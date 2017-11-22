Новый Microsoft Surface Book 2 против MacBook Pro — какой ноутбук лучше?

Microsoft выпустила второе поколение своего ноутбука — Surface Book 2. В очередной раз компания грозится побить лаптопы Apple и в том, и в сём. Разбираемся, какой из двух навороченных ноутбуков стоит предпочесть.

13-дюймовые модели

Microsoft Surface Book 2 13.5" Apple MacBook Pro 13" Touch Bar (середина 2017) Дисплей 13,5 дюйма, 3000x2000 пикселей, сенсорный 13,3 дюйма, 2560x1600 пикселей Процессор Intel Core i7-8650U (4/8 ядра/потока, 1,9/4,2 ГГц, 15 Вт) Intel Core i5-7267U (2/4 ядра/потока, 3,1/3,5 ГГц, 15 Вт) Оперативная память 8 ГБ (LPDDR3 1866 МГц) 8 ГБ (LPDDR3 2133 МГц) Видеочип процессора Intel HD Graphics 620 Intel Iris Plus Graphics 650 Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 (2048 Мб GDDR5) Нет SSD 1x 256 ГБ 1x 256 ГБ HDD Нет нет Порты и разъёмы 2x USB Type-A,

1x USB Type-C,

1x 3,5-мм джек,

кард-ридер SD 4x USB Type-C (Thunderbolt 3),

1x 3,5-мм джек Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2 Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2 Аккумулятор нет данных 49,2 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 312x232x23 мм 304х212х15 мм Вес 1,53 кг 1,37 кг Цена 180 000 рублей 120 000 рублей

Производительность

Существует несколько модификаций и той, и другой модели, но мы постарались подобрать наиболее близкие друг к другу, чтобы не сравнивать все возможные варианты.

Один из главных козырей новых Surface Book — то, что они вышли сразу с самыми свежими процессорами Intel ULV восьмого поколения, которые намного производительнее предыдущих. Apple же анонсировала свои MacBook Pro еще в октябре прошлого года, и с тех пор хоть и успела их обновить, но только до 7-го поколения чипов Intel. Поэтому 13,5-дюймовые Surface Book 2 будут превосходить 13-дюймовые MacBook Pro по процессорной мощи в многопоточных приложениях.



Microsoft Surface Book 2

С графикой вопрос сложнее. С одной стороны, 13-дюймовые «Прошки» оснащены мощной встроенной графикой Intel Iris Plus Graphics 650. С дискретками она побороться всё равно не может, но превосходит видеоядро процессора Intel Core i7-8650U из Surface Book 2 (которое досталось ему еще от предыдущего поколения CPU). Но Surface Book 2 не так прост — он ведь ноутбук-трансформер, у которого все основные компоненты находятся за экраном, а клавиатура легко отсоединяется. Но, при подключении к клавиатуре планшет получает доступ к дискретной видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1050, а это уже совсем другой уровень — с ней можно играть в современные игры, правда, тоже отнюдь не на «максималках». Другими словами, в виде планшета Surface Book 2 имеет меньший потенциал для обработки графики, чем MacBook Pro 13, а вместе с клавиатурой — гораздо больший.

Внешний вид, толщина и вес

Тут определённо выигрывает MacBook Pro 13. Он и легче (правда, разница меньше 200 грамм), и тоньше — на 7 миллиметров. Конечно, это всё индивидуально: кому-то важнее большая производительность, кому-то — большая компактность. MacBook Pro 13 не предлагает дискретную видеокарту, но зато его легче носить с собой.

Экран

Microsoft не могла не попытаться утереть нос конкуренту, поэтому разрешение дисплея Surface Book 2 немного выше «макбуковского» — 3000x2000 пикселей. Плюс, так как это всё-таки транформер, экран у него сенсорный, тогда как в MacBook Pro 13 есть только узкая сенсорная полоска-дисплей над клавиатурой — Touch Bar.

Порты

К работе с периферией производители подошли совершенно по-разному. Apple просто заменила вообще всё на USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, то есть на самые быстрые ныне порты. Причём они весьма универсальны. Например, можно подключить MacBook Pro к монитору и, если у последнего есть USB-хаб, то его не придётся подключать к ноутбуку отдельным кабелем — всё будет передаваться вместе с изображением по Thunderbolt 3.



Apple MacBook Pro 13 Touchbar 2017

Microsoft гораздо более консервативна. У её ноутбука-трансформера есть, к примеру, два порта USB 3.0 Type-A — «обычные USB». Это даёт возможность не заморачиваться лишний раз с переходниками. Также есть один USB Type-C с вдвое более высокой пропускной способностью (10 Гбит/с), нежели у USB 3.0. Однако это всё равно в четыре раза меньше, чем у Thunderbolt 3. Почему компания и второе поколение Surface Book оставила без самого современного интерфейса — большая загадка.

В данном случае, я бы отдал предпочтение MacBook Pro, потому что с Thunderbolt 3 ко всему можно подключиться с помощью переходников, а вот медленные ревизии USB быстрее уже никак не сделаешь. Пренебречь этим можно, если вы меняете ноутбуки не реже, чем раз в год, и потом не боитесь взять то, что потеряет актуальность в обозримом будущем.

15-дюймовые модели

Microsoft Surface Book 2 15” Apple MacBook Pro 15" Mid 2017 Дисплей 15 дюймов, 3240x2160 пикселей, сенсорный 15,3 дюйма, 2880x1800 пикселей Процессор Intel Core i7-8650U (4/8 ядра/потока, 1,9/4,2 ГГц, 15 Вт) Intel Core i7-7820HQ (4/8 ядра/потока, 2,9/3,9 ГГц, 45 Вт) Оперативная память 16 ГБ (LPDDR3 1866 МГц) 16 ГБ (LPDDR3 2133 МГц) Видеочип процессора Intel HD Graphics 620 Intel HD Graphics 630 Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 (6048 МБ GDDR5) AMD Radeon Pro 560 (4096 МБ GDDR5) SSD 1x 512 ГБ 1x 512 ГБ HDD нет нет Порты и разъёмы 2x USB Type-A,

1x USB Type-C,

1x 3,5-мм мини-джек,

кард-ридер SD 4x USB Type-C (Thunderbolt 3),

1x 3,5-мм мини-джек Беспроводные интерфейсы Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2 Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2 Аккумулятор нет данных 76 Вт*ч Размеры (ШхГхВ) 343x251x23 мм 350х240х16 мм Вес 1,9 кг 1,83 кг Цена 220 000 рублей 183 000 рублей

Первая ревизия Surface Book выпускалась только в 13,5-дюймовом формате. В этом же году Microsoft расширила ассортимент и добавила в него «пятнашку». И вновь, если сравнивать с аналогичной по диагонали дисплея «Прошкой», то можно увидеть как схожие черты, так и совершенно разный подход к некоторым вещам.



Microsoft Surface Book 2

Производительность

Здесь отличия весьма значительны. В 15-дюймовом Surface Book 2 установлен тот же процессор, что и в старшей модификации «тринашки» Surface 2 — Intel Core i7-8650U. Несмотря на все свои 4 ядра и потрясающую для ультрабуков производительность в многопоточных приложениях, он будет заметно отставать от Intel Core i7-7820HQ, который используется в 15-дюймовом MacBook Pro нынешнего года. Это просто разные весовые категории.

С видеокартами немного другая история, определить лидера здесь сложнее. В MacBook Pro 17 используется профессиональный графический адаптер AMD Radeon Pro 560. В играх он недотягивает даже до уровня GeForce 1050, потому что оптимизирован под работу с 3D-моделированием и прочими серьёзными вещами. А вот в Surface Book 2 15, наоборот, стоит очень мощная видеокарточка, заточенная под игры, но не работу. С ней и имеющимся процессором можно играть в современные тайтлы на высоких настройках.

Других значимых отличий между системами нет.

Экран



Apple MacBook Pro 15 2017

В принципе, разница здесь почти та же, что и между 13-дюймовыми экземплярами. У обоих ноутбуков в 15-дюймовых версиях разрешение чуть-чуть подросло, но лидер — снова Surface Book 2. И та же история с сенсорным экраном: у гаджета Microsoft он есть, ведь это еще трансформер, а у MacBook Pro есть только тонкая сенсорная полоска над клавиатурой. Мнения насчёт её пользы сильно разнятся. Впрочем, то же можно сказать и про сенсорный экран — кому-то он нужен, кому-то не нравится из-за глянцевого покрытия.

Порты

C портами — как у 13 дюймах. У «Прошки» — четыре высокоскоростных порта Thunderbolt 3 и мини-джек, у Surface Book 2 — два USB 3.0 Type-A и один USB Type-C (выглядит это удручающе как на фоне цены, так и на фоне конкуренции с «Макбуками»).

Что брать?

Когда в 2016 году Apple представила новые MacBook Pro, было немало возмущения по поводу их стоимости. Кажется, что ни в какие ворота не лезет отдавать за неигровой ноутбук 2500 долларов. К сожалению, страсть к высоким ценникам заразна. Трансформеры Microsoft в России стоят заметно больше, чем соответствующие (насколько это возможно) MacBook Pro.

В США, родине обоих устройств, цены уже более или менее сравнимы.Обе 13-дюймовые модели с SSD на 256 ГБ стоят в районе 1500 долларов, 15-дюймовые с 256 ГБ — на тысячу дороже. С учётом нынешних российских ценников безусловно лучше и выгоднее взять «Прошку», если только дискретная видеокарта с игровым уклоном для вас не первостепенна.



Microsoft Surface Book 2

Если же покупать устройства в США, то есть при одинаковых ценах, выбрать уже сложнее, и многое зависит от ваших предпочтений. К примеру, MacBook Pro — классический ноутбук, тогда как Surface Book 2 легко превращается в планшет. С другой стороны, у «Прошек» гораздо более современные порты, на них работать с периферией, требующей высокой скорости передачи данных, будет удобнее.

Что касается производительности, то из 13-дюймовых моделей лидирует Surface Book 2 засчёт самых свежих процессоров и дискретной графики. С «пятнашками» история не такая простая. У MacBook Pro 15” более мощный процессор, а видеокарта заточена не под игры, а под профессиональную деятельность. У Surface Book 2 15” менее мощный CPU, хотя и тоже неплохой, а благодаря встроенной GeForce GTX 1060M вы сможете играть в современные игры в отличном качестве.