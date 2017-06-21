5 незаменимых аксессуаров для ноутбука

Сам по себе ноутбук или ультрабук — очень удобная в хозяйстве и на работе вещь. Но работу за ним можно сделать еще комфортнее. Как? Достаточно подобрать правильные аксессуары. О самых лучших — читайте в нашем материале.

Беспроводная мышь



Беспроводная мышь

Каждый ноутбук от мала до велика оснащён тачпадом, который позволяет работать с лэптопом не только за столом, но и вообще в любой ситуации: хоть лёжа на диване, хоть стоя в метро. Однако, если вы немало времени проводите с ним и за столом, почему бы не приобрести мышь? Тем более, что беспроводная займёт совсем мало места и легко поместится в рюкзак или сумку. Есть даже специальные мини-мыши, которым достаточно маленького краешка поверхности на палмресте ноутбука.

Внешний жёсткий диск



Внешний жёсткий диск

Ультрабук со встроенным жёстким диском — прошлый век, а с вместительным SSD — весьма недешёвое удовольствие. Но это не повод ютиться на 128-256 гигабайтах, которые теперь встречаются даже в смартфонах. Чтобы унести с собой много файлов, достаточно приобрести внешний жёсткий диск. А если у вашего ноутбука совсем мало USB-разъёмов, то можете даже взять беспроводной жёсткий диск — благо это уже не редкость.

Внешняя колонка



Внешние динамики

Небольшие ноутбуки, к сожалению, не могут похвастаться хорошей акустикой. А покупать для ноутбука традиционную акустическую систему значит всё время сидеть с ним за столом, когда есть много других вдохновляющих мест: диван, кухня и т.д. Поэтому, если вы нет-нет, да смотрите дома с ультрабука/ноутбука фильмы-сериалы, да слушаете музыку с него же по утрам, вам самое время задуматься о специальной внешней колонке. Правда, к выбору нужно подойти внимательно, так как не все модели одинаково хороши.

Подставка



Подставка под ноутбук

Если вы не любите работать за ноутбуком за традиционным столом, это не значит, что класть лаптоп на колени — отличная идея во всех отношениях. Минусов немало: нельзя использовать мышь, некуда поставить кружку кофе, а мощные лаптопы еще и прилично нагреваются. Поэтому можно обратить внимание на различные подставки. Они бывают совершенно разных видов. Некоторые являются этакой столешницей, которая ложится прямо на ноги. Другие имеют металлические ножки. Третьи вообще оснащены вентиляторами, чтобы улучшить циркуляцию воздуха в ноутбуке.

Чехол



Чехол для ноутбука

Если вы не хотите, чтобы ваш ноутбук выглядел погрызаным и потрёпанным несмотря на постоянные путешествия в вашей сумке/рюкзаке/подмышкой, то можно поискать в интернете подходящий чехол для него. Проще всего владельцам «макбуков» — для них существует огромное разнообразие разных чехлов и сумок. Остальным же зачастую приходится довольствоваться универсальными решениями. Тем не менее, если поискать, то можно найти множество вариантов — из разных материалов, с разными цветами и даже принтами.