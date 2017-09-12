ВКонтакте отравит космобот Спотти на МКС в октябре

ВКонтакте и Роскосмос планируют отправить робота Спотти на Международную космическую станцию в октябре 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба социальной сети.


Спотти представляет собой робота, который позволит пользователям ВКонтакте с космонавтами и получать фотографии и видеозаписи с орбитальной станции. Спотти состоит из двух частей — виртуальной на странице Spotty и аппаратной в металлическом корпусе со светодиодным экраном. Встроенный проектор сможет транслировать на МКС контент, полученный от пользователей ВКонтакте.

В настоящий момент космобот проходит необходимые испытания, включая тесты на электромагнитную совместимость, соответствие санитарно-гигиеническим нормам, пожарную безопасность, вибрационную перегрузку и токсикологию. Разработкой Спотти занимались представители ВКонтакте, Роскосмоса и РКК Энергия.

Ожидается, что робот полетит в космос на борту грузового корабля Прогресс МС-07. Следить за запуском ракеты можно будет в прямом эфире ВКонтакте. Взаимодействовать с космоботом на МКС будет Александр Мисуркин, отправившийся на орбиту 12 сентября .

Источник
ВКонтакте
Теги
Россия социальная сеть вконтакте космос Роскосмос МКС Spotty

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