Ноутбук месяца — ноябрь 2017

До новогодней лихорадки остаётся не так уж много времени, так что с покупкой ноутбука, если вы такую задумали, лучше не затягивать. Мы расскажем о нескольких отличных моделях в разных категориях, а также об амбициях AMD в возвращении на рынок ультратонких ноутбуков.

Наконец-то до российских магазинов добрались ноутбуки с новым поколением процессоров Intel. И в этот раз переход на новые чипы действительно стоит того, потому что Intel удалось вдвое увеличить количество ядер, сохранив всё тот же TDP (требования по теплоотводу) в 15 Вт. И первые тесты показали: производительность возросла настолько, что новые чипы, предназначенные для ультрабуков, догоняют даже 45-ваттные i5, которые можно найти в игровых ноутбуках. Подробнее об этом — в нашем материале «Очень мощные ультрабуки: 5 самых интересных моделей на Intel Kaby Lake-R».

Но не Intel-ом единым. В октябре AMD рассказала о своих планах посоревноваться с Intel в сегменте 15-ваттных процессоров с помощью двух моделей: Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U. В течение последних лет любой приличный ультрабук был пристанищем одного из ULV-процессоров Intel — линейки, которая совмещает в себе достойное быстродействие процессора, мало-мальски годное встроенное видеоядро и очень умеренное энергопотребление. Процессоры же от AMD устанавливались только в совсем скромные ноутбуки. Казалось бы, сейчас, когда Intel удвоила количество ядер в U-линейке, отрыв от продуктов AMD должен был только вырасти. Вместо этого AMD «выстрелила» новинками, которые на бумаге не хуже новых Intel Kaby Lake-R.



Ryzen Mobile vs. Intel Kaby Lake-R

Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U — процессоры с TDP 15 Вт, стандарт для современных ультрабуков. В зависимости от мощности системы охлаждения, тепловыделение можно будет регулировать в пределах от 9 до 25 Вт, получая более долгую работу от аккумулятора, либо большую производительность соответственно. Оба процессора имеют по четыре ядра Zen, а также встроенную графику Radeon Vega. В старшей модели будет задействовано 10 вычислительных блоков Vega, в младшей — 8 блоков. AMD позиционирует эти процессоры как прямых конкурентов Intel Kaby Lake-R и приводит результаты собственного тестирования в синтетических бенчмарках и реальных приложениях, где Ryzen 7 2700U и Ryzen 5 2500U проявляют себя не хуже конкурентов.

Следующий год, когда на полках будут сплошь ноутбуки с Intel Kaby-Lake-R и Ryzen Mobile, станет за последнее время самым подходящим для перехода с вашего старенького лаптопа на новый, гораздо более мощный. Оба главных игрока на рынке мобильных процессоров наконец-то вышли из спячки и стремятся предложить пользователям значительные изменения, а не привычные косметические. А пока обратим внимание на то, что можно купить, если новый ноутбук нужен прямо сейчас.

Рабочая лошадка — Acer Extensa EX2540-56Z8

Цена: 32 000 рублей

Дисплей: 15,6 дюйма

Предназначение: работа с текстами, таблицами и почтой, просмотр фильмов



Acer Extensa EX2540-56Z8

Во времена, когда 30 тысяч рублей за смартфон — далеко не предел, трудно найти хороший ноутбук за ту же сумму. Одновременно с тем, оглядываясь на средние зарплаты в разных регионах нашей бескрайней, приходится мириться с текущим положением дел и выбирать лаптоп из того, что может предложить нынешний рынок. Один из лучших вариантов за эти деньги — Acer Extensa EX2540-56Z8.

Этот лаптоп не рассчитан на то, чтобы хвастать им друзьям или коллегам, играть в современные видеоигры и монтировать видео. Тем не менее, он основан на приличном по нынешним меркам процессоре — Intel Core i5-7200U. Такой можно найти и во вдвое более дорогих моделях. Если бы у ноутбука еще был SSD, а не жёсткий диск, то вы бы вообще испытывали одно удовольствие при работе с ним. Но и жёсткий диск — вещь не лишняя, всё же на 1000 ГБ может вместить множество фотографий, например.

Иметь с Acer Extensa EX2540-56Z8 дело приятно еще и потому, что у его 15,6-дюймового экрана приличное разрешение — 1920х1080 пикселей, в то время как в районе 30 тысяч рублей зачастую попадается куда более скромное. Одновременно с тем понятно, что от дисплея ноутбука начальной ценовой категории не стоит ждать отличной калибровки или идеальных углов обзора.

Также в достоинства необходимо записать 6 ГБ оперативной памяти (могло быть всего 4 ГБ, что уже, по сути, прошлый век), а также относительно небольшие толщину и вес — 25 мм и 2,4 кг соответственно.

Недорогой игровой ноутбук — HP Pavilion Power 15-cb013ur

Цена: 55 000 рублей

Дисплей: 15,6 дюймов

Предназначение: универсальный ноутбук, который также подойдёт для современных игр на средних и высоких настройках



HP Pavilion Power 15

В прошлом «Ноутбуке месяца» мы говорили об оптимальном недорогом лаптопе за 65 тысяч рублей, но в этот раз пойдём еще дальше и посмотрим на интересную модель за 55 тысяч «деревянных». Это новинка от HP, ноутбук с ядовито-зелёной клавиатурой. Он тоньше и легче упомянутой выше «рабочей лошадки», но при этом имеет на борту более мощные комплектующие. Например, четырёхъядерный процессор Intel Core i5-7300HQ и свежую видеокарту начального уровня NVIDIA GeForce GTX 1050. Она по производительности примерно равна NVIDIA GeForce GTX 965M, вполне уверенному «миддлу» прошлого поколения. Единственная беда с ней — всего 2 гигабайта видеопамяти, что немного сужает круг игр, в которые вы можете играть на высоких настройках качества.

Тем не менее, в оставшийся список, среди прочих, входят GTA V, Ведьмак 3, Battlefied 1, Fallout 4, в которые можно играть на высоких настройках с FPS порядка 30-40. Да, не крышесносные цифры, но за эти деньги трудно требовать от лаптопа покорения вершин.

Ассистируют этой связке CPU+GPU жёсткий диск на 1 терабайт и 8 ГБ оперативной памяти. Да, хотелось бы SSD на полтерабайтика, да 16 ГБ «оперативы», но это будет уже совершенно другой ценник.

Умеренно недорогой ультрабук — Lenovo IdeaPad 320s 13

Цена: 54 000 рублей

Дисплей: 13,3 дюйма

Предназначение: работа и учёба в любом месте



Lenovo IdeaPad 320s 13

Раз уж до нас наконец дошли новые процессоры Intel Kaby Lake-R, то при прочих равных новый ультрабук нужно брать именно с одним из них. Хотя, само собой, на рынке еще долго будут присутствовать лаптопы со старыми двухъядерными i5/i7. Но я бы рекомендовал именно новые, чей индекс после i5-/i7- начинается с восьмёрки (например, Intel Core i5-8250U), так как вы получите гораздо больше производительности за те же деньги, а значит и ресурсоёмкие приложения будут работать более плавно, и ноутбук устареет позже.

Отличная новость в том, что новые процессоры не стали прерогативой дорогущих пафосных ультрабуков за 100+ тысяч рублей. Например, Lenovo IdeaPad 320s 13 с четыръёхъядерным 15-ваттником обойдётся вам всего в 54 тысячи рублей. Он также оснащён 8 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем на 256 ГБ. У него нет дискретной видеокарты, зато он лёгок и компактен: вес — всего 1,2 кг, а толщина — 17 мм. Любопытно, что на компактном ноутбуке нашлось место для кучи разъёмов, причём, например, новенький USB Type-C соседствует с USB 2.0. А если вы всё-таки хотели бы между делом немного играть в компьютерные игрушки, то существует такая же модель с видеокартой NVIDIA GeForce MX150, но на 9 тысяч дороже.