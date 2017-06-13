Обновленные iPad Pro поступили в продажу

Новый 10,5-дюймовый iPad Pro и обновленный 12,9-дюймовый iPad Pro поступили в продажу в розничных магазинах Apple в международном масштабе. Напомним, оба планшета дебютировали на прошлой неделе на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Worldwide Developers Conference), которая прошла в Сан-Хосе с 5 по 9 июня.





Прием предварительных заказов на новые iPad Pro стартовал в день анонса, в большинстве случаев срок доставки был установлен на 13 июня, хотя самые первые планшеты начали доставляться счастливчикам в выходные.

10,5-дюймовый iPad Pro приходит на смену 9,7-дюймовой модели, предлагая на 20% больше дисплей при аналогичных габаритах. Оба планшета получили дисплей True Tone с расширенной цветовой гаммой, яркостью 600 нит и поддержкой технологии ProMotion, которая обеспечивает частоту обновления до 120 ГГц. Увеличилась и скорость отклика Apple Pencil, время задержки стало всего 20 миллисекунд.

В основе лежит шестиядерный процессор A10X Fusion с 64-битной архитектурой и 12 ядрами GPU. Также можно отметить селфи-камеру FaceTime на 7 Мп и основную камера 12 Мп с оптической стабилизацией изображения. Предусмотрена встроенная карта Apple SIM, поддержке сетей Wi-Fi 802.11ac и 4G LTE Advanced.

iPad Pro на 10,5 дюйма в цветах серый, розовый, золотистый и серебристый доступен по цене $649 в США и 46 990 рублей в России за 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi и $779 в США и 56 990 рублей в России за 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi + Cellular. 12,9-дюймовый iPad Pro представлен в версии с 64, 256 и 512 ГБ встроенной флеш-памяти. Цена стартует от 58 990 рублей за 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi и от 68 990 рублей за 64 ГБ с поддержкой Wi-Fi + Cellular.