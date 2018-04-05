Мощный ноутбук-перевертыш HP ZBook Studio x360 базируется на шестиядерном Xeon

Компания HP представила новый ноутбук-перевёртыш ZBook Studio x360, позиционирующийся как мобильная рабочая станция. Он предназначен для профессионалов и создателей контента.




HP ZBook Studio x360 базируется на новейших шестиядерный процессорах процессорах Intel Core i5 и i7, но опционально доступны две версии Xeon. Также предусмотрена графика NVIDIA Quadro P1000, до 32 гб оперативной памяти и 4 ТБ на накопителях с интерфейсом PCIe.



Сенсорный дисплей диагональю 15,5-дюйма имеет разрешение 4K и поддерживает работу со стилусом Wacom AES, который распознаёт 4000 уровней нажатия. Заявленное время автономной работы достигает 16 часов.

HP ZBook Studio x360 получил два обычных порта USB 3.0 и два USB Type-C, а также HDMI. Продажи ноутбука начнутся в мае по цене от $1499.

Источник
Engadget
Теги
ноутбук HP

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