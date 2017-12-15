Telegram попросил защиты в ООН

Представители популярного мессенджера Telegram обратились в ООН с просьбой поддержать Telegram по ситуации в России. Об этом рассказал Павел Чиков, адвокат и глава международной правозащитной группы «Агора», представляющий интересы Telegram.





«Агора» написала письмо Дэвиду Кайе (David Kaye), спецдокладчику ООН по вопросам права на свободу слова. В письме обращается внимание на ситуацию с судебным преследованием и возможной блокировкой Telegram на территории России в связи с отказом выдать ФСБ информацию, нужную для декодирования сообщений в мессенджере.

Напомним, 16 октября Мировой суд Мещанского района Москвы оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ выдать ФСБ информацию, нужную для декодирования сообщений в мессенджере. ФСБ запрашивало ключи для декодирования по шести номерам мобильных телефонов в Telegram. 12 декабря московский суд отклонил жалобу Telegram и оставил решение о штрафе в силе.

Теперь «Агора» ООН просит рекомендовать правительству России «воздержаться от расширения практики произвольного вмешательства в право граждан на свободу выражения мнения, приватность и анонимность, в том числе онлайн».