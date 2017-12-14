День, когда Луну покинул последний человек

14 декабря 1972 года люди навсегда покинули Луну. Вот уже более сорока лет человечество считает этот естественный спутник покорённой «вершиной» и не предпринимает попыток отправить к нему пилотируемый корабль.

А тогда в этот день американские астронавты Харрисон Шмитт и Юджин Сернан завершили четырёхдневное пребывание на поверхности спутника в рамках миссии «Аполлон–17». Сернан вошел в историю как последний человек на Луне: он передал последние образцы грунта напарнику на борт лунного модуля «Челленджер», забрался в него сам, после чего астронавты отправились на орбиту к командному модулю «Америка». Предшествовавшие тому 75 часов (без 20 секунд, если точнее) были чрезвычайно насыщены работой — в первую очередь, геологическими исследованиями, ведь в составе экипажа впервые оказался учёный. Исследователи провели сейсмическое профилирование и узнали скорость распространения сейсмических волн, определили толщину слоя базальта (1 км), определили состав атмосферы и обнаружили его заметные изменения в течение лунных суток, измерили тепловые потоки в грунте. Небольшую же часть образцов запечатали в «капсулу времени», чтобы изучить тогда, когда появятся новые методы анализа.

Хотя «Аполлон–17» был далеко не первым полётом человека на Луну, его участники многое сделали впервые в истории, и это касается не только научных опытов. Например, они нашли на сером спутнике оранжевый грунт (сообщение об этом поначалу даже приняли за последствия переутомления астронавта), оказавшийся, правда, результатом очень древнего извержения вулкана — оно произошло целых 3,64 миллиарда лет назад. Не обошлось без культурных инноваций: Шмитт исполнил на Луне пару балетных па, узнав об интересе к экспедиции со стороны Хьюстонского фонда балета (а кратеру неподалёку дали имя Ballet Crater).



Последний человек, побывавший на Луне

«Аполлон–17» — последняя миссия на Луну. Изначально планировалось ещё три экспедиции, но все они были отменены. Официальная причина проста: аэрокосмическое ведомство посчитало, что программа больше не несёт научной ценности при очень больших расходах бюджетных денег.

Истинная причина, вероятнее всего, заключается в победе США в космической гонке (или, по крайней мере, важном её этапе). После того, как Штаты отдали Советскому Союзу первенство в отправке человека в космос, президент Кеннеди сформулировал для нации задачу: отправить (и, конечно, вернуть обратно) американских астронавтов на Луну до конца десятилетия, и это удалось сделать уже в 1969 году. Все последующие полёты можно считать подарком учёным от правительства страны.

Проиграв «лунную гонку», СССР ограничился исследованием спутника с помощью автоматических станций, получив, впрочем, при этом первенство в некоторых областях. Например, «Луноходы» стали первыми в мире управляемыми с Земли зондами на поверхности Луны.

Тем не менее, исследование Луны продолжалось и позже, но уже преимущественно с помощью орбитальных зондов. А после того, как в конце XX и начале XXI веков сканирование подтвердило наличие там водного льда, и США, и Россия всерьёз заговорили о планах основания постоянных колоний на Луне в ближайшие 10–20 лет.

14 декабря 1986 года самолёт «Вояджер» отправился в первый в истории беспосадочный полёт вокруг Земли без дозаправки. Путешествие длиной 42432 километра вокруг планеты заняло у пилотов Дика Рутана (брат Борта Рутана, который сконструировал летательный аппарат) и Джины Игер более девяти дней. Поставить рекорд позволила особая конструкция самолёта и использование очень лёгких материалов. На старте аппарат был заправлен тремя с лишним тоннами топлива, при том, что сам «Вояжер» весил чуть более одной тонны. Размах крыла составлял 33,8 метра, а в движение самолёт приводился двумя двигателями мощностью 130 и 110 лошадиных сил.



Самолёт «Вояджер»

«Вояжер» побил рекорд дальности полёта, установленный 24 годами раньше бомбардировщиком B–52 — тот смог преодолеть «всего» 20168 км.

Спустя примерно двадцать лет после этого Бёрт Рутан сконструировал другой похожий самолёт — Virgin Atlantic GlobalFlyer с реактивным двигателем. На нём предприниматель и авиатор Стив Фоссет впервые в одиночку облетел Землю в 2005 году.