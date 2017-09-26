WhatsApp снова заработал в Китае после блокировки

Популярный мессенджер WhatsApp восстанавливает свою работу в Китае после пары дней полной блокировки в Китае. Об этом сообщило издание Financial Times.





По данным Financial Times, на данный момент сервис возобновил в полном объеме передачу текстовых сообщений, фото и аудиосообщений.

Напомним, принадлежащий социальной сети Facebook мессенджер WhatsApp в минувшие воскресенье и понедельник оказался полностью заблокирован и прекратил работу на территории континентального Китая.

При этом WhatsApp был последним из продуктов Facebook, который был доступен в Китае без необходимости обхода блокировок. С июля в работе сервиса начались временные перебои, но до полной блокировки до недавнего времени не доходило.