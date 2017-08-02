Люксембург собирается добывать минералы за пределами Земли

Люксембург станет первой страной Европы, которая подготовила правовую основу для обеспечения и защиты прав частных предпринимателей на ресурсы, добытые за пределами Земли, сообщают эксперты.

Добыча редких минералов в космосе определяет новый закон, уже вступивший в силу в этой стране. Согласно документу, то, что еще недавно казалось фантастикой, теперь становится реальностью. Более того, закон утверждает, что ресурсы Вселенной могут быть собственностью частных лиц и компаний.

В Люксембурге такую инициативу рассматриваю, как бизнес, который в будущем вполне может стать рентабельным. С развитием технологий появятся и новые рынки, уверены авторы законопроекта. Например, экономически целесообразной может стать транспортировка материалов для заправки и ремонта спутников.

Кстати, аналогичные законодательные акты были приняты и в США в 2015-ом году, однако они связаны только с американскими компаниями. А в Люксембурге, по новому закону, нужны лишь представители фирм на территории государства.  

Источник
VOANews
Теги
космос

Комментарии

Из рубрикиНаука и технологии
В России запустят Национальную систему фильтрации интернет-трафика
Продажи iPad впервые выросли с 2013 года
Почему на самом деле Facebook отключил роботов, придумавших собственный язык

Обсуждаемое

Предварительный обзор Honor 9: единственный недорогой «породистый» флагман 97
Незаменимых нет! Что купить вместо смартфонов Xiaomi, которые не пропускает таможня 86
Пользователи Яндекс.Такси заметили зависимость цен от телефона 44
Смартфоны — лучшие новинки июня 2017 года 42
В НИИ овцеводства и козоводства создали альтернативу Windows 34
9 главных ошибок при сборке игрового компьютера 32