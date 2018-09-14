Вчера соперники в смартфонах, сегодня — в ноутбуках: Huawei MateBook X Pro против Xiaomi Mi Notebook Air 13.3

Это совершенно разные по цене и немного разные по характеристикам ноутбуки. Но вы всё равно хотите их сравнивать. И мы сравнили.

Huawei очень не любят, когда их флагманские ноутбуки сравнивают с аналогом Xiaomi и говорят: «У нас для этого есть ноутбук Honor!». В чём-то они правы — это как сравнить Porsche 911 с Subaru Impreza. Наблюдателю со стороны кажется, что это одно и то же — машина для «пацанов-уличных гонщиков». Но автофанатики вам в популярных выражениях объяснят вам, почему вы не правы и сколько отличий в нюансах есть между этими двумя четырёхколёсными агрегатами.

Huawei MateBook X Pro — далеко не Porsche (Порше — другой Хуавей, хи-хи), но со стороны тоже не понятно, какого лешего он дороже, чем Xiaomi, хотя вроде бы тоже ноутбук с аналогичной начинкой. Как человек, который пару лет использует редакционный Mi Air 13.3 и крутил в руках его новые четырёхъядерные вариации, готов объяснить вам, в чём состоят отличия.



Скромность Xiaomi восхищает - вспомните хотя бы один ноутбук без логотипа на крышке?

Итак, для начала:

По каким параметрам Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 лучше, чем Huawei MateBook X Pro Характеристики Почему лучше? Цена 38000 рублей разницы, если рассматривать одинаковые версии с Core i5-8250U и 256 Гбайт на SSD в серой рознице против официальной. 25000 рублей, если сравнивать с официальным Mi Notebook Air 13 Возможности апгрейда В Xiaomi не просто можно заменить SSD на более ёмкий, а можно просто докупить второй — в ноутбуке есть дополнительный слот M.2 (SATA) Угол раскрытия крышки Мелочь, но пригождается, если вы хотите распахнуть ноутбук шире обычного — Xiaomi в этом плане гораздо более «гимнаст» Клавиатура Клавиши в Xiaomi гораздо более длинноходные и мягкие, печатать приятнее. Подсветка ярче (можно регулировать) Практичность В Xiaomi два полноразмерных USB-порта, в Huawei только один. В Xiaomi есть разъём HDMI, в Huawei нужно «колхозить» переходники с Type-C. Веб-камера Разница крохотная, но в Xiaomi выше качество картинки. А ещё камера Mi Air снимает вас целиком, а не с акцентом на подбородок



В Huawei накопитель припаян к матплате, а в Xiaomi есть целых два слота для SSD



Разъёмов в Xiaomi больше, а крышку можно раскрыть на гораздо больший угол

На этом фанатики Xiaomi могут разбегаться со словами: «Я ж говорил, что Mi лучше!», а адекватные люди читают дальше:

По каким параметрам Huawei MateBook X Pro лучше, чем Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Характеристики Почему лучше? Габариты и вес Xiaomi тоже не очень крупный, но в сравнении с Huawei выглядит чемоданом. MateBook намного тоньше, намного легче, намного меньше, особенно в пересчёте на диагональ экрана. Дисплей Лучше по всем параметрам. Намного более чёткий (это вам не мобилы 5-дюймовые, здесь разница уже бросается в глаза), намного более яркий. Рамки несравнимо меньше — после Huawei садишься за Mi Air и понимаешь, что он «бюджетник», цветопередача чуть лучше. Автономность Причём намного. В среднем MateBook работает на 50-60% дольше. Там, где Xiaomi держится 6 часов, Huawei работает 10, и т.д. Тачпад Намного больше и немного удобнее Шумность Huawei работает тише и без нагрузки (Xiaomi постоянно нервно шуршит вентиляторами даже в ситуациях, когда без этого можно обойтись), и под нагрузкой Динамики Xiaomi играет неплохо, но Huawei гораздо более басовитый (насколько это применимо к компактным тонким ноутбукам), громкий и стабильный по качеству звучания, тогда как Mi Air на высокой громкости «сдувается» по низким и средним частотам Качество материалов корпуса По крайней мере, краски. В Huawei толще слой краски (нет угрозы, что краска облезет, как на Xiaomi выше по тексту), дно из упругого металла (в Xiaomi металл дна из алюминия уровня советских вилок), более гладкие поверхности.



Клавиатура удобнее в Mi Notebook Air, подсветка клавиш тоже ярче в Xiaomi

По качеству звука в наушниках примерно одно и то же, по производительности, при условии одинаковых процессоров/видеокарт… ох, раз на раз не приходится — один Xiaomi может работать более-менее стабильно и просаживаться в стресс-тестах на те же 15% от «потолка» процессора, что и Huawei, другой может перегреваться всю свою ноутбучную жизнь, пока вы не расковыряете его и не замените термопасту/не налепите термопрокладок.



Экономия - в мелочах. Например, на стойкости наносимой на алюминий краски

Чаще всего покупателям везёт и ноутбук работает более-менее нормально. Конечно, в эпоху 2-ядерных процессоров Mi Air не перегревался никак и никогда, но и сегодня, в сравнении с позорищем, которое вытворяют с процессором HP в Spectre 13, уровнем перегрева бюджетных ультрабуков ASUS или удушения видеокарты в Lenovo IdeaPad 320S ноутбук Xiaomi — просто беспроблемный умница.



Компактный на фоне одноклассников Xiaomi в сравнении с MateBook выглядит толстым чемоданом

Чуть не забыл — у Huawei есть приложение для того, чтобы подключаться к смартфону Huawei и смотреть с него фильмы, картинки и документы. Но всё это вообще не работает, потому что не подключается напрямую, а гоняет данные через облако Huawei Cloud, неработоспособное в РФ.

А вот как Huawei MateBook X Pro выглядит на фоне более дорогостоящих конкурентов.



В Huawei тоньше рамки, намного крупнее и качественнее экран (который ещё и сенсорный, на всякий случай)