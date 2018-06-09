Самые красивые компьютеры главной ПК-выставки года

Евгений Харитонов, 

В самом начале июня на Тайване прошла ежегодная международная компьютерная выставка Сomputex 2018. Мы уже поделились с вами всевозможными новостями и репортажами, а теперь настало время лучших фотографий со стендов с самыми разнообразными и удивительными компьютерами и не только.

Самые красивые девушки компьютерной выставки Computex 2018

Несмотря на то, что эксперты постоянно пророчат смерть и десктопам, они всё еще с нами, и выставка Computex 2018 — самое красноречивое тому доказательство. Здесь вы можете увидеть как стильные ПК для дома или рабочего места, так и огромное количество ярчайших и необычнейших систем. Открые стенды, корпусы-трансформеры, куча стильных решений с подсветкой и системами жидкостного охлаждения — глаза разбегаются от всего происходящего. Если вам кажется, что ПК-индустрия переживает спад, то просто посмотрите, сколько всего интересного проиходило здесь в Тайбэе.

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>
<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

<нет подписи>

Читайте также: Лучшие новинки с выставки электроники Computex 2018

Автор
Евгений Харитонов
Теги
пк корпус выставка Computex Computex 2018 моддинг красота выставка Computex

Комментарии

Материалы по теме

AMD показала 32-ядерный процессор Threadripper

6 июня

Apple выпустила свой самый мощный Mac

14 декабря 2017

ASUS показала ноутбук с двумя тачскринами и без клавиатуры

5 июня

ASUS представила игровой смартфон ROG Phone

4 июня

Gigabyte показала игровые ноутбуки Sabre 15 и 17

7 июня

HP выпускает рабочую станцию-рюкзак

1 августа 2017
Загрузка...
Из рубрикиЖелезо
Как выбрать SSD, чтобы ускорить ноутбук
Какие процессоры и видеокарты выпустит AMD в этом году: подробный план
«Железные» бренды, которых нет в России (и зря)

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны апреля 2018 года (официальная розница) 108
Лучшие недорогие смартфоны марта 2018 года (официальная розница) 107
5 лучших дешёвых смартфонов с хорошими камерами — официальная розница, популярные модели 59
Самый долгожданный бюджетный смартфон 2018 года: обзор Xiaomi Redmi Note 5 56
Быстрый обзор Huawei P20 и P20 Pro: лучшие камеры в мире и большие аккумуляторы 54
4 дешёвых смартфона Xiaomi, которые лучше более дорогих моделей 44