной памяти вместо 6 Гбайт, как в ZTE Axon 9 Pro — не ради экономии, но лишь того, чтобы смартфон начал «тормозить» как можно раньше, а у покупателей появилась мотивация купить новую модель.

Самая «правильная» быстрая зарядка аккумулятора

Об этом почти никто и никогда не говорит, ведь эта тема неудобная одновременно для всех производителей смартфонов. Дело в том, что самым популярным и негласным стандартом быстрой зарядки стал вариант под названием Qualcomm Quick Charge — с 2015 года каждый уважающий себя производитель смартфонов использовал Quick Charge 2.0 для быстрой и безопасной для аккумулятора зарядки. В 2016 году вышел Quick Charge 3.0, и он популярен по сей день — возьмите в руки зарядное устройство дорогого не китайского Android-смартфона, и вы найдёте на нём имя этого же стандарта.

Но после 2016 года с зарядкой смартфонов воцарился абсолютный хаос: именитые производители продолжили использовать стареющую и уже не очень быструю зарядку Quick Charge 3.0 даже после выхода Quick Charge 4.0 и 4+.

Qualcomm Quick Charge
Qualcomm Quick Charge

Китайские производители начали «изобретать велосипед» и наплодили собственных стандартов быстрой зарядки — в итоге смартфоны заряжались быстро только от стандартных зарядных устройств китайского стандарта, а любой другой «зарядник» в автомобиле/на работе пополнял аккумулятор смартфона за 3-4 часа. Заказать ещё одно зарядное устройство в китайских магазинах, конечно, можно, но за экзотический стандарт зарядки от невесть какого производителя продавцы попросят вас заплатить столько же, сколько стоит оригинальное ЗУ Quick Charge в российских магазинах.

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ZTE Axon 9 Pro поддерживает самый новый, самый быстрый из массовых стандарт быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+. По этому показателю он более продвинутый и удобный в зарядке, чем дорогостоящие корейские флагманы или сопоставимые по классу китайские модели. Причём даже «зарядник» Quick Charge от старых смартфонов зарядит Axon 9 Pro быстрее, чем любой другой новый смартфон с нестандартным типом быстрой зарядки.

Почему не конкуренты: потому что Quick Charge — распространённый и самый щадящий стандарт быстрой зарядки. Пополнить 4000 мАч в аккумуляторе всего за час — это ли не радость?

Корпус со всем лучшим от классических и новых флагманов

Когда вы смотрите на характеристики, а затем на цену смартфона, первая ваша реакция — найти не менее интересные, но более доступные альтернативы. Приступим?

Разыскиваем смартфон с 4000 мАч в аккумуляторе, «правильным» процессором Snapdragon 845 + 6 Гбайт оперативной памяти, гибридным слотом MicroSD, водозащитой IP68, стереодинамиками, OLED-дисплеем с поддержкой HDR-цветопередачи, хорошей камерой с оптической стабилизацией картинки, NFC (Google Pay), сверхбыстрой не экзотической зарядкой + беспроводной зарядкой тоже. Внезапно оказывается, что всё и сразу вы не получите больше ни в одном смартфоне, кроме, быть может, одного намного более дорогого корейского флагмана в «контрактной» версии для американского оператора связи.

Никаких революций в дизайне, и поэтому он ещё долго не устареет
Никаких революций в дизайне, и поэтому он ещё долго не устареет

Почему не конкуренты: потому что наиболее вероятный противник класса «зато дешевле и тоже Snapdragon 845» разряжается быстрее, не располагает слотом для карт памяти, работает медленнее, водостойкость, беспроводную зарядку и стереодинамики не предлагает, фотографирует и снимает видео примерно так же. Остальные достойно укомплектованные конкуренты в российской рознице либо отстают ещё сильнее, либо обойдутся заметно дороже.

Хороший дисплей, отличный звук, красивый корпус

Лучший дисплей во флагманском смартфоне — OLED-дисплей. Проверьте тип экрана в самых дорогих моделях смартфонов 2018 года, и вы в этом убедитесь. А главный компромисс, из-за которого покупатели разделились на сторонников и противников таких экранов — цветопередача. Потому что производителей, как правило, не заботит универсальность, из-за чего дисплеи смартфонов либо приторно-цветастые, либо фотографически-нейтральные, из-за чего в меню системы выглядят, как «уставший» кинескоп лампового телевизора.

Один из самых доступных флагманов с большим аккумулятором, NFC и водозащитой
Один из самых доступных флагманов с большим аккумулятором, NFC и водозащитой

В Axon 9 Pro изображение радует: качественный AMOLED-дисплей с поддержкой формата HDR 10 (радикально более качественная по цветопередаче картинка в фильмах), а для того, чтобы цветопередача всегда была такой, как ей полагается, её контролирует система Axon Vision. С ней смартфон не «бьёт по глазам» перенасыщенными цветами там, где это не нужно, зато раскрывает весь потенциал качественного AMOLED в HDR-фото и видео, да ещё и улучшает качество видеороликов при просмотре за счёт отдельного чипа обработки изображений и технологии MEMC.

Со звуком всё тоже в порядке — стереодинамики в наличии, качественные и громкие, аудиотракт настроен правильно, усилитель мощности «раскачает» наушники любой сложности, инструменты Dolby Atmos для тонкой настройки звука на свой вкус тоже присутствуют. И для этого совершенно не обязательно привлекать в рекламных целях каких-нибудь производителей акустики, которые, в действительности, никогда не занимались динамиками в смартфонах и почти всегда фигурируют в описании смартфона только в рекламных целях.

Хороший звук в ZTE Axon был и остался, просто теперь без громких брендов в титрах
Хороший звук в ZTE Axon был и остался, просто теперь без громких брендов в титрах

Смартфоны в корпусе из стекла и металла вошли в моду ещё пару лет назад и любимы в народе по сей день — Axon 9 Pro добавляет к этому прочность класса 7H по шкале Мооса и качественный 6.21-дюймовый дисплей. Причём с новым соотношением стороны 18.7:9 настолько крупный дисплей размещается в корпусе смартфона размером с 5.7-дюймовые модели недавнего прошлого.

Почему не конкуренты: размениваться на более прожорливые и менее пригодные для HDR-видео IPS-дисплеи в солидных смартфонах уже не стоит, да и хорошие стереодинамики по аналогичной цене конкуренты не предлагают.

Редкий смартфон, в котором полезна даже вторая тыльная камера

Хорошая камера в смартфоне — это тоже не работа «кудесников с тайным знанием», а набор из хорошей оптики, качественного сенсора и оптической стабилизации. Всё это у ZTE Axon 9 Pro есть: продвинутые «стёкла» со светосилой f/1.75 для чётких и качественных фото даже ночью, японский сенсор камеры IMX363 с хорошей цветопередачей и оптической стабилизацией в комплекте, и, на десерт, широкоугольная камера (130 градусов) для того, чтобы фотографировать громадные здания или памятники с короткого расстояния, либо запечатлеть происходящее в комнате от одного до другого угла даже в очень стеснённых условиях.

Когда цвета снимков можно улучшить в авто-режиме, в дело вступает искусственный интеллект и выдаёт даже более симпатичные портреты и пейзажи, чем они выглядят в реальности. Суровые фотографы и сторонники «натуральности» могут отключить вмешательство помощника и даже заставить камеру фотографировать намного лучше, чем можно ожидать от смартфона, в ручном режиме.

Всё, что вы ожидаете от флагманских камер, и даже немного больше
Всё, что вы ожидаете от флагманских камер, и даже немного больше

Фронтальная камера с разрешением 20 Мп снимает очень детализированные селфи, в которых, разумеется, можно ретушировать свой внешний автоматически — так гораздо лучше, чем фотографировать себя в уставшем виде или проводить «боевую подготовку» с причесыванием и умыванием перед каждым автопортретом.

Почему не конкуренты: альтернативный вариант (флагман «вечно второго» корейского производителя смартфонов) с хорошими камерами, Snapdragon 845 и широкоугольной доп.камерой заметно проигрывает по автономности, предлагает экран IPS вместо AMOLED и уступает по объёму звука из динамиков.

Китайские флагманы с настолько же хорошими камерами обязательно где-нибудь «обрезаны» — из водозащиты, ёмкого аккумулятора, слота для карт памяти и беспроводной зарядки обязательно чего-нибудь не досчитаетесь.

Когда гарантия — не «наказание», а действительно важная вещь при покупке

Даже дорогие смартфоны чаще всего продают на условиях «даём 12 месяцев на обращение за ремонтом, если что-то сломается по вине производителя» и при этом делают вид, что ремонт бракованного смартфона — это невероятная услуга и жест доброй воли в пользу покупателя. А теперь взгляните, как выглядит хорошая гарантия на смартфон на примере ZTE Axon 9 Pro:

  • +1 год дополнительного сервиса. Два года (!) можно эксплуатировать смартфон на пределе возможностей и быть уверенным, что он сохранится в новом состоянии по исправности разъёмов, целостности экрана (слышали новости о разноцветных полосах на экранах дорогих смартфонов конкурентов?), процессора, прошивки или внутренней памяти.
  • Одна бесплатная замена разбитого экрана в течение 6 месяцев с момента покупки. Можно пошутить «у меня будет одна попытка, чтобы определиться, покупать чехол или нет», только вот AMOLED-дисплеи были и остаются недешёвым удовольствием даже в китайских смартфонах — обычно 7-10 тысяч рублей приходится отдавать только за запчасть без учёта стоимости замены. В корейских флагманах дисплей обойдётся вам в 12-15 тысяч. ZTE не просит за первую замену ни копейки.
  • Бесплатный ремонт в случае попадания жидкости в смартфон в течение 2 лет. Да, водозащита в Axon 9 Pro не «для галочки» — это настоящий сертификат IP68, с которым смартфон с закрытой заглушкой можно погружать в воду на глубину до 1.5 метра на полчаса без последствий. И вы, разумеется, можете сказать «так ведь это часть гарантии для водозащищенного смартфона! Что в ней особенного?», но практика показывает, что производитель, который дольше всех рекламировал свои «водоплавающие» флагманы, с удовольствием отказывал в ремонте покупателям, чьи смартфоны «захлебнулись» и погибли.
  • Бесплатная курьерская доставка смартфона в сервисный центр и обратно в течение двух лет после покупки без ограничения по количеству обращений. Больше не нужно собираться с духом на ритуал «поеду-ка я ругаться к ремонтникам в областной центр!» — смартфон заберут в России отовсюду, откуда вам будет удобно, и вернут по указанному адресу уже отремонтированным.

ZTE Axon 9 Pro 

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Почему не конкуренты: потому что они уверены, что после того, как клиент отдал кровно заработанные за смартфон, при любых обращениях по гарантии он «виновен, пока не доказано обратное».

В поисках добра от добра

Сегодня выходит слишком много смартфонов, чтобы радоваться каждому отдельному из них, если он не предлагает чего-нибудь или из ряда вон выходящего, и поэтому ZTE Axon 9 Pro, в котором нет выкаблучивания наподобие датчика температуры на Луне или возможности разговаривать от лица кролика в чате, кому-то покажется скучным.Но дело в том, что смартфоны дорожают в том числе за счёт траты времени и сил на разработку таких «приколов», которыми покупатели пользуются один раз после покупки, и никогда больше. И вы сами знаете, что в повседневной жизни от смартфона требуются другие подвиги:

  • Чтобы быстро заряжался и медленно заряжался. Для этого в Axon 9 Pro есть 4000 мАч в аккумуляторе, сверхбыстрая проводная и удобная беспроводная зарядки.
  • Чтобы экран был красивым, а звук — «богатым». Стереодинамики, продвинутые настройки звучания Dolby Atmos, усилитель и HDR AMOLED к вашим услугам.
  • Запас мощности, запас памяти. Быстрейший процессор и много оперативной памяти как запас на будущее + гибридный слот MicroSD для того, чтобы в вашем ZTE было столько гигабайт, сколько вы сами захотите.
  • Хорошие фото и видео. Присутствуют, да ещё и есть «изюминка» в виде широкоугольной камеры для масштабных пейзажей.
  • Надёжность. На слово в таких материях уже никто никому не верит, поэтому вы получаете документально подтверждённую расширенную гарантию с дополнительным годом обслуживания, бесплатную замену разбитого экрана в первые 6 месяцев и два года ремонта от попадания влаги. Без каких-либо обязательств по лайкам-репостам, «приведи друга» или «подпиши, что в 2019 году обязуешься купить наш новый флагман».

Кому крайности, а кому и жизни радости. И для ежедневных радостей от использования флагманского смартфона у ZTE Axon 9 Pro есть всё необходимое.

ZTE Axon 9 Pro

ZTE Axon 9 Pro

Операционная система

Android 8.1 Oreo

Экран

6.21”, 2248x1080, AMOLED, 402 ppi, HDR10

Процессор

Qualcomm Snapdragon 845 SDM845, 8 ядер (4x Kryo 385 Silver 1.76 ГГц + 4x Kryo 385 Gold 2.65 ГГц), 10 нм FinFET

Графика

Adreno 630

Оперативная память

6 Гбайт

Постоянная память

64 Гбайт, гибридный слот Micro-SD

Связь

4G, 3G, Wi-Fi (802.11ac 2.4/5 ГГц), Bluetooth 5, GPS, ГЛОНАСС, NFC

Камеры

тыловая: 12 Мп, диафрагма f/1.75, сенсор IMX363, размер сенсора 1/2.55”, размер пикселей 1.4 мкм, оптическая стабилизация, съёмка видео 3840x2160,

дополнительная широкоугольная: 20 Мп, 130 градусов, программная стабилизация

 

фронтальная: 20 Мп

 

Водозащита

IP68

Аккумулятор

4000 мАч, несъемный, быстрая зарядка Qualcomm Quick Charge 4+, беспроводная зарядка по протоколу Qi

Размеры

156.5x74.5x7.9 мм

Цена в официальном магазине

46990 рублей
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Автор
Ferra.ru
Теги
ZTE ZTE Axon ZTE Axon 9 Pro

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