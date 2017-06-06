Apple избавилась от тарифного плана на 1 ТБ в хранилище iCloud

Вслед за множеством анонсов на WWDC 2017 компания Apple внесла некоторые изменения в свое хранилище iCloud. Так, от тарифного плана на 1 ТБ было принято решение избавиться. Действительно, его больше нет. А цена на план 2 ТБ в месяц снизилась до 9,99 долларов в США и до 599 рублей в России. Раньше такую сумму просили за 1 ТБ в месяц.

Что касается «младших» тарифов с 50 Гб и 200 ГБ свободного места в облачном сервисе iCloud, то их цены остались неизменными, 0,99 долларов (59 рублей у нас) и 2,99 долларов (149 рублей у нас) соответственно.

Многие ожидали, что Apple увеличить объем бесплатного памяти на бесплатном тарифе, однако он остался прежним и равняется 5 ГБ.