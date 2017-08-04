В Москве заработал первый городской пункт по ремонту гаджетов

В Москве открылся первый городской пункт ремонта цифровых устройств «Чудо техники». Об этом сообщил официальный портал мэра и правительства Москвы.





В прошлом году заработал одноименный агрегатор, который распределяет заказы между одобренными мастерскими. До недавнего времени заявку на ремонт можно было оформить только онлайн, а за техникой приезжал курьер. Сейчас москвичи могут сэкономить на доставке, если принесут сломанное устройство в пункт приема самостоятельно. Сервисный салон открылся на востоке Москвы по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 11а, корпус 2.

Как уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы, в пункт приема на шоссе Энтузиастов уже можно приносить сломанную технику. Он способен принять до 100 клиентов в день. Некоторые гаджеты там смогут починить прямо на месте. Этот салон специализируется на ремонте порядка десяти брендов смартфонов и планшетов. Если в ремонт сдан компьютер, ноутбук или гаджет того бренда, который не обслуживает этот пункт, технику направят в другую мастерскую, а после ремонта вернут обратно.

На данный момент, городской агрегатор «Чудо техники» объединяет более десятка легальных сервисных центров, которые смогли пройти проверку и сертификацию. Курирует проект ГБУ «Информационный город» — подведомственное учреждение ИТ-департамента Москвы.