Самые красивые компьютеры главной ПК-выставки года

В самом начале июня на Тайване прошла ежегодная международная компьютерная выставка Сomputex 2018. Мы уже поделились с вами всевозможными новостями и репортажами, а теперь настало время лучших фотографий со стендов с самыми разнообразными и удивительными компьютерами и не только.

Несмотря на то, что эксперты постоянно пророчат смерть и десктопам, они всё еще с нами, и выставка Computex 2018 — самое красноречивое тому доказательство. Здесь вы можете увидеть как стильные ПК для дома или рабочего места, так и огромное количество ярчайших и необычнейших систем. Открые стенды, корпусы-трансформеры, куча стильных решений с подсветкой и системами жидкостного охлаждения — глаза разбегаются от всего происходящего. Если вам кажется, что ПК-индустрия переживает спад, то просто посмотрите, сколько всего интересного проиходило здесь в Тайбэе.





































































































































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