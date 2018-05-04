Вас угораздило купить компьютер со «смартфонным» разъёмом USB-C: что теперь к нему подключать
USB Type-C еще не вошёл прочно в нашу жизнь, но некоторые производители уже проталкивают его очень агрессивно. Во главе идёт Apple с её ноутбуками, у которых в новых поколениях кроме USB-C больше ничего. Всё «лишнее», кроме этого порта, убрано и с некоторых ультрабуков других компаний. Что делать, чтобы получить от нового стандарта максимум? Читайте в нашем материале.
USB-C не с неба свалился, а стал эволюцией привычных разъёмов USB, которые, судя по тенденции в смартфонах и ноутбуках, отойдут в прошлое и уступят место именно этому симметричному компактному аналогу.
Griffin BreakSafe
Самое обидное для фанатов Apple MacBook не столько то, что все разъёмы на новых лаптопах уступили место USB Type-C. Хуже всего, что даже магнитный порт для зарядки, который не позволял зарядному кабелю обрушить ноутбук на землю, также ушёл в небытие. Но хитрые и предприимчивые люди вместо того, чтобы жаловаться, просто запустили в производство свой вариант кабеля USB Type-C, один из концов которого состоит из двух частей, соединённых — правильно, магнитами. Замените им свой стандартный кабель и больше никогда не уроните «макбук», случай задев провод от адаптера питания. В России кабель Griffin BreakSafe продают по цене от 2600 рублей.
Монитор с USB Type-C видеовходом
Для тех, кто не любит лишние адаптеры и переходники на компьютерном столе, будет приятно узнать, что уже сейчас есть мониторы, которые поддерживают подключение по USB Type-C. Самое интересное, что этот интерфейс поддерживает не только передачу видеопотока, но и позволяет одновременно передавать и обычные данные. Таким образом, вы сможете использовать монитор и как USB-хаб для подключения флешек-камер-жёстких-дисков-принтеров, все данные будут передаваться по одному кабелю.
Флешка с USB Type-C и обычным USB Type-A
Процесс перехода с привычного USB Type-A на новый-свежий USB Type-C нельзя назвать быстрым, и, кажется, он продлится еще не один год. В связи с этим лучшим приобретением может стать флешка. Но не просто флешка, а та, которая оснащена сразу и старым, и новым разъёмами. Это поможет на несколько лет вперёд избавить вас от головной боли, как перекинуть информацию с более нового ноутбука на более старый и наоборот.
Хаб с различными разъёмами и кард-ридером
Satechi Type-C USB 3-in-1 Combo Hub
Если вы рисковый парень или девушка, и уже взяли один из этих новеньких ноутбуков, у которых кроме USB Type-C ничего больше нет, то не беспокойтесь. Вы не обречены носить с собой десяток различных переходников и перебирать их каждый раз, как заправский грабитель перебирает отмычки. Например, можно присмотреться к стильному хабу Satechi. Один порт USB Typce-C он превращает в три USB Type-A, а также два кард-ридера: для microSD и просто для SD. Но бывают и другие варианты, например, с видеовыходами. Правда, его жуткая цена от 3700 рублей заставляет задуматься о поиске аналога где-нибудь в Китае.
Внешний SSD
Проблема с современными ноутбуками заключается в том, что SSD в них зачастую распаян на материнской плате и не подлежит апгрейду, а если подлежит, то ради этого придётся перетряхнуть все потроха ноутбука. Поэтому, если вам хочется больше места, то единственное решение — купить более дорогую версию того же ноута с более ёмким SSD. Но, на самом деле, выход есть — внешний накопитель. И если вы уже слишком привыкли к быстрой скорости и моментальному отклику твердотельных накопителей, то можно приобрести такой и внешний — благо пропускная способность USB Type-C (3.1 или даже Thunderbolt) не станет бутылочным горлышком для SSD. В продаже их уже большое количество, а размеры некоторых сопоставимы с обычной зажигалкой.