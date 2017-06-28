Qualcomm представила продвинутый чип Snapdragon 450 для смартфонов среднего класса

Компания Qualcomm Technologies представила продвинутую "систему-на-чипе" Snapdragon 450 для смартфонов и планшетов среднего класса. Она стала первой платформой в своем классе, которая произведена на основе 14-нанометрового техпроцесса FinFET.





По сравнению с предшественником, Snapdragon 435, новая мобильная платформа обеспечивает более длительное время автономной работы, улучшенную графику, более высокую вычислительную производительность, а также усовершенствованные функции обработки изображений и быстрое LTE-соединение.





По словам производителя, восьмиядерный процессор ARM Cortex A53 обеспечивает увеличение вычислительной мощности на 25%. Кроме того, встроенный графический процессор Qualcomm Adreno 506 обеспечивает увеличение графической производительности на 25% по сравнению со Snapdragon 435.

Функции управления энергопотреблением увеличивают время автономной работы до 4 дополнительных часов по сравнению с Snapdragon 435, а также обеспечивают снижение потребления энергии во время игр до 30%. Snapdragon 450 также поддерживает технологию Qualcomm® Quick Charge 3.0, что делает возможным зарядку стандартного смартфона от нуля до 80 процентов за 35 минут.

Чип поддерживает двойные камеры на 13 + 13 Мп или одинарые камеры до 21 Мп, гибридный автофокус, съемку и воспроизведение видео с разрешением 1080p и с частотой до 60 кадров в секунду. Snapdragon 450 поддерживает Full HD дисплей с разрешением 1920x1200 пикселей.

LTE-модему Snapdragon X9 делает возможным использование агрегации несущих частот 2x20 МГц как на нисходящем, так и восходящем соединении для достижения максимальной скорости передачи данных 300 Мбит/с и 150 Мбит/с соответственно. Предусмотрена поддержка Wi-Fi 802.11ac с MU-MIMO. Snapdragon 450 также впервые в своем классе поддерживает USB 3.0.

Коммерческие образцы Snapdragon 450 для партнеров появятся в третьем квартале 2017 года, и к концу года потребительские устройства на его основе уже будут в продаже.