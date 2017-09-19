Acer выпустила игровые ноутбуки Predator Helios 300 в России

Компания Acer объявила о начале продаж в России ноутбуков серии Predator Helios 300. Напомним, модели этой серии позиционируются как мощные и, относительно, доступные игровые машины.


Acer Predator Helios 300 оснащаются 15,6- или 17,3-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD и матрицей IPS, процессорами Intel Core i7 или i5 7-го поколения серии HQ, графикой NVIDIA GeForce GTX 1060 с возможностью разгона или 1050 Ti, 16 ГБ оперативной памяти DDR4 с возможностью увеличения до 32 ГБ, SATA SSD и HDD емкостью 1 ТБ. На дне ноутбука предусмотрен отсек, что позволяет легкий апгрейд.

Имеются разъемы USB 3.1 Type-C и USB 3.0 с функцией зарядки при отключенном питания, два USB 2.0 и HDMI 2.0, а также гигабитный Ethernet. Система охлаждения, оснащенная двумя 3D-вентиляторами AeroBlade.

Рекомендованная цена на Acer Predator Helios 300 с 15,6-дюймовым дисплеем стартует от 66 990 рублей, а на Acer Predator Helios 300 с 17,3-дюймовым дисплеем – от 68 990 рублей.

Источник
Acer
Теги
Россия ноутбук ACER Acer Predator Helios 300

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