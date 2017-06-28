Qualcomm представила продвинутый чип Snapdragon 450 для смартфонов среднего класса

Компания Qualcomm Technologies представила продвинутую "систему-на-чипе" Snapdragon 450 для смартфонов и планшетов среднего класса. Она стала первой платформой в своем классе, которая произведена на основе 14-нанометрового техпроцесса FinFET.


По сравнению с предшественником, Snapdragon 435, новая мобильная платформа обеспечивает более длительное время автономной работы, улучшенную графику, более высокую вычислительную производительность, а также усовершенствованные функции обработки изображений и быстрое LTE-соединение.


По словам производителя, восьмиядерный процессор ARM Cortex A53 обеспечивает увеличение вычислительной мощности на 25%. Кроме того, встроенный графический процессор Qualcomm Adreno 506 обеспечивает увеличение графической производительности на 25% по сравнению со Snapdragon 435.

Функции управления энергопотреблением увеличивают время автономной работы до 4 дополнительных часов по сравнению с Snapdragon 435, а также обеспечивают снижение потребления энергии во время игр до 30%. Snapdragon 450 также поддерживает технологию Qualcomm® Quick Charge 3.0, что делает возможным зарядку стандартного смартфона от нуля до 80 процентов за 35 минут.

Чип поддерживает двойные камеры на 13 + 13 Мп или одинарые камеры до 21 Мп, гибридный автофокус, съемку и воспроизведение видео с разрешением 1080p и с частотой до 60 кадров в секунду. Snapdragon 450 поддерживает Full HD дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей.

LTE-модему Snapdragon X9 делает возможным использование агрегации несущих частот 2x20 МГц как на нисходящем, так и восходящем соединении для достижения максимальной скорости передачи данных 300 Мбит/с и 150 Мбит/с соответственно. Предусмотрена поддержка Wi-Fi 802.11ac с MU-MIMO. Snapdragon 450 также впервые в своем классе поддерживает USB 3.0.

Коммерческие образцы Snapdragon 450 для партнеров появятся в третьем квартале 2017 года, и к концу года потребительские устройства на его основе уже будут в продаже.

Источник
Qualcomm
Теги
смартфон планшет процессор Qualcomm

Комментарии

Из рубрикиЖелезо
Qualcomm представила экранный сканер отпечатков пальцев
Что случилось 27 июня 2017 года?
Что случилось 27 06 2017?

Обсуждаемое

Жителя Сургута оштрафуют за покупку PS4 в Германии 92
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 83
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 42
Почему играть стало неинтересно: 7 смертных грехов современных игр 39
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 33
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 26