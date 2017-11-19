Ноутбуки на процессорах от смартфонов — как возможно, зачем нужно и когда будет

Пять лет назад компания Microsoft попыталась выйти на рынок мобильных планшетов с радикальным решением — операционной системой Windows RT, специально заточенной под мобильную архитектуру ARM. Но, из-за отсутствия поддержки привычных приложений, эта ОС совсем не прижилась. Сейчас Microsoft делает новую попытку адаптировать Windows под те же процессоры, что используются в смартфонах. Взлетит или нет?

Что за Windows RT?

Когда внезапно пользователи стали раскупать новые тогда еще игрушки — планшеты — как горячие пирожки, Microsoft вдруг обнаружила, что большой поток потребителей просто проходит мимо неё. На фоне стагнации на рынках ноутбуков и компьютеров это наверняка было особенно болезненным для компании. Тогда те планшеты, что существовали под Windows 7, были большими и очень неудобными в управлении. Им было далеко до той лёгкости взаимодействия пользователя с интерфейсом, которую предлагали iOS и Android.



Microsoft Surface с Windows RT

Поэтому Microsoft ударила сразу с двух фронтов: выпустила Windows 8 (c плиточным интерфейсом) для x86-систем и Windows RT для ARM. «Восьмёрка» тоже помещалась на планшеты и была уже более адаптирована под сенсорное управление (чем под любое другое, что стало причиной многих жалоб старых пользователей), но планшеты с Windows RT всё равно тогда были меньше и не требовали активного охлаждения. Однако, RT лишь выглядела похожей на Windows, но толком ей не была: привычные приложения на ней не работали, а заново писать Photoshop и всё прочее под свежую, нераскрученную ОС никто не торопился, ведь уже были «короли» планшетов — iOS и Android. В 2015 сдался даже главный апологет Windows RT — сама Microsoft, прекратив выпуск последних устройств на этой ОС — Nokia Lumia 2520 и Surface 2.

Зачем Microsoft решила пощупать те же грабли второй раз?

Несмотря на сильное падение интереса пользователей к планшетам, кое-что стало очевидно — пользователи хотят иметь компьютер с собой всегда и везде. Сейчас главную роль такого ПК во многом выполняет смартфон — он с нами постоянно, 24/7. Но, если сделать ультрабуки еще более компактными, автономными, но при этом достаточно производительными, можно нащупать новый тип устройств, который бы хотел бы иметь каждый. И Microsoft, конечно, не хочет упустит возможность возглавлять шествие новых, ультракомпактных гаджетов. Кроме того, адаптация Windows под ARM-процессоры также сделает возможность запускать её на смартфонах и, возможно, наконец-то заполучить весомую долю этого рынка, что ещё не удавалось ни одной мобильной Windows.

Зачем пользователю ноутбук на процессоре от смартфона?

Но какой толк от всего этого покупателю? Несмотря на широкий модельный ряд процессоров Intel для ультрабуков и планшетов, система на базе ARM-чипов всё равно будет занимать заметно меньше места. А значит, даже такие ультрабуки, как, например, ASUS ZenBook Flip S, можно будет сделать еще меньше, при этом без потери привычной для Windows функциональности и широкого выбора программа.





Кроме того, чтобы ни рассказывали вам с рекламных проспектов производители лаптопов на Windows, ноутбуки всё еще работают от аккумулятора очень непродолжительное время, обычно несколько часов, не более. Microsoft заявляет, что с переходом на ARM работа от батареи будет исчисляться уже не часами, а днями.

Еще один довод — ультрабукам и планшетам под управлением Windows на ARM-процессорах не нужно будет активное охлаждение, что опять-таки позволит уменьшить габариты устройств и сделает работу за ними приятнее, что тоже немаловажно.

Наконец, в современные ARM-процессоры для смартфонов в наше время встраивают LTE-модемы, так что и ноутбуки, будем надеяться, наконец получат возможность использовать мобильный интернет без необходимости раздавать его самому себе со смартфона.

Всё так просто — запустили Windows на Snapdragon 835 и зажили счастливо?

Не совсем. На днях в Сеть утекли результаты тестов Snapdragon 835 в бенчмарке GeekBench под управлением Windows — и они заставляют задуматься. Потому что цифры заметно ниже, чем для того же чипа, но под управлением Android. Но на то есть основания, ведь для работы классических Win32-приложений необходима эмуляция x86-инструкций в ARM, что, конечно же, отнимает ресурсы. Надо заметить, что пока будут поддерживаться только 32-битные версии приложений, но не 64-битные.





Когда ждать?

Впервые Microsoft заявила о втором пришествии Windows на ARM еще почти год назад — в декабре 2016 года. Уже тогда стало известно, что партнёром софтверного гиганта в этом деле станет Qualcomm, чьи SoC можно найти в очень большом числе современных смартфонов. Первым чипом, на котором появятся ноутбуки, будет топовый Snapdragon 835. Такой используется, например, во флагманских «трубках» Sony Xperia XZ1 (обзор) и Xiaomi Mi 6 (обзор). Тогда же было заявлено, что первые ноутбуки на 835-м выйдут ближе к концу 2017-го. Первыми компаниями, от кого мы ждём революционных новинок, станут Lenovo, HP и ASUS — об этом стало известно в мае во время выставки Computex. А недавно на сайте HP засветились характеристики одного из ноутбуков (но быстро были удалены), что, скорее всего значит, что скоро они будут представлены официально. Наверняка, уже в декабре. А может быть анонсы придутся на первую половину января, когда в Лас-Вегасе будет проходить CES — международная выставка потребительской электроники.