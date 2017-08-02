Люксембург собирается добывать минералы за пределами Земли

Люксембург станет первой страной Европы, которая подготовила правовую основу для обеспечения и защиты прав частных предпринимателей на ресурсы, добытые за пределами Земли, сообщают эксперты.

Добыча редких минералов в космосе определяет новый закон, уже вступивший в силу в этой стране. Согласно документу, то, что еще недавно казалось фантастикой, теперь становится реальностью. Более того, закон утверждает, что ресурсы Вселенной могут быть собственностью частных лиц и компаний.

В Люксембурге такую инициативу рассматриваю, как бизнес, который в будущем вполне может стать рентабельным. С развитием технологий появятся и новые рынки, уверены авторы законопроекта. Например, экономически целесообразной может стать транспортировка материалов для заправки и ремонта спутников.

Кстати, аналогичные законодательные акты были приняты и в США в 2015-ом году, однако они связаны только с американскими компаниями. А в Люксембурге, по новому закону, нужны лишь представители фирм на территории государства.