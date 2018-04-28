Apple работает над мощным шлемом виртуальной и дополненной реальности

Компания Apple готовит к выпуску мощный шлем, который поддерживает работу как с виртуальной, так и дополненной реальностью. Об этом рассказало издание CNET со ссылкой на источники-инсайдеры.


Шлем под кодовым названием T288 получит по дисплею с разрешением 8K под каждый глаз и сможет работать без необходимости подключения к смартфону или компьютеру.

Вместо этого шлем будет подключаться к специальной станции по беспроводному интерфейсу WiGig. Станция базируется на кастомном 5-нанометровом процессоре Apple, более мощном, чем все существующие в настоящий момент аналоги. Станция напоминает десктоп, но не является настоящим Mac-компьютером. Устанавливать дополнительные сенсоры и камеры в комнате не потребуется, всё необходимое оборудование встроено в шлем и станцию.

Выпуск шлем Apple ожидается в 2020 году. Но CNET отмечает, что сейчас разработка находится на ранних стадиях и планы могут измениться или даже отмениться.

Источник
CNET
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