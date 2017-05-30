Huawei выпускает планшеты MediaPad T3 в России

Компания Huawei сообщила о скором начале продаж серии планшетов MediaPad T3 в России. В нее вошли три модели с диагоналями экранов 7, 8 и 9,6 дюймов.


Две старшие модели с IPS-экранами с диагональю 9,6 и 8 дюймов обладают разрешением 1280×800 пикселей, камерами на 5 Мп и 2 Мп, аккумуляторами емкостью 4800 мАч. Заявленное время автономной работы составляет 6-8 часов. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon 425, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Из коммуникационных возможностей предусмотрен LTE и двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n). Планшеты работают под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с обновленным интерфейсом EMUI 5.1.


Младшая модель с оснащена 7-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1024×600 пикселей, камеры на 2 Мп, ккумуляторами емкостью 3000 мАч. Аппаратной основой стал четырехъядерный процессор Mediatek MT8127,1 ГБ оперативной и 8 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объемом до 128 ГБ. Из коммуникационных возможностей предусмотрен двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 a/b/g/n). Планшет работает под управлением ОС Android 6.0 с интерфейсом EMUI 4.1.


Планшеты MediaPad T3 с диагоналями 9,6 и 8 дюймов появятся в продаже в золотистом и сером цветовых вариантах с 1 июня 2017 года по рекомендованной розничной цене 12 990 и 11 990 рублей. Планшет MediaPad T3 7 предлагается в сером цвете корпуса по цене 5 190 рублей и станет доступен с 25 июня 2017 года.

Источник
Huawei
Теги
ANDROID планшет Россия Huawei Huawei MediaPad T3

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