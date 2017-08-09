Лучшие недорогие 13-дюймовые ноутбуки — лето 2017

В наше время купить недорогой компактный ноутбук, соответствующий современным требованиям, стало очень проблематично. Цены высоки, как и шансы купить что-то устаревшие или плохо сбалансированное, поверив яркой рекламе или увещеваниям продавца. Поэтому мы предлагаем свой список актуальных и хороших моделей.

HP ProBook 430 G4



HP ProBook 430 G4

Цена: 39 000 рублей

Лёгкий и быстрый — таков HP ProBook 430 G4 с весьма щадящей ценой всего в 39 тысяч рублей. Эта модель весит всего 1,5 кг и по толщине не превышает 2 см. При этом её вычислительная мощь базируется на двухъядерном в меру мощном и в меру экономичном процессоре самого последнего поколения — Intel Core i5-7200U. Благодаря твердотельному накопителю лаптоп загружается и откликается очень быстро. Может смутить то, что SSD и оперативная память весьма небольшого объёма: 128 ГБ и 4 ГБ соответственно. Но для стоимости этого ноутбука — это адекватные параметры.

13,3-дюймовый экран имеет разрешение Full HD, но в игры на нём толком не поиграешь — в ноутбуке есть только встроенная графика. HP ProBook 430 G4 имеет Wi-Fi-модуль последней версии — 802.11ac — и даже порт USB Type-C, правда, последний обеспечивает скорость передачи только лишь на уровне USB 3.0.

Dell Inspiron 5378



Dell Inspiron 5378

Цена: 44 000 рублей

Среди неплохих компактных «тренашек» можно встретить и трансформер — Dell Inspiron 5378. Несмотря на свою конструктивную особенность — возможность разворачиваться на 360 градусов, превращаясь в планшет — почти за ту же стоимость он обладает не менее хорошими характеристиками. Правда, весит на 200 грамм больше, чем «обычный» HP ProBook 430 G4. Зато у Dell Inspiron 5378 вдвое больше оперативной памяти, что очень пригодится при редактировании фото или видео, да и современные браузеры сжирают оперативку с большим аппетитом. А вот в качестве накопителя у этого ноутбука установлен обычный жёсткий диск, но на 1 терабайт. Экран у лаптопа тоже с разрешением 1920х1080 точек, но еще и сенсорный ко всему прочему.

Lenovo IdeaPad 510s 13



Lenovo IdeaPad 510s 13

Цена: 42 000 рублей

Еще один ноутбук, который может стать хорошим подручным инструментом на пару-тройку лет вперед — Lenovo IdeaPad 510s 13. У него тоже 8 ГБ оперативной памяти, но процессор чуть слабее, чем у двух описанных выше моделей — Intel Core i3-7100U. Накопителем тоже служит жёсткий диск на 1 ТБ. И, конечно, многие бы хотели видеть на его месте SSD, но в этой ценовой категории такое бывает редко, да и лучше самому потом подобрать себе отличный твердотельный накопитель, чем довольствоваться компромиссным решением, установленным по умолчанию.

ASUS Zenbook UX310UQ



ASUS Zenbook UX310UQ

Цена: 43 00 рублей

Если вы хотите не только получить рабочий инструмент, но и немного поиграть в игры, то лучшее решение — обратить внимание на ASUS Zenbook UX310UQ. В нём стоит видеокарта начального уровня — NVIDIA GeForce 940MX. Конечно, для крутых игр на максимальных настройках она не подойдёт, а вот для Dota 2 на средних — вполне. При этом он такой же лёгкий, как и другие модели в нашей подборке — весит всего 1,45 кг. В распоряжении у ASUS Zenbook UX310UQ есть и SSD, но всего на 128 ГБ. Более ёмкие стоят уже в гораздо более дорогих ноутбуках. И ещё немного смущают всего 4 ГБ оперативной памяти — со временем придётся удвоить.

Acer Aspire V3-372-593C



Acer Aspire V3-372-593C

Цена: 45 000 рублей

Можно также присмотреться к белоснежному ноутбуку Acer Aspire V3. Правда, выделяющийся цвет корпуса — единственное его отличие от прочих моделей из этой статьи. Но, в целом, характеристики весьма хорошие. Для системы и файлов предусмотрен SSD на 128 ГБ и с учётом современного многообразия облачных сервисов этого вполне будет достаточно. Процессор хоть и не последнего поколения, но всё равно еще современный и достаточно производительный, и одновременно экономичный — Intel Core i5-6200U. Оперативной памяти — сразу 8 гигабайт. И даже присутствует порт USB Type-C.