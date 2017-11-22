Новый Microsoft Surface Book 2 против MacBook Pro — какой ноутбук лучше?
Microsoft выпустила второе поколение своего ноутбука — Surface Book 2. В очередной раз компания грозится побить лаптопы Apple и в том, и в сём. Разбираемся, какой из двух навороченных ноутбуков стоит предпочесть.
13-дюймовые модели
|
|
Microsoft Surface Book 2 13.5"
|
Apple MacBook Pro 13" Touch Bar (середина 2017)
|
Дисплей
|
13,5 дюйма, 3000x2000 пикселей, сенсорный
|
13,3 дюйма, 2560x1600 пикселей
|
Процессор
|
Intel Core i7-8650U (4/8 ядра/потока, 1,9/4,2 ГГц, 15 Вт)
|
Intel Core i5-7267U (2/4 ядра/потока, 3,1/3,5 ГГц, 15 Вт)
|
Оперативная память
|
8 ГБ (LPDDR3 1866 МГц)
|
8 ГБ (LPDDR3 2133 МГц)
|
Видеочип процессора
|
Intel HD Graphics 620
|
Intel Iris Plus Graphics 650
|
Дискретная видеокарта
|
NVIDIA GeForce GTX 1050 (2048 Мб GDDR5)
|
Нет
|
SSD
|
1x 256 ГБ
|
1x 256 ГБ
|
HDD
|
Нет
|
нет
|
Порты и разъёмы
|
2x USB Type-A,
|
4x USB Type-C (Thunderbolt 3),
|
Беспроводные интерфейсы
|
Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2
|
Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2
|
Аккумулятор
|
нет данных
|
49,2 Вт*ч
|
Размеры (ШхГхВ)
|
312x232x23 мм
|
304х212х15 мм
|
Вес
|
1,53 кг
|
1,37 кг
|
Цена
|
180 000 рублей
|
120 000 рублей
Производительность
Существует несколько модификаций и той, и другой модели, но мы постарались подобрать наиболее близкие друг к другу, чтобы не сравнивать все возможные варианты.
Один из главных козырей новых Surface Book — то, что они вышли сразу с самыми свежими процессорами Intel ULV восьмого поколения, которые намного производительнее предыдущих. Apple же анонсировала свои MacBook Pro еще в октябре прошлого года, и с тех пор хоть и успела их обновить, но только до 7-го поколения чипов Intel. Поэтому 13,5-дюймовые Surface Book 2 будут превосходить 13-дюймовые MacBook Pro по процессорной мощи в многопоточных приложениях.
С графикой вопрос сложнее. С одной стороны, 13-дюймовые «Прошки» оснащены мощной встроенной графикой Intel Iris Plus Graphics 650. С дискретками она побороться всё равно не может, но превосходит видеоядро процессора Intel Core i7-8650U из Surface Book 2 (которое досталось ему еще от предыдущего поколения CPU). Но Surface Book 2 не так прост — он ведь ноутбук-трансформер, у которого все основные компоненты находятся за экраном, а клавиатура легко отсоединяется. Но, при подключении к клавиатуре планшет получает доступ к дискретной видеокарте NVIDIA GeForce GTX 1050, а это уже совсем другой уровень — с ней можно играть в современные игры, правда, тоже отнюдь не на «максималках». Другими словами, в виде планшета Surface Book 2 имеет меньший потенциал для обработки графики, чем MacBook Pro 13, а вместе с клавиатурой — гораздо больший.
Внешний вид, толщина и вес
Тут определённо выигрывает MacBook Pro 13. Он и легче (правда, разница меньше 200 грамм), и тоньше — на 7 миллиметров. Конечно, это всё индивидуально: кому-то важнее большая производительность, кому-то — большая компактность. MacBook Pro 13 не предлагает дискретную видеокарту, но зато его легче носить с собой.
Экран
Microsoft не могла не попытаться утереть нос конкуренту, поэтому разрешение дисплея Surface Book 2 немного выше «макбуковского» — 3000x2000 пикселей. Плюс, так как это всё-таки транформер, экран у него сенсорный, тогда как в MacBook Pro 13 есть только узкая сенсорная полоска-дисплей над клавиатурой — Touch Bar.
Порты
К работе с периферией производители подошли совершенно по-разному. Apple просто заменила вообще всё на USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, то есть на самые быстрые ныне порты. Причём они весьма универсальны. Например, можно подключить MacBook Pro к монитору и, если у последнего есть USB-хаб, то его не придётся подключать к ноутбуку отдельным кабелем — всё будет передаваться вместе с изображением по Thunderbolt 3.
Apple MacBook Pro 13 Touchbar 2017
Microsoft гораздо более консервативна. У её ноутбука-трансформера есть, к примеру, два порта USB 3.0 Type-A — «обычные USB». Это даёт возможность не заморачиваться лишний раз с переходниками. Также есть один USB Type-C с вдвое более высокой пропускной способностью (10 Гбит/с), нежели у USB 3.0. Однако это всё равно в четыре раза меньше, чем у Thunderbolt 3. Почему компания и второе поколение Surface Book оставила без самого современного интерфейса — большая загадка.
В данном случае, я бы отдал предпочтение MacBook Pro, потому что с Thunderbolt 3 ко всему можно подключиться с помощью переходников, а вот медленные ревизии USB быстрее уже никак не сделаешь. Пренебречь этим можно, если вы меняете ноутбуки не реже, чем раз в год, и потом не боитесь взять то, что потеряет актуальность в обозримом будущем.
15-дюймовые модели
|
|
Microsoft Surface Book 2 15”
|
Apple MacBook Pro 15" Mid 2017
|
Дисплей
|
15 дюймов, 3240x2160 пикселей, сенсорный
|
15,3 дюйма, 2880x1800 пикселей
|
Процессор
|
Intel Core i7-8650U (4/8 ядра/потока, 1,9/4,2 ГГц, 15 Вт)
|
Intel Core i7-7820HQ (4/8 ядра/потока, 2,9/3,9 ГГц, 45 Вт)
|
Оперативная память
|
16 ГБ (LPDDR3 1866 МГц)
|
16 ГБ (LPDDR3 2133 МГц)
|
Видеочип процессора
|
Intel HD Graphics 620
|
Intel HD Graphics 630
|
Дискретная видеокарта
|
NVIDIA GeForce GTX 1060 (6048 МБ GDDR5)
|
AMD Radeon Pro 560 (4096 МБ GDDR5)
|
SSD
|
1x 512 ГБ
|
1x 512 ГБ
|
HDD
|
нет
|
нет
|
Порты и разъёмы
|
2x USB Type-A,
|
4x USB Type-C (Thunderbolt 3),
|
Беспроводные интерфейсы
|
Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2
|
Wi-Fi IEEE 802.11ac + Bluetooth 4.2
|
Аккумулятор
|
нет данных
|
76 Вт*ч
|
Размеры (ШхГхВ)
|
343x251x23 мм
|
350х240х16 мм
|
Вес
|
1,9 кг
|
1,83 кг
|
Цена
|
220 000 рублей
|
183 000 рублей
Первая ревизия Surface Book выпускалась только в 13,5-дюймовом формате. В этом же году Microsoft расширила ассортимент и добавила в него «пятнашку». И вновь, если сравнивать с аналогичной по диагонали дисплея «Прошкой», то можно увидеть как схожие черты, так и совершенно разный подход к некоторым вещам.
Производительность
Здесь отличия весьма значительны. В 15-дюймовом Surface Book 2 установлен тот же процессор, что и в старшей модификации «тринашки» Surface 2 — Intel Core i7-8650U. Несмотря на все свои 4 ядра и потрясающую для ультрабуков производительность в многопоточных приложениях, он будет заметно отставать от Intel Core i7-7820HQ, который используется в 15-дюймовом MacBook Pro нынешнего года. Это просто разные весовые категории.
С видеокартами немного другая история, определить лидера здесь сложнее. В MacBook Pro 17 используется профессиональный графический адаптер AMD Radeon Pro 560. В играх он недотягивает даже до уровня GeForce 1050, потому что оптимизирован под работу с 3D-моделированием и прочими серьёзными вещами. А вот в Surface Book 2 15, наоборот, стоит очень мощная видеокарточка, заточенная под игры, но не работу. С ней и имеющимся процессором можно играть в современные тайтлы на высоких настройках.
Других значимых отличий между системами нет.
Экран
В принципе, разница здесь почти та же, что и между 13-дюймовыми экземплярами. У обоих ноутбуков в 15-дюймовых версиях разрешение чуть-чуть подросло, но лидер — снова Surface Book 2. И та же история с сенсорным экраном: у гаджета Microsoft он есть, ведь это еще трансформер, а у MacBook Pro есть только тонкая сенсорная полоска над клавиатурой. Мнения насчёт её пользы сильно разнятся. Впрочем, то же можно сказать и про сенсорный экран — кому-то он нужен, кому-то не нравится из-за глянцевого покрытия.
Порты
C портами — как у 13 дюймах. У «Прошки» — четыре высокоскоростных порта Thunderbolt 3 и мини-джек, у Surface Book 2 — два USB 3.0 Type-A и один USB Type-C (выглядит это удручающе как на фоне цены, так и на фоне конкуренции с «Макбуками»).
Что брать?
Когда в 2016 году Apple представила новые MacBook Pro, было немало возмущения по поводу их стоимости. Кажется, что ни в какие ворота не лезет отдавать за неигровой ноутбук 2500 долларов. К сожалению, страсть к высоким ценникам заразна. Трансформеры Microsoft в России стоят заметно больше, чем соответствующие (насколько это возможно) MacBook Pro.
В США, родине обоих устройств, цены уже более или менее сравнимы.Обе 13-дюймовые модели с SSD на 256 ГБ стоят в районе 1500 долларов, 15-дюймовые с 256 ГБ — на тысячу дороже. С учётом нынешних российских ценников безусловно лучше и выгоднее взять «Прошку», если только дискретная видеокарта с игровым уклоном для вас не первостепенна.
Если же покупать устройства в США, то есть при одинаковых ценах, выбрать уже сложнее, и многое зависит от ваших предпочтений. К примеру, MacBook Pro — классический ноутбук, тогда как Surface Book 2 легко превращается в планшет. С другой стороны, у «Прошек» гораздо более современные порты, на них работать с периферией, требующей высокой скорости передачи данных, будет удобнее.
Что касается производительности, то из 13-дюймовых моделей лидирует Surface Book 2 засчёт самых свежих процессоров и дискретной графики. С «пятнашками» история не такая простая. У MacBook Pro 15” более мощный процессор, а видеокарта заточена не под игры, а под профессиональную деятельность. У Surface Book 2 15” менее мощный CPU, хотя и тоже неплохой, а благодаря встроенной GeForce GTX 1060M вы сможете играть в современные игры в отличном качестве.