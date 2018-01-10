В Telegram заработает собственная криптовалюта

В сеть утек 23-страничный документ, описывающий подробности запуска в популярном мессенджере Telegram собственной криптовалюты. Источником утечки стал ресурс Cryptovest, затем издание The Next Web опубликовало полную копию документа.





Напомним, ранее уже появлялись слухи о планах Павла Дурову, стоящего за популярным мессенджером Telegram и социальной сетью ВКонтакте, запустить собственную криптовалюту. Как сообщалось тогда, проект называется TON (Telegram Open Network), задумка заключается в том, чтобы «выпустить свою криптовалюту, встроить её в мессенджер и сразу объявить о крупнейшей по числу пользователей системе, попытавшись таким образом вытеснить Etherium».

Согласно утекшему в сеть документу, TON станет блокчейном третьего поколения с более эффективными возможностями для транзакций и масштабируемостью, чем текущие решения вроде Bitcoin и Ethereum.

При этом Telegram планирует «поднять» до 500 миллионов долларов на ICO (Initial Coin Offering — первичное предложение новых единиц криптовалюты или первичное размещение новых единиц криптовалюты). Это событие может состояться уже в марте 2018 года.

Помимо всего прочего, криптовалюта Telegram Open Network будет использоваться для упрощения платежей и микротранзакций между пользователями мессенджера Telegram.