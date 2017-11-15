7 лучших аксессуаров для Apple MacBook
Выбрать и купить MacBook — это еще только половина дела. По-настоящему ощутить комфорт работы с новой игрушкой можно, если приобрести несколько простых, но незаменимых в ежедневной работе аксессуаров. Рассказываем о самых интересных и полезных из них.
Хаб USB Type-C
Первое, что приходит в голову при мысли о покупке Apple MacBook или MacBook Pro (кроме импульса ограбить банк) — это отсутствие портов. Apple отказалась от всего, что не USB Type-C, причём в одночасье. Но большинство периферийных устройств всё-также нуждаются в подключении с помощью более традиционных разъёмов: USB и HDMI, например. Также и скидывание фотографий с фотоаппарата на ноутбук удобнее с помощью SD-карты, для которой в новых лаптопах «яблочной» компании не осталось ридера. Поэтому удовольствие от использования свежих лаптопов Apple будет не полным, если не взять специальный хаб. Благо, пропускной способности Thunderbolt 3 хватает на то, чтобы подключить к нему через хаб сразу множество устройств.
Чехол
Исторически сложилось так, что бывший в употреблении «макбук» можно продать несколько лет спустя за всё еще ощутимую сумму, что редко случается с ноутбуками на Windows. Однако, мало кто захочет покупать лаптоп, если весь его корпус будет в царапинах, сколах и прочих следах непростой жизни. Чтобы этого избежать, лучше сразу присмотреть для него чехол. Слава богу, их превеликое множество для любых моделей Apple MacBook, причём разных материалов, расцветок и т.д. И это не только хороший способ сберечь лаптоп, но и возможность выделиться из толпы людей с серыми крышками подмышкой.
Внешний аккумулятор
Внешняя батарея для Apple MacBook
Конечно, «макбуки», особенно с энергосберегающийми процессорами, и без того славятся работой на одном заряде батареи в течение всего дня. Однако бывают ситуации, например, в командировках, когда нужно еще больше. Так как аккумуляторы в ноутбуках давно перестали быть сменными, единственное, что может помочь в этой ситуации — внешняя батарея. Да, повербенки существуют не только для смартфонов, есть и аналоги для ноутбуков. К тому же, если в крошечном MacBook или MacBook Air как-то помещается аккумулятор, способный питать лаптоп весь день, то нет ничего сложного сделать такой же, но внешний и в стильном небольшом корпусе. К тому же, если он всё-таки не понадобится в поездке для зарядки ноутбука, то уже точно пригодится для зарядки iPhone или iPad.
Подставка для ноутбука для замены десктопа
Немало владельцев «Макбуков» любят пользоваться им не только «в полях», но и как основным компьютером. Тем более, что нет ничего проще, чем подключить лаптоп к монитору, да взять беспроводные мышь и клавиатуру. Но в этом есть небольшой минус — закрытый ноутбук занимает много места на столе, причём зря, так как даже не выполняет роль клавиатуры. На этот случай можно приобрести специальную подставку — она позволяет держать закрытый MacBook в вертикальном положении, что экономит место и просто выглядит симпатично.
Поставка, чтобы сделать ноутбук повыше
Другие люди предпочитают обойтись без монитора, но всё-таки несколько улучшить эргономику своего рабочего места. Для этого они покупают другую полезную подставку — она создана для того, чтобы делать сам ноутбук повыше. Это избавляет вас от необходимости смотреть на экран снизу-вверх, что не очень полезно для шеи.
Внешний накопитель в слот для SD-карты
Внешний накопитель для Apple MacBook
Если у вас не самый свежий «макбук» и вы можете на зависть другим пользоваться кард-ридером для SD, но, на самом деле, он вам особо и не нужен, то за счёт него можно увеличить память (хранилище) на машем MacBook. Достаточно купить специальный внешний накопитель, который по форме напоминает SD-карту, но только короче её, поэтому не выступает за пределы корпуса лаптопа. Таким образом, можно увеличить пространство для хранения файлов гигабайт на 200.
Монитор с USB-C портом
Ноутбук хоть и удобен для того, чтобы посидеть с ним в кафе, парке, в переговорной и т.д., но для некоторых задач диагонали его дисплея будет явно маловато. На помощь может прийти отдельный монитор. Причём, это не обязательно должен быть монитор именно Apple — сейчас появились модели от других производителей с USB Type-C/Thunderbolt 3-портом, так что вам даже не понадобится никакой специальный дорогостоящий легко теряющийся переходник. Про один из таких мониторов можно прочесть в нашем материале «5 лучших 4К-мониторов — лето 2017».