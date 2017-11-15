7 лучших аксессуаров для Apple MacBook

Выбрать и купить MacBook — это еще только половина дела. По-настоящему ощутить комфорт работы с новой игрушкой можно, если приобрести несколько простых, но незаменимых в ежедневной работе аксессуаров. Рассказываем о самых интересных и полезных из них.

Хаб USB Type-C



Хаб для Apple MacBook

Первое, что приходит в голову при мысли о покупке Apple MacBook или MacBook Pro (кроме импульса ограбить банк) — это отсутствие портов. Apple отказалась от всего, что не USB Type-C, причём в одночасье. Но большинство периферийных устройств всё-также нуждаются в подключении с помощью более традиционных разъёмов: USB и HDMI, например. Также и скидывание фотографий с фотоаппарата на ноутбук удобнее с помощью SD-карты, для которой в новых лаптопах «яблочной» компании не осталось ридера. Поэтому удовольствие от использования свежих лаптопов Apple будет не полным, если не взять специальный хаб. Благо, пропускной способности Thunderbolt 3 хватает на то, чтобы подключить к нему через хаб сразу множество устройств.

Чехол



Чехол для Apple MacBook

Исторически сложилось так, что бывший в употреблении «макбук» можно продать несколько лет спустя за всё еще ощутимую сумму, что редко случается с ноутбуками на Windows. Однако, мало кто захочет покупать лаптоп, если весь его корпус будет в царапинах, сколах и прочих следах непростой жизни. Чтобы этого избежать, лучше сразу присмотреть для него чехол. Слава богу, их превеликое множество для любых моделей Apple MacBook, причём разных материалов, расцветок и т.д. И это не только хороший способ сберечь лаптоп, но и возможность выделиться из толпы людей с серыми крышками подмышкой.

Внешний аккумулятор



Внешняя батарея для Apple MacBook

Конечно, «макбуки», особенно с энергосберегающийми процессорами, и без того славятся работой на одном заряде батареи в течение всего дня. Однако бывают ситуации, например, в командировках, когда нужно еще больше. Так как аккумуляторы в ноутбуках давно перестали быть сменными, единственное, что может помочь в этой ситуации — внешняя батарея. Да, повербенки существуют не только для смартфонов, есть и аналоги для ноутбуков. К тому же, если в крошечном MacBook или MacBook Air как-то помещается аккумулятор, способный питать лаптоп весь день, то нет ничего сложного сделать такой же, но внешний и в стильном небольшом корпусе. К тому же, если он всё-таки не понадобится в поездке для зарядки ноутбука, то уже точно пригодится для зарядки iPhone или iPad.

Подставка для ноутбука для замены десктопа



Подставка для Apple MacBook

Немало владельцев «Макбуков» любят пользоваться им не только «в полях», но и как основным компьютером. Тем более, что нет ничего проще, чем подключить лаптоп к монитору, да взять беспроводные мышь и клавиатуру. Но в этом есть небольшой минус — закрытый ноутбук занимает много места на столе, причём зря, так как даже не выполняет роль клавиатуры. На этот случай можно приобрести специальную подставку — она позволяет держать закрытый MacBook в вертикальном положении, что экономит место и просто выглядит симпатично.

Поставка, чтобы сделать ноутбук повыше



Подставка для Apple MacBook

Другие люди предпочитают обойтись без монитора, но всё-таки несколько улучшить эргономику своего рабочего места. Для этого они покупают другую полезную подставку — она создана для того, чтобы делать сам ноутбук повыше. Это избавляет вас от необходимости смотреть на экран снизу-вверх, что не очень полезно для шеи.

Внешний накопитель в слот для SD-карты



Внешний накопитель для Apple MacBook

Если у вас не самый свежий «макбук» и вы можете на зависть другим пользоваться кард-ридером для SD, но, на самом деле, он вам особо и не нужен, то за счёт него можно увеличить память (хранилище) на машем MacBook. Достаточно купить специальный внешний накопитель, который по форме напоминает SD-карту, но только короче её, поэтому не выступает за пределы корпуса лаптопа. Таким образом, можно увеличить пространство для хранения файлов гигабайт на 200.

Монитор с USB-C портом



Монитор с USB-C

Ноутбук хоть и удобен для того, чтобы посидеть с ним в кафе, парке, в переговорной и т.д., но для некоторых задач диагонали его дисплея будет явно маловато. На помощь может прийти отдельный монитор. Причём, это не обязательно должен быть монитор именно Apple — сейчас появились модели от других производителей с USB Type-C/Thunderbolt 3-портом, так что вам даже не понадобится никакой специальный дорогостоящий легко теряющийся переходник. Про один из таких мониторов можно прочесть в нашем материале «5 лучших 4К-мониторов — лето 2017».