Sony запустила в России акустику для тусовок дома и на открытом воздухе

Компания Sony объявила о выпуске в России аудиосистем для тусовок дома и на открытом воздухе. Модели MHC-V81D и MHC-V71D выполнены в формате моноблока, а модели MHC-M60D и MHC-M40D состоят из трех отдельных элементов.

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Моноблочные модели MHC-V81D и MHC-V71D создают объемный звук вокруг себя на 360. Как обещает производитель, они воспроизводят качественное звучание в любом помещении или на улице.

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Верхняя панель у обеих пыленепроницаема и защищена от брызг, поэтому пролитый коктейль ей не страшен. В обеих моделях реализована подсветка 360 градусов, которая пульсирует в так музыке.

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Функция Wireless Party Chain позволяет соединить до 50 совместимых устройств в единую систему. Предусмотрена возможность управления жестами. Два микрофонных входа позволяет вдвоём исполнять композиции в караоке или подключить гитару. Новый режим TAIKO дает возможность использовать аудиосистему в качестве барабана с большим набором сэмплеров.

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Трехблочные аудиосистемы MHC-M60D и MHC-M40D оснащены светодиодной подсветкой динамиков (для модели MHC-M60D) и основного блока. Контент можно воспроизводить CD, DVD, USB, Bluetooth, HDMI (ARC),микрофонный и гитарный вход.

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Новые аудиосистемы Sony MHC-V81D, MHC-V71D, MHC-M60D и MHC-M40D доступны по рекомендованной розничной цене 41 990, 36 990, 26 990 и 19 990 рублей, соответственно.

Источник
Sony
Теги
Россия SONY акустика колонки

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