Разборка подтвердила: у почти не пригодного к ремонту MacBook Air легче заменить батарею

Специалисты известного ресурса iFixit разобрали новый ноутбук MacBook Air. Напомним, Apple представила в конце октября MacBook Air с дисплеем Retina, первое большое обновление за несколько лет.







Новый ноутбук получил только 3 балла по десятибальной шкале ремонтропригодности. Прошлая модель 2015 года оценивалась несколько выше — на четыре балла.

Из плюсов специалисты отметили модульность многих компонентов и прямой доступ к ним, включая порты, вентилятор и динамики. Ноутбук вскрывается довольно легко, несмотря на нестандартные винты Pentalobe. Аккумулятор крепится сочетанием винтов и клея, который легко удаляется при ремонте. Тем не менее, для замены батареи потребуется снять материнскую плату и динамики. Аккумулятор заменяется намного легче, чем у других ноутбуков с дисплеем Retina.





Из минусов отмечаются интегрированная в корпус клавиатура, требующая полной разборки для доступа, а также припаянные, несъёмные без возможности апгрейда оперативная память и накопитель.