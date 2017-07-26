USB 3.2 удвоит скорость соединения

Оранизация USB 3.0 Promoter Group выпустила предварительный вариант спецификации стандарта USB 3.2. Апдейт принесет вдвое большую скорость передачи данных по сравнению с USB 3.1.


Это достигается за счет использования двух линий на 5 Гбит/с или 10 Гбит/с, выдавая в результате 10 или 20 Гбит/с. Современные кабели USB Type-C, имеющиеся в наличие, уже поддерживают такой "двухлинейный" режим, так что покупать новые кабели не придется.

Финальную спецификацию USB 3.2 планируется выпустить в сентябре 2017 года на мероприятии USB Developer Days. Устройства с поддержкой USB 3.2 вряд ли появятся ранее 2018 или даже 2019 года.

Источник
USB 3.0 Promoter Group
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