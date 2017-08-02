Nvidia выпустит внешние модели ускорителей Quadro и Titan Xp

Компания Nvidia вместе со своими партнерами создает внешние ускорители Quadro и Titan Xp. Напомним, что данные модели предназначены не для игроков, а ориентированы на создателей контента и разработчиков приложений. Разумеется, никто не мешает приобрести отдельно док-станцию для видеокарты и саму видеокарту, однако готовые решения все равно пользуются популярностью.

Релиз внешних карт ожидается в самое ближайшее время. Цены остаются неизвестными.

Серия Quadro состоит из моделей Quadro GP100, P4000, P2000, P1000, P600, P400 — в основе акселераторов лежит архитектура Pascal, поддерживается технология Nvidia CUDA8.

У профессионального ускорителя GP100 объем памяти равняется 16 ГБ (используется память HBM2). С помощью интерфейса NVLink можно объединить две таких карты и получить совокупный объем в памяти в 32 ГБ. Видеокарта имеет 4 выхода DisplayPort 1.4 и один порт DVI.

Модели GP100 и P4000 также подходят для VR. P4000 потребляет не более 105 Вт, имеет 4 выхода Display Port 1.4. Одновременно можно объединять до 8 таких карт, что позволит вывести изображение на 32 монитора с разрешением 4К.

Что касается Titan Xp, то она позиционируется производителем как самая мощная в мире видеокарта, она обладает производительностью в 12 Терафлопс.

NVIDIA Titan Xp базируется на архитектуре NVIDIA Pascal, оснащается графическим процессором GP102 с 3840 ядрами CUDA и базовой частотой 1582 МГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5X с 384-битной шиной, быстродействием 11,4 Гбит/с и пропускной способностью 547,7 ГБ/с. Энергопотребление достигает 250 Вт. Видеовыходы включают DisplayPort 1.43 и HDMI 2.0b.