Apple выпустила беспроводную клавиатуру Magic Keyboard с цифровой панелью

Одновременно с большим анонсом на конференции для разработчиков WWDC 2017 (Apple Worldwide Developers Conference), которая проходит в Сан-Хосе с 5 по 9 июня, компания Apple без особого шума представила новую беспроводную клавиатуру Magic Keyboard. При этом проводная версия убрана из продажи.





Новая модель имеет расширенную раскладку с цифровым блоком, элементами навигации по документам для быстрой прокрутки и полноразмерные кнопки со стрелками для игр. Как и традиционная Magic Keyboard, версия с цифровой панелью имеет порт Lightning, перезаряжаемую батарею с заявленным временем автономной работы в один месяц.

Как отмечает Apple, для работы требуются Mac на базе macOS 10.12.4 или более новой ОС или мобильные устройства с iOS 10.3 и выше, с поддержкой Bluetooth.

На данный момент клавиатура доступна в США со сроком доставки в 1 рабочий день по цене $129. В Российском онлайн-магазине Apple беспроводная клавиатура Magic Keyboard с цифровой панелью представлена с русской раскладкой по цене 9 490 рублей и сроком доставки 1-2 недели.