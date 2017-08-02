Продажи iPad впервые выросли с 2013 года

Компания Apple отчиталась о результатах за третий квартал 2017 финансового года, завершившийся для нее 1 июля 2017 года. За этот период она продала 41 миллион iPhone и 11,4 миллиона iPad. Это составило рост на 1,5% для iPhone и 15% для iPad по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Отметим, что у Apple были непростые времена с продажами iPhone и такой небольшой рост — это совсем неплохо. Хотя в первом квартале продажи фирменных смартфонов Apple поставили исторический рекорд благодаря выходу iPhone 7 с 7 Plus к рождественскому сезону, но до этого они падали три квартала подряд. В прошлом, втором квартале 2017 финансового года, они тоже показали отрицательную динамику.

Что касается iPad, то продажи выросли по сравнению с прошлогодним показателем впервые аж с 2013 года. Компьютеров Mac было продажно 4,3 миллиона, что представляет рост на 1% по сравнению с продажами год назад.

Доход компании за квартал составил 45,4 млрд долларов США или 1,67 доллара на одну акцию. Для сравнения, доход компании за тот же квартал предыдущего года составил 42,4 млрд долларов или 1,42 доллара на одну акцию.