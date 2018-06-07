Какие ноутбуки японцы делают для самих себя: новые VAIO на Computex

На выставке Computex 2018, которая проходит с 5 по 9 июня в Тайбэе, японская компания VAIO, отделившаяся от Sony в 2014 году, показала пару компактных ноутбуков VAIO S11 и S13.

Ноутбуки получили IPS-экраны диагональю 11,3 и 13 дюймов с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей). Они оснащаются процессорами Intel Core i5 или i7 восьмого поколения, до 16 ГБ оперативной памяти и от 128 до 512 ГБ на твердотельном накопителе.





В открытом состоянии крышка приподнимает основной модуль так, что клавиатура получается слегка наклонной, это более удобно для набора текста. Из коммуникаций и портов предусмотрены 4G LTE, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) и Bluetooth 4.1, Ethernet, USB 3.0, HDMI и D-Sub, а также ридер SD-карт.

VAIO S11 весит менее 1 кг — 850 граммов, его размеры составляют 283,4 х 195,5 х 15–17,9 мм. Размеры VAIO S13 составляют 320,4 х 216,6 х 15–17,9 мм, вес — 1,07 кг.