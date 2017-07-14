NASA признало отсутствие средств на отправку людей на Марс

Международное аэрокосмическое агентство NASA уже некоторое время разрабатывает планы по отправке людей на Марс, вовлекая общественность в идею колонизации Солнечной Системы. Теперь представитель агентства публично подтвердил то, что многие давно подозревали и прогнозировали — на существующем в настоящее время уровне бюджета у агентства попросту нет нужных средств на отправку людей на Марс.


Об этом рассказал Уильям Герстенмайер (William Gerstenmaier), глава подразделения пилотируемых миссий NASA, на встрече, организованной Американским институтом аэронавтики и астронавтики.

Оз заявил следующее: "Я не могу назвать дату высадки людей на Марсе и причина, на самом деле, в бюджете, о котором мы говорили, она увеличена примерно на 2 процента, а у нас нет поверхностных систем для Марса". То есть, теоретически NASA способна вывести корабль на орбиту вокруг Марса, но разработка технологий снижения и высадки сейчас выходит за пределы ограничений бюджета агентства. При этом Герстенмайер выразил интерес к возможной исследовательской миссии на Луну.

Источник
Ars Technica
Теги
фейспалм NASA марс НАСА

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