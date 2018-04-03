Геймерский ноутбук Acer Nitro 5 получил шестиядерный процессор Coffee Lake-H

Компания Acer представила обновлённый игровой 15,6-дюймовый ноутбук Nitro 5, базирующийся на новых процессорах Core i7 и Core i7+ восьмого поколения (архитектура Coffee Lake-H).


Цена на новый Acer Nitro 5 стартует от 749 долларов США, продажи начнутся в мае. За начальную цену предусмотрена конфигурация с Full HD-дисплеем, шестиядерным процессором Intel Core i5-8300H, графикой NVIDIA GeForce GTX 1050, 8 ГБ оперативной памяти и винчестер на 1 ТБ. За дополнительные 100 долларов добавится графика NVIDIA GeForce GTX 1050 TI и SSD вместо винчестера на 256 ГБ.

В будущем планируются конфигурации с процессорами до Intel Core i7+ и памятью Intel Optane, 32 ГБ памяти, 512 ГБ на накопителе NVMe с интерфейсом PCIe. Список включает HDMI 2.0, USB Type-C и гигабитный Ethernet.

Источник
Acer
Теги
ноутбук ACER Acer Nitro 5

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