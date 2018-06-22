Планшет Xiaomi Mi Pad 4 показался на фото и рендерах

В сети появилась подборка пресс-рендеров и фотографий готовящегося к выпуску планшета Xiaomi Mi Pad 4, пока не представленного производителем официально.





Изображения показали, что у планшета дисплей имеет соотношение сторон 16:10, тогда как более ранние слухи говорили о 18:9. Как ожидается, Xiaomi Mi Pad 4 станет наследником планшета Mi Pad 3, который Xiaomi представила в апреле прошлого года. Он не получит сканера отпечатков пальцев, а вместо него будет использовать распознавание пользователя по лицу. Фото это подтверждают.





По слухам он получит 8-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (1920 x 1200 пикселей), камеры на 13 и 5 Мп, процессор Qualcomm Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, а также аккумулятор на 6000 мАч. Планшет работает на базе Android 8.1 Oreo с оболочкой MIUI. Ожидаемая цена на версию с Wi-Fi и 4+64 ГБ составляет 230 долларов, а на LTE 6+128 ГБ — 308 долларов.

Xiaomi уже разослала журналистам приглашения на пресс-мероприятие 25 июня 2018 года, на котором будут представлены новые смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro и планшет Mi Pad 4.