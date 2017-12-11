Ноутбук месяца — декабрь 2017

Microsoft обновила свой крутой дорогой ноутбук-трансформер с игровой графикой, Intel объявила о сотрудничестве с AMD, а в Сеть утекли результаты тестирования Snapdragon 835, на котором запустили Windows 10. Кроме новостей, как обычно, выбираем лучший ноутбуки для покупки в трёх разных категориях.

Что нового

В начале ноября Intel ошарашила всех новостью о сотрудничестве с AMD для создания невиданного прежде продукта. Процессорный гигант ведёт работу над совмещением на одной подложке одного из своих новых процессоров восьмого поколения и графического чипа AMD. Хоть у Intel давно уже есть свои процессоры со встроенным GPU, но «силёнок» у этого видеоядра хватает не на многое. По крайней мере, на сегодняшний день на ноутбуках без дискретной видеокарты NVIDIA или AMD о современных играх с высокими настройками графики можно только мечтать.

Поэтому вместо слабенького видеоядра Intel хочет попробовать обуздать чип от дискретной видеокарты. Любопытно, что в партнёры была выбрана AMD — давний конкурент Intel. К сожалению, конкретные характеристики будущего продукта остаются секретом. Судя по всему, это будет тандем архитектуры Intel Kaby Lake-R и AMD Vega.

Другому удивительному партнёрству скоро стукнет год. А именно год, как Microsoft объявила, что работает вместе с Qualcomm над тем, чтобы сделать возможным работу Windows 10 и 32-битных приложений на процессорах с архитектурой ARM. И вот в прошедшем ноябре в сеть утекли результаты тестирования мобильного чипа Snapdragon 835 на ноутбуке под управлением Windows 10 в бенчмарке GeekBench 4. Что любопытно, результаты получились ниже, чем для того же процессора в том же бенчмарке, но под Android. Подробнее о том, почему Microsoft пытается попасть на мобильные платформы, несмотря на относительно недавний провал Windows RT, читайте в нашей статье «Ноутбуки на процессорах от смартфонов — как возможно, зачем нужно и когда будет».

Наконец, в ноябре был представлен ноутбук Microsoft Surface Book 2. Новинка мало изменилась внешне, если не считать того факта, что теперь вдобавок к 13,5-дюймовой «машине» доступен и лаптоп с 15-дюймовым дисплеем. Они оба, как и предыдущее поколение, трансформеры: легко позволяют отсоединить экран от клавиатуры и пользоваться устройством, как планшетом.

Surface Book 2 весьма крут в техническом оснащении. 13-шка получила новый четырёхъядерный ультранизковольтный процессор Intel Core 8-го поколения и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1050. Старший Surface Book 2 также наградили новеньким процессором, а в качестве накопителя он получил еще более мощный графический адаптер — GeForce GTX 1060. Последний тандем получился настолько мощным, что при пиковых нагрузках тонкий лёгкий лаптоп разряжается даже при зарядке.

Рабочая лошадка — Lenovo V310 15



Lenovo V310 15

Цена: 32 000 рублей

Дисплей: 15,6 дюйма

Предназначение: работа с текстами, таблицами и почтой, просмотр фильмов

В этой категории мы стараемся выбрать 15,6-дюймовый универсальный лаптоп до 30 000 рублей (пока такое еще возможно). Выбор большой, но хороших моделей мало. В прошлый раз мы обсуждали Acer Extensa EX2540-56Z8, который и сейчас хорошо подходит на эту роль. Однако, он всё же может устраивать не всех, поэтому обратим внимание на другой лаптоп — Lenovo V310 15. В магазинах его можно найти в десятках разных модификаций, но остановимся на лучшей в пределах примерно 30 тысяч рублей (а именно 32 на момент написания статьи). Среди достоинств этой модели — дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей, с таким комфортно и отдыхать, и работать. Также у этой модели стоит вполне бодрый процессор — Intel Core i5-7200U, который к тому же не требует многого от аккумулятора. Кстати, что любопытно, ноутбук имеет опциональную дополнительную батарею для тех, кого время автономной работы интересует в первую очередь. Все, для кого Lenovo V310 15 станет основным ноутбуком, который они будут использовать не только дома, но и в университете или на работе, оценят его скромный вес — всего 1,85 кг. Для лаптопа с 15,6-дюймовым дисплеем он очень лёгкий.

Главный же его минус — всего 4 ГБ оперативной памяти в данной конфигурации. Но её можно в последствие расширить до 16 ГБ.

Недорогой игровой ноутбук — MSI GP62M 7RDX Leopard



MSI GP62M 7RDX Leopard

Цена: 55 000 рублей

Дисплей: 15,6 дюймов

Предназначение: универсальный ноутбук, который также подойдёт для современных игр на средних и высоких настройках

Цены на более-менее сносные игровые ноутбуки в конце 2017 года начинаются примерно с 50 тысяч рублей. За эти деньги уже можно получить систему, которая тянет не только Counter-Strike, Dota 2 и всяческие танчики, но и более свежие тайтлы. Например, MSI GP62M 7RDX Leopard сможет вас порадовать плавным геймплеем на средних-высоких в Star Wars Battlefront 2, Need for Speed Payback, Destiny 2 и PUBG. А вот Assassin´s Creed Origins, к примеру, только на низких-средних.

Традиционно для MSI в экстерьере лаптопа преобладает чёрный цвет. MSI GP62M 7RDX весит все еще немного, 2,2 кг, правда весьма «толстый» — 29 мм. У него отличная клавиатура c подсветкой от SteelSeries, экран с разрешением 1920х1080 точек, но c TN-матрицей, и не самой лучшей.

Процессор Intel Core i5-7300HQ хорошо подходит для игр, а аккомпанирует ему видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ видеопамяти. Оперативной памяти в данной модификации установлено 8 ГБ. В качестве накопителя используется только жёсткий диск на 1 терабайт, но есть свободный слот M.2 для установки SSD.

Недорогой ультрабук — HP ProBook 430 G5



HP ProBook 430 G5

Цена: 41 000 рублей

Дисплей: 13,3 дюйма

Предназначение: работа и учёба в любом месте

В этот месяце можно найти еще более недорогой ультрабук начального ровня, чем прежде. Тем, кто хочет компактный и лёгкий, но шустрый ноутбук, в декабре стоит обратить внимание на HP ProBook 430 G5. Его козырь — новый-свежий процессор Intel Core i7 i5-8250U. За долгое время это первые CPU Intel для ультрабуков, которые получили не крошечную, а, наоборот, весомую прибавку в производительности. Поэтому, если вы хотите не продешевить, сейчас нужно брать ультрабук именно с 8-поколением чипов линейки U. Второй козырь HP ProBook 430 G5 — цена. Его можно найти в среднем всего за 41 тысячу рублей. Что для ультрабука с новеньким крутым CPU, да еще и с SSD в придачу, очень заманчиво.

Есть и минусы. Например, у этого лаптопа всего 4 ГБ оперативной памяти. И толщиной он целых два сантиметра, что для 13-шки без дискретной видеокарты многовато. Кроме того, у него нет предустановленной операционной системы. Правда, для тех, кто всё равно планировал использовать его с одним из дистрибьютивом Linux, это только плюс — можно сэкономить на лицензионной Windows 10.