Вас угораздило купить компьютер со «смартфонным» разъёмом USB-C: что теперь к нему подключать

USB Type-C еще не вошёл прочно в нашу жизнь, но некоторые производители уже проталкивают его очень агрессивно. Во главе идёт Apple с её ноутбуками, у которых в новых поколениях кроме USB-C больше ничего. Всё «лишнее», кроме этого порта, убрано и с некоторых ультрабуков других компаний. Что делать, чтобы получить от нового стандарта максимум? Читайте в нашем материале.

USB-C не с неба свалился, а стал эволюцией привычных разъёмов USB, которые, судя по тенденции в смартфонах и ноутбуках, отойдут в прошлое и уступят место именно этому симметричному компактному аналогу.



Разновидности разъёмов USB

Griffin BreakSafe



Griffin BreakSafe

Самое обидное для фанатов Apple MacBook не столько то, что все разъёмы на новых лаптопах уступили место USB Type-C. Хуже всего, что даже магнитный порт для зарядки, который не позволял зарядному кабелю обрушить ноутбук на землю, также ушёл в небытие. Но хитрые и предприимчивые люди вместо того, чтобы жаловаться, просто запустили в производство свой вариант кабеля USB Type-C, один из концов которого состоит из двух частей, соединённых — правильно, магнитами. Замените им свой стандартный кабель и больше никогда не уроните «макбук», случай задев провод от адаптера питания. В России кабель Griffin BreakSafe продают по цене от 2600 рублей.

Монитор с USB Type-C видеовходом



Dell S2718D

Для тех, кто не любит лишние адаптеры и переходники на компьютерном столе, будет приятно узнать, что уже сейчас есть мониторы, которые поддерживают подключение по USB Type-C. Самое интересное, что этот интерфейс поддерживает не только передачу видеопотока, но и позволяет одновременно передавать и обычные данные. Таким образом, вы сможете использовать монитор и как USB-хаб для подключения флешек-камер-жёстких-дисков-принтеров, все данные будут передаваться по одному кабелю.

Флешка с USB Type-C и обычным USB Type-A



SanDisk Dual USB Drive Type-C

Процесс перехода с привычного USB Type-A на новый-свежий USB Type-C нельзя назвать быстрым, и, кажется, он продлится еще не один год. В связи с этим лучшим приобретением может стать флешка. Но не просто флешка, а та, которая оснащена сразу и старым, и новым разъёмами. Это поможет на несколько лет вперёд избавить вас от головной боли, как перекинуть информацию с более нового ноутбука на более старый и наоборот.

Хаб с различными разъёмами и кард-ридером



Satechi Type-C USB 3-in-1 Combo Hub

Если вы рисковый парень или девушка, и уже взяли один из этих новеньких ноутбуков, у которых кроме USB Type-C ничего больше нет, то не беспокойтесь. Вы не обречены носить с собой десяток различных переходников и перебирать их каждый раз, как заправский грабитель перебирает отмычки. Например, можно присмотреться к стильному хабу Satechi. Один порт USB Typce-C он превращает в три USB Type-A, а также два кард-ридера: для microSD и просто для SD. Но бывают и другие варианты, например, с видеовыходами. Правда, его жуткая цена от 3700 рублей заставляет задуматься о поиске аналога где-нибудь в Китае.

Внешний SSD



Plextor EX1 256GB

Проблема с современными ноутбуками заключается в том, что SSD в них зачастую распаян на материнской плате и не подлежит апгрейду, а если подлежит, то ради этого придётся перетряхнуть все потроха ноутбука. Поэтому, если вам хочется больше места, то единственное решение — купить более дорогую версию того же ноута с более ёмким SSD. Но, на самом деле, выход есть — внешний накопитель. И если вы уже слишком привыкли к быстрой скорости и моментальному отклику твердотельных накопителей, то можно приобрести такой и внешний — благо пропускная способность USB Type-C (3.1 или даже Thunderbolt) не станет бутылочным горлышком для SSD. В продаже их уже большое количество, а размеры некоторых сопоставимы с обычной зажигалкой.