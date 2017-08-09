Медведев поручил обеспечить инфраструктуру для беспилотного транспорта в России

Дмитрий Медведев, премьер-министр России, дал поручения по результатам совещания, прошедшего 21 июля 2017 года, качающиеся развития инфраструктуры для электрического и беспилотного транспорта в России. Соответсвующий документ опубликован на официальном сайте правительство России.





Аркадию Дворковичу, вице-премьеру России, поручено установить перечень объектов дорожно-транспортной инфраструктуры для развертывания информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, необходимой для обеспечения передвижения беспилотного транспорта. Приоритет по развертыванию соответствующей инфраструктуры получили крупные города и транспортные коридоры «Север – Юг» и «Запад – Восток»;

Также Дворкович должен проработать вопросы по использованию на общественном транспорте и грузовых транспортных средствах систем «искусственного интеллекта», направленных на повышение безопасности дорожного движения.

Еще один вопрос касается разработки и реализации комплекса мер по созданию в России инфраструктуры, необходимой для передвижения беспилотного транспорта российского и иностранного производства, а также разработки требований к беспилотному транспорту, чтобы его можно было использовать в других странах.