HP обновила ноутбуки-перевёртыши Pavilion x360

Компания HP представила обновлённые версии доступных ноутбуков-трансформеров Pavilion x360. Новые модели представлены в версиях с дисплеями диагональ 14 и 15,6 дюймов, но при этом немного меньше по сравнению с предшественниками благодаря уменьшенным рамкам вокруг дисплея.


Также ноутбуки стали мощнее с процессорами Intel Core U-серии восьмого поколения. Производитель добавил опциональную поддержку сканера отпечатков пальцев.


14-дюймовый Pavilion x360 поступит а продажу в мае или июне по цене от 500 долларов, а 15,6-дюймовый — от 760 долларов США.

Базовая конфигурация 14-дюймового ноутбука включает дисплей с разрешением 1366 x 768 пикселей, четырехъядерный процессор Core i3-8130U, 8 ГБ оперативной памяти и винчестер на 500 ГБ. За 730 долларов можно получить Full HD IPS-дисплей, процессор Core i5-8250U и твердотельный накопитель на 128 ГБ. 15,6-дюймовый Pavilion x360 в базовой конфигурации включает Full HD-дисплей, процессор Core i5 и винчестер на 1 ТБ.

Оба ноутбука имеют порты USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-A, HDMI и разъём для наушников, динамики B&O Play, поддержку Wi-Fi (802.11ac) и Bluetooth.

Источник
HP
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